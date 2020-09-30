"Слишком велика цена уплачена": Наташу Королеву подозревают в разводе с Тарзаном

Певица Наташа Королева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Похоже, грандиозный скандал в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко вышел на новый уровень. Причем безнадежный. Поклонники подозревают, что певица не смогла простить 50-летнему мужу измену и супруги разводятся.

Новое обращение Тарзана спровоцировало слухи о разрыве стриптизера с Наташей Королевой. Сергей Глушко разместил в блоге ролик-ответ певцу Стасу Костюшкину. Музыкант поддержал коллегу в непростое для того время.

"Спасибо, Стас, за все слова, но мораль сей басни такова, что слишком велика цена уплачена природе, к сожалению. Ведь за умение говорить - теряем мы умение любить и сострадать. Теряем мы желание к прощению", - сказал на камеру танцор, переполошив поклонников жены.

Они решили, что таким образом Сергей сообщает о разрыве с певицей. Артист отключил комментарии к видеоролику.

Ранее исполнительница хита "Маленькая страна" дала первое интервью после измены мужа. Певица порассуждала на тему кризиса среднего возраста у женщин. Королевой 47 лет и, по ее словам, ей хорошо знакомы душевные переживания стареющих женщин. "Девочки должны не забывать о том, что как раз в этот период кризисный происходят все самые неблагополучные вещи в семье. И мужья уходят к молодым именно в этот период, потому что не всегда твой спутник разделяет с тобой эти ощущения. Потому что бывает, что это у тебя состояние кризиса, а муж-то на подъеме, у него, наоборот, тестостерон зашкаливает, ему хочется огня", - откровенничала вокалистка в YouTube-шоу "Почти серьезно".

Напомним, грандиозный скандал в семье Королевой и Тарзана разразился в середине сентября 2020 года. Наташа обратилась в полицию, заявив, что из ее дома пропали драгоценности на сумму пять миллионов рублей. Артистка рассказала, что в краже подозревает двух женщин, которые в ее отсутствие гостили у ее мужа. Позже выяснилось, что одна из дам оказалась любовницей Тарзана. 28-летняя Анастасия Шульженко утверждала, что была беременна от стриптизера. Через несколько дней после скандального признания девушки Глушко обратился к публике со своей исповедью. Он заявил, что действительно изменил жене, но отвечать будет только перед ней и Богом. А потом выступил еще с одним обращением, обвинив федеральные каналы в том, что они на всю страну раструбили о скандале. Тем временем любовница отправилась на передачи и стала на всю страну делиться откровениями. После одного из эфиров стало плохо маме Тарзана.