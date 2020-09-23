Обвиненный в измене муж Анжелики Варум показал любимую

Леонид Агутин и Анжелика Варум стараются на сплетни никак не реагировать. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе уже более 20 лет. Они считаются одной из самых крепких и красивых пар российского шоу-бизнеса. Несмотря на это злопыхатели то и дело дело муссируют слухи о связи Леонида Агутина с другими женщинами. Так, несколько дней назад сплетники обвинили музыканта в неверности и сообщили о том, что якобы 52-летнего музыканта заметили в компании незнакомки в Сочи.

Леонид Агутин и Анжелика Варум стараются на сплетни никак не реагировать. Однако в доказательство того, что в их браке царит идиллия, музыкант разместил трогательное фото с любимой.

"Та самая Болдинская осень, давно уже ставшая не просто периодом пушкинского вдохновения, а именем нарицательным, официально начинается в последний день августа. Но только сегодня показалась во всей своей ностальгической красе", - поэтично написал Агутин.

В кадре он позирует с женой. На семейном портрете Варум обнимает мужа, демонстрируя идиллию. Тем самым Леонид поставил жирную точку в слухах о разладе с певицей.

Анжелика же разместила трогательное стихотворение собственного сочинения. "Как-то сам собой родился эпиграф к моей новой пластинке. Что называется, музыкой навеяло... Не путать рай с кромешным адом. Дай мне возможность выбирать. И просто будь! Будь просто рядом", - написала она в блоге.

Напомним, в 2018 году появились слухи о том, что у Леонида Агутина роман с участницей шоу "Голос". Якобы Элина Чага приглянусь певцу еще на этапе слепых прослушиваний, а затем, когда попала в его команду, у артистов начались отношения. Представители Анжелики Варум и ее звездного мужа тогда вынуждены были оправдываться. По их словам, супруги верны друг другу, ни о каком разводе и речи быть не может.

Преданные поклонники верят в любовь Варум и Агутина. Они не перестают восхищаться тем, как гармонично артисты смотрятся вместе, а также просят влюбленных раскрыть секрет семейного счастья.

"С каждым годом все сложнее отвечать на вопрос: «Раскройте секрет вашего семейного счастья». И не потому, что представление о перманентном счастье - утопия, а потому, что страшно признаться даже лично себе в том, что рядом с тобой не просто человек, а это теперь часть тебя самой. Не помню в какой момент это с нами, женщинами, происходит, но происходит. В семейной жизни, помимо нежности, тепла и чувства защищенности, есть достаточное количество противоречий и неудобств. Но, как это не парадоксально, со временем и они становятся неотъемлемой частью этого самого счастья", - писала Анжелика.

Ранее Варум заявила, что не считает неверность мужчины поводом для развода. "Любимая для мужчины - не та, с кем произошел импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он на протяжении всей жизни посвящает стихи", - уверена вокалистка.

К слову, в прошлом певица пережила предательство Агутина. В 2011 году на "Новой волне" артист перебрал со спиртным и развлекся с молоденькой барышней. В прессу попали кадры страстного поцелуя любовников. Тогда Анжелика уже на следующий день собрала свои вещи и уехала из Юрмалы к маме. Помириться паре удалось только через несколько месяцев.