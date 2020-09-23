«Это уже какой-то не спорт, а шоу-бизнес получается!»: Яна Рудковская прокомментировала слив переписки с Алиной Загитовой

Мы дозвонились до Яны Рудковской, чтобы выяснить у неё подлинность этой переписки Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После того, как несколько учеников тренера Этери Тутберидзе ушли под крыло к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, в фигурном мире разгорелись нешуточные страсти. Так, команда Тутберидзе выложила в соцсетях переписку Алины Загитовой и Яны Рудковской, в которой продюсер приглашает спортсменку оценить новый лёд Евгения Плющенко.

Команда Тутберидзе сопроводила скрины переписки вопросом «Никто никого не переманивает?», намекая на недавнее интервью Евгения Плющенко, в котором олимпийский чемпион подчеркнул, что переход бывших подопечных Этери к нему был их личным решением.

Мы дозвонились до Яны Рудковской, чтобы выяснить у неё подлинность этой переписки.

- Яна, в Инстаграм штаб Тутберидзе опубликовал вашу переписку с Алиной Загитовой, можете прокомментировать?

- Вообще тут нечего комментировать. Но поскольку я дружу с «Комсомолкой», скажу пару слов. Очень хочется чтобы упомянутый штаб рассказал, откуда у них переписка Алины. А также очень хочется понять, о чем идёт речь в переписке. Алина сейчас ведущая «Ледникового периода». Разве телевизионный проект имеет какое-то отношение к спорту и соревнованиям? Тренеры должны тренировать, а не интриговать и уж точно не мериться штабами, а готовить спортсменов выступать за Россию, цель-то одна.

Насколько я знаю, этот штаб работает в государственной школе и получает за это зарплату от государства, лёд даёт тоже государство. Академия Евгения - частная, все инвестиции в ней - частные. Разница есть, согласитесь...За тренерскую работу платит штабу государство. За их работу на льду, а не за телевизионные проекты с участием спортсменов. А вот такой тотальный контроль даже над личными страницами спортсменов меня пугает, а также, когда личные переписки очень талантливой спортсменки и Олимпийской чемпионки появляются в Инстаграмме штаба. Ни одна школа мира себе такого не позволяла до сих пор, чтобы личные переписки становились общественным достоянием. Штабу это баллов не добавляет, а спортсмену тем более. Зачем так подставлять девочку?! И зачем все эти скриншоты размещать, что за детский сад...Если у штаба есть вопросы, наберите. А то при встрече на прокатах глаза все отводят.

Команда Тутберидзе сопроводила скрины переписки вопросом «Никто никого не переманивает?»

Это уже какой-то не спорт, а шоу-бизнес получается! Сливы переписок, вбросы, прям триллер какой-то, по-другому и не скажешь. Чем дальше, тем все интереснее. Думаю, ещё пару таких скриншотов от штаба, и терпение Евгения лопнет. Он, конечно, человек не злопамятный, но память у него хорошая и даже олимпийское терпение иногда лопается. Не хочется чтобы начали потом сыпаться многолетние скелеты из понятных шкафов. Мир фигурного катания очень узок, штабу это ли не знать! Так что там не только на десяток сторис, там на годы обсуждений хватит!

Надо это? Не думаю. Жизнь - это забег на длинную дистанцию, чемпионы уходят и находят себе другие занятия, всю жизнь ты им диктовать и советовать не будешь, тем более, когда новый конвеер твоих чемпионок на подходе, и ты никого в юниорах-то не задерживаешь. Родители, как и спортсмены, не дураки, и все понимают... И у каждого фигуриста мечта одна - выиграть олимпийское золото 2022. Не думаю, что кого-то из топ-5 российских девочек устроит 2 или 3 место.

- Расскажите как сейчас проходит работа в штабе Евгения.

- Мой муж по 8 часов на льду. С 6-30 утра каждый день с командой и спортсменами работает. Потом ещё ОФП и разминки и только в 7 вечера возвращается домой. Я целыми днями на строительстве наших спортивных объектов, хочу их сдать раньше сроков, и чтобы они были максимально комфортные и для спортсменов и для тренеров. Мы работаем и никого не трогаем. Нас не трогайте. Если любите кататься (хайповать на чужих безобидных переписках), любите и в ответ получать. Замечу, вы второй раз задеваете нас! Сорри, но ничего личного,- подчеркнула в беседе с kp.ru Яна Рудковская.