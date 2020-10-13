Беременная Наталья Подольская сильно поправилась

Наталья Подольская и Владимир Пресняков давно мечтали о втором ребенке. В августе певица объявила о своей беременности

Наталья Подольская в ноябре снова станет мамой. В настоящее время супруга Владимира Преснякова готовится к рождению второго сына. Сейчас все заняты выбором имени для малыша. Певица активно делится с поклонниками новостями о том, как проходит ее беременность. А на днях она пришла на шоу в Борису Корчевникову и откровенно рассказала о личном.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков давно мечтали о втором ребенке. В августе певица объявила о своей беременности и похвасталась округлившимся животом. "Знаете, сколько я вешу?! Я сегодня взвесилась. Я набрала 11 кг и 10 грамм", - поделилась 38-летняя артистка.

По ее словам, после предыдущего контроля веса прошло две недели. Тогда весы показывали 10 кг и 300 грамм. Но звезду не беспокоит тот факт, что она сильно поправилась, хоть иногда девушка и ностальгирует по осиной талии. "Мне кажется, это одно из самых прекрасных женских состояний - беременность. Я чувствую, как гуляет живот. Я сейчас чувствую себя особенной. В тебе растет жизнь, и это просто прекрасно", - призналась супруга 52-летнего Преснякова в эфире программы "Судьба человека".

Наталья и Владимир вместе с 2005 года. Свадьбу они сыграли спустя пять лет. В 2015 году певица подарила мужу сына Артемия. Артистка заявила, что ее муж мечтал о дочери, когда она вынашивала их долгожданного первенца. "Вова был уверен, что у нас родится девочка. Он замолчал на сутки, когда узнал, что будет мальчик. У него был шок", - откровенничает звезда.

Когда сын подрос и стал улыбаться, Володя сказал: "Тема, как хорошо, что ты родился". "Вова - самый лучший отец. Мы с Темой все свободное время проводим. Он для нас центр вселенной. Наш общий ребенок. У сына с отцом, кстати, много общих занятий, в которых я не участвую. Он, к примеру, возит его на тренировки и сидит там часами, ждет", - резюмировала Подольская.