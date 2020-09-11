"А Гарик не страдает": Ляйсан Утяшева проговорилась о личной жизни Харламова

Гарик Харламов все еще холостяк. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гарик Харламов вот уже несколько месяцев пребывает в статусе холостяка. В июне 2020 года шоумен и его супруга Кристина Асмус объявили о разводе. Поклонники до сих пор гадают, что же стало причиной краха отношений одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Неожиданно о личной жизни юмориста рассказала Ляйсан Утяшева.

"Он сейчас свободен. Я ничего не скажу, но у меня на дне рождения он был свободный и легкий. Подарил мне кулинарную книгу. Я сказала: «Захаживай, буду и тебя кормить. Всех вылечим". - неожиданно проговорилась Ляйсан Утяшева.

Как известно, она замужем за лучшим другом и коллегой Гарика Харламова по Comedy Club Павлом Волей, поэтому часто общается с разведенным комиком. По словам гимнастки, развод Гарика с Кристиной Асмус прошел мирно.

"Я уверена, что никто не страдает. То, что Харламов не страдает, было очень видно. Он самый завидный жених. Девчонки активизируемся", - призвала всех желающих 35-летняя звезда в эфире YouTube-шоу "Стрелец-молодец".

Напомним, Асмус и Харламов прожили в браке семь лет. Их заявление о разводе стало полной неожиданностью для поклонников. Ведь совсем недавно артисты переехали в роскошный четырехэтажный дом на Рублевке. Однако теперь им предстоит процесс раздела совместно нажитого имущества. В окружении звезд отметили, что бывшие влюбленные расстались на дружеской ноте и все вопросы намерены урегулировать мирным путем.

Кристина, к слову, признавалась, что элитный особняк приобретал супруг. Резидент Comedy Club получает в разы больше актрисы. У него не только авторские программы на телевидении, но и многомилионные рекламные контракты. Говорят, Гарик только за год получает около 200 миллионов рублей. Хорошие гонорары позволяют ему разъезжать на таких элитных иномарках. В 2014-м Харламов купил квартиру на Проспекте Мира.

Доход Кристины намного скромнее. В год она, по слухам, получает около 30 миллионов. В отличие от Харламова, артистка собственным жильем не обзавелась.

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