2019-09-11T17:53:08+03:00
Звезды

Наташа Королева разместила смелое видео с Варум и Аллегровой

Певица показала, чем звезды первой величины занимались на гастролях [видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Наташа КоролеваНаташа КоролеваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Наташа Королева активно ведет блог и часто делится с публикой фото и видео. На этот раз знаменитость разместила архивный ролик, датированный 1996 годом. Главными героями видео стали сама певица, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Лолита, Ирина Аллегрова и Анжелика Варум.

Видео было записано во время совместных гастролей звезд эстрады. В ролике они сидят за столом в самолете и коротают время за игрой. Наташа Королева рассказала, что у них было принято делать ставки в долларах и рублях, а если у кого-то заканчивались наличные, то можно было перейти к раздеванию. Что и произошло с Ириной Аллегровой.

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1996 год
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Шальная императрица предстала в юбке и бюстгальтере. "Рубрика «Как молоды мы были!»... И кто выиграл? Ну конечно же он...", - прокомментировала Королева выигрыш Филиппа Киркорова. Король российской эстрады, похоже, был очень рад тому, что ему удалось сорвать куш, обыграв коллег по шоу-бизнесу.

Видео вызвало у публики разные эмоции, но компромат, как назвали подписчики этот ролик, никого не оставил равнодушным. "Слила всех", "Все реально без понтов и пафоса!"? "А снимает, наверное, Игорь Николаев?", "Цвет нации", "Видео просто шедевр", "Аллегрова одна сидит раздетая, а все в нормальном прикиде". "Как быстро время летит, но и сейчас они вполне прекрасно выглядят", - комментируют интернет-активисты.

Не обошла публикацию стороной и непосредственная участница тех событий Лолита Милявская. "Боже мой! Какое это было счастливое время! Наташа! Спасибо", - отозвалась 55-летняя певица, которая сейчас переживает непростые времена из-за развода с молодым мужем Дмитрием Ивановым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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