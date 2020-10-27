"Горячо": Екатерина Климова приняла ванну и прикрыла прелести пеной

Екатерина Климова подразнила подписчиков провокационными снимками Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Екатерину Климову по праву называют одной из самых красивых российских актрис. Она не стесняется показывать свои прелести перед камерой, демонстрируя идеальную фигуру. Мама четверых детей выглядит как школьница, в чем в очередной раз смогли убедиться поклонники красавицы.

Екатерина Климова подразнила подписчиков провокационными снимками. Актриса разместила пикантные кадры в блоге. На этот раз она устроила себе релакс в ванне. Красавица абсолютна обнажена. Самые пикантные места скрыты от посторонних глаз пеной.

"Своевременный отдых, ментальная сила и внимание к своему здоровью - вот три важных аспекта, что бы сохранить свою красоту и молодость. Я люблю восстанавливать силы благодаря простым и быстрым ритуалам, таким как теплая ванна с солью и массаж", - поделилась 42-летняя актриса.

Горячие фотографии произвели фурор среди подписчиков. Они не нарадуются, что их любимица публикует откровенные и провокационные кадры, демонстрируя свою женскую красоту.

"Хочется нырнуть к вам", "Горячо", "Опасная", "Не женщина, а мечта поэта!", "Уберите пену, дайте насладиться", "Какая красавица", "Очень горячая штучка", "Как всегда - самая красивая", "Королева Беренгария Наваррская (Жена Ричард львиное сердце)", "Клеопатра!", - наперебой восхищаются подписчики.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей от разных мужей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году. В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила мужу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго. Супруги развелись 28 июня 2019 года.

С отцами наследников Кате удалось остаться в хороших отношениях. "У всех моих детей есть папы. Они имеют возможность общаться когда угодно, сколько угодно, на любой территории. Все зависит от желания и занятости отцов. Пусть все дружат, я только счастлива от этого", - заявляла Климова. Она не раз подчеркивала, что категорически не говорит об отцах своих детей ничего плохого. "Всегда думаю о том, что дети могут прочитать все, что скажу в запальчивости, и сделать свои выводы. В моем случае с каждым конкретным мужчиной мы просто не смогли жить вместе и каждый выбрал свой путь. Не сошлись характерами. Три раза", - резюмировала звезда.