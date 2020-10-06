Ольга Дроздова призналась, как от обиды сбежала от Дмитрия Певцова

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ольга Дроздова 25 лет счастлива в браке с Дмитрием Певцовым. У супругов подрастает 13-летний сын Елисей. За время совместной жизни актриса научилась многим премудростям, которыми поделилась с поклонниками.

Роман Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова случился во время съемок фильма "Прогулка по эшафоту". Однако их отношениям предшествовал один случай, который актриса вспоминает по сей день.

По словам артистки, на тот момент они просто дружили. "Он разрешил режиссеру картины «Прогулка по эшафоту» снимать меня голой. В сценарии этого не было. Я сначала категорически отказывалась. Они сговорились. Он просто повелся. Я убежала в итоге со съемки. Бегала по лесу. Вернулась на съемочную площадку и улетела с расстройства во Францию", - заявила актриса в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой".

Как отметила актриса, позже их дружба в итоге переросла в любовь. "Дмитрий мне сначала стал партнером по фильму. Потом он предал меня как друг и стал моим мужем. Большое видится на расстоянии и родное тоже. Поэтому я не против, когда мы сейчас порой разъезжаемся по работе. Надо отдыхать друг от друга", - считает Дроздова.

А своим студенткам всегда говорит, что замуж надо выходить за друга. "С ним будут чувства крепче", - отметила она.

Дала она совет и о том, как покорить сердце мужчины. Ольга считает, что избранник всегда должен чувствовать себя главным героем. "Мужчину надо закумирить. Он должен быть главным героем. Методом практик заставить его поверить, что он и есть тот самый единственный человек в твоей жизни. Главное не давать ему слезать с коня. Можно и самой стать лошадью. Он должен все время быть на коне", - с улыбкой поведала звезда.

Как добавила Дроздова, секрет ее семейного счастья в браке с Певцовым кроется в том числе и в молчании. Она предпочитает не спорить с мужем.