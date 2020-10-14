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Павел Прилучный похвастался результатом жесткой диеты

Бывший муж Агаты Муцениеце восхитил красавиц могучим торсом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Бывший муж Агаты Муцениеце восхитил красавиц могучим торсом

Бывший муж Агаты Муцениеце восхитил красавиц могучим торсом

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Павел Прилучный никогда не комментирует свою личную жизнь. Актер так и говорит - личное, на то оно и личное, чтобы о нем молчать. Зато о своей работе говорит охотно. Бывший муж Агаты Муцениеце публикует фото и видео со съемок, делится деталями процесса. Иногда довольно пикантными.

Павел Прилучный продемонстрировал результат жесткой диеты. За рекордно короткое время артист не только сильно похудел, но и нарастил мышечную массу. Он похвастался обнаженным торсом, чем привел в восторг своих поклонниц.

Артист опубликовал кадры со съемок сериала "В клетке", где он играет боксера. "Я дней десять терял форму, а потом мне привезли тренажер. Сейчас у меня около четырех часов тренировки каждый день. Супержесткая диета - только мясо и овощи, все углеводы исключены", - цитируют его 7 Дней.

Стоит отметить, что ранее поклонники актера были обеспокоены тем, что он работает буквально на износ. Сначала Павлу пришлось похудеть ради съемок в проекте Тимура Бекмамбетова про летчика Девятова. Он похудел на 12 килограммов за месяц. "Мой прототип весил 39 килограммов, когда угнал самолет, чтобы бежать из лагеря. Я не ел ничего, кроме небольшого количества риса, и сидел на воде", - говорил Прилучный.

А после этого ему пришлось экстренно наращивать мышечную массу для съемок "В клетке". И все это за три месяца.

Изначально, кстати, одну из главных ролей в теледраме исполняла Агата Муцениеце. Однако после развода актриса лишилась участия в сериале. Меж тем бывшая жена надеется, что ее отношения с Прилучным возобновятся. На днях во время беседы с Юлией Меньшовой она сообщила о том, что ее посещают мысли о воссоединении с отцом ее детей.

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