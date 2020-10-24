При обороне Гадрута погиб русский, но не российский солдат

Житель города Гадрут показывает на разрушения после обстрела. Фото: REUTERS

Все смешалось в российском медиа-пространстве. Оппозиционные СМИ, телеграм-каналы, блоги в ЖЖ наперебой пестрят сообщениями «Российский солдат-срочник погиб во время обороны города Гадрут (непризнанная Нагорно-Карабахская республика). В Сети вал негодования: «Россия опять посылает своих пацанов на чужую войну, торгует задешево пушечным мясом», - и тому подобный вал негодования. Который не имеет с произошедшим ничего общего в плане правдивости.

Да, действительно, Александр Нечаев погиб несколько дней назад при обороне этого городка. И он русский по национальности. И реально служил срочную службу. Вот только не в российской армии, а в армянской. Или в армии обороны Арцаха. Александр Нечаев уроженец молоканского села Лермонтово, что расположено в Армении. Он был русским по национальности, русским по духу, но служил не армии России. Хотя российская армия могла бы им гордиться по праву.

Молокане, так исторически сложилось, давно обосновались в Закавказье, еще с 18-го века. Они бежали и переселялись туда от Екатерины Второй и ее потомков не просто семьями, а и целыми селами. И такими же селами там и оседали. Молоканские села есть не только в Армении (кроме Лермонтово можно назвать еще, например, Фиолетово, есть и другие – прим. авт.), но и в Азербайджане. Неподалеку от Баку расположилось село Ивановка, в котором до сих пор существует единственный в Азербайджане совхоз (или колхоз). Я там был несколько лет назад и убедился, что слава Ивановки по всей республике, как производители молочных товаров исключительного качества, разошлась по республике не на пустом месте. Кстати, Ивановку лично патронировал и Гейдар Алиев, по наследству это продолжает делать и нынешний глава Азербайджана Ильхам Алиев.

При этом, молокане являются обычными гражданами тех государств, в которых они проживают, а поскольку от службы в армии не уклоняются, то отдают этот долг сполна. Уроженцы азербайджанской Ивановки служили и погибали во времена СССР на фронтах Великой Отечественной, в Афганистане, а в постсоветском Азербайджане – и в войне в Нагорном Карабахе в 1992-1994 годах. Точно так же с армянской стороны участвовали в этих войнах и армянские русские молокане.

Но в нынешней ситуации разгон фейка о гибели российского солдата-срочника, похоже, не просто фейк, а уже акт информационной войны, преследующий конкретные цели – посеять в российском обществе недоверие и враждебность к власти, раздуть скандал на ровном месте. вспомним, точно так же некая Елена Васильева, которая сейчас обретается в лагере для беженцев среди африканцев где-то в Европе, хоронила целые российские подразделения в войне на Донбассе. Причем, даже с указанием личных данных погибших. Потом, правда, выяснилось, что эти данные она брала и хоронила российские футбольные команды из низших дивизионов. Но – пока это выяснилось. А общество клокотало, апеллируя к «доказательной базе».

Вряд ли стоит отрицать, что «русскую карту» сейчас стремятся разыграть обе противоборствующие стороны. Не зря в Арсении не опровергли сейчас официально сообщения о гибели «российского военнослужащего». Поскольку в Ереване продолжают надеяться на прямое вмешательство России на армянской стороне, то преподнесение гибели солдата именно как «российского срочника» должно вызвать негодование в обществе, направленное и на российское командование, и на азербайджанскую сторону. В Азербайджане тоже готовы представить противную сторону убийцами, чтобы вызвать в нашей стране негативное отношение уже к армянам.

Можно лишь сожалеть о гибели мирного населения в ходе этого конфликта. Тем более, людей действительно случайно оказавшихся. Как, например, 13-летнего паренька, российского гражданина Артура Маякова, попавшего под ракетный обстрел с армянской стороны в азербайджанском городе Гянджа. Зачем он приехал в гости к своей тетке в это военное время, сейчас могут сказать лишь его родственники. Которые наверняка, многое бы отдали, чтобы повернуть время вспять, чего никто сделать уже не в силах. И это нелишний раз, на фоне потерь убитыми с обеих сторон, как озвучил Владимир Путин, около 5 тысяч человек, аргумент в пользу немедленного прекращения огня.

Ну, а тем, кто распространяет информацию, не задумываясь, или же, наоборот, преследуя конкретные цели, хорошо бы подумать, что они будут говорить в свое оправдание, объясняя тиражирование лжи соответствующим компетентным органам.

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