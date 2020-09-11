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Причины развода Тимати и Анастасии Решетовой: "Родила - досвидос!"

Модель, объявив о расставании с рэпером, никого своим решением не удивила. Рассказываем, что известно о разводе Тимати и Анастасии Решетовой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Поклонники, пристально следящие за личной жизнью Тимати, ничуть не удивлены его решением

Поклонники, пристально следящие за личной жизнью Тимати, ничуть не удивлены его решением

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Решетова объявила о расставании с Тимати. В прощальном посте модель поблагодарила отца своего сына за "прекрасные шесть лет", впервые подтвердив, что начала отношения с рэпером в 2014 году, когда тот еще был с Аленой Шишковой. Последняя как раз только-только родила. Официально о расставании пара объявила только через год - в 2015-м. Собственно, и теперешний развод музыканта не стал неожиданностью - слухи о том, что у него не все гладко в личной жизни, появились сразу после того, как Решетова в октябре 2019 года родила сына Ратмира.

"Как бы это не было печально для вас и наших близких... Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные шесть лет... Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Во избежание грязных сплетен говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про «бумеранг» можете тоже забыть. Я верю, что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему отцу", - объявила Анастасия Решетова в блоге.

Поклонники, пристально следящие за личной жизнью Тимати, ничуть не удивлены его решением. Фанаты заметили, что звезды отдыхали раздельно. Тимати проводил время с мамой и дочерью Алисой в Греции, а Решетова с Ратмиром уехали во Францию к папе артиста. Более того, многие как раз уверены, что именно он является инициатором развода и предполагают, что рэпер "уже нашел себе кого-нибудь".

Так, блогер Лена Мира пишет о новой избраннице певца: "Все, что мы знаем точно, - так это то, что она будет высокой, красивой и, в принципе, будет. Ее не может не быть - этой новой бабы Тимати".

По словам обозревательницы, дело не в Алене Шишковой и не в Насте Решетовой и даже не в маме рэпера Симоне Юнусовой. "Дело в самом Тимати, который живет так, как ему нравится. Очевидно, что Тиману нравится: жить с красивой и высокой бабой (да, именно жить вместе, а не просто встречаться), не жениться на ней, становиться отцом, заводить новую бабу (красивую и высокую), жить с красивой и высокой бабой... Ну, вы поняли, да? Что бы ни сделала новая баба Тимати, какой бы она ни была, ее ждет участь Шишковой и Решетовой: поживет, родит, спишут. У Тимура - гештальт: «Родила - досвидос!»", - заявила в блоге Лена Миро.

Она уверена - "рожавшую Тимати не хочет". "Баба должна быть высокой. Свежей. Красивой. Пройти череду улучшений внешности в клиниках пластической хирургии. Родить. Быть слитой. Как в гареме отсылали наложницу после родов из покоев султана, так и Юнусов рожавшим предпочитает не рожавших", - рассуждает Миро.

Ей по-женски жалко жалко Решетову: "Красивая девка. Как и Шишкова, впрочем, не имеющая теперь личной жизни".

Меж тем Алена с юмором отбивается в блоге от сотен сообщений. Ее просят прокомментировать разрыв бывшего возлюбленного с Анастасией. "Знаю, вы ждете от меня комментарий, но тут просто реклама пальто. Спасибо, оно супер", - написала модель.

Что касается Симоны, то, мама Тимати не выдержала шквала гневных сообщений в свой адрес и просто отключила комментарии под последним снимком. На нем в кадре позирует счастливая дочь Тимати от Шишковой. Сам рэпер хранит гробовое молчание.

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