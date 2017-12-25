2017-12-25T17:54:04+03:00
Политика

Биография Павла Грудинина: 56 лет из своих 57 прожил в совхозе имени Ленина

"Комсомолка" изучила биографию Павла Грудинина, который стал кандидата в президенты России от КПРФ
Игорь ЯКУНИН
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Павел Грудинин 15 лет регулярно входит в тысячу лучших менеджеров страныПавел Грудинин 15 лет регулярно входит в тысячу лучших менеджеров страныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Павел Грудинин родился в Москве 20 октября 1960 года в семье Николая и Серафимы Грудининой (в девичестве Пищик). Его родители-студенты познакомились на сельскохозяйственном факультете. Через год после рождения сына были распределены на работу в Ленинский район Подмосковья.

Окончив среднюю школу в совхозе имени Ленина, земли которого простирались вдоль Каширского шоссе (будущая федеральная трасса М-4) 16-летний Павел поступил в Московский институт инженеров сельхозпроизводства имени Горячкина.

В 1982-м с дипломом инженера-механика Грудинин вернулся в родной совхоз. Где почти 8 лет работал там заведующим механической мастерской. В 1990-м, когда крупным сельхозпредприятиям СССР уже приходилось работать в условиях развала советской системы, 30-летний Грудинин становится заместителем директора совхоза по коммерческим вопросам. В последующие пять с половиной лет ему пришлось фактически спасать совхоза в условиях бушующих «демократических бурь», когда рухнула система пла-новой экономики.

В 1995 году он возглавил свой совхоз, ставший Закрытым акцио-нерным обществом, но имя вождя мировой революции не сменил. А уже 2 года спустя победил на выборах в Московскую облдуму по одномандатному округу в городе Видное (позже еще дважды становился областным депутатом). Грудинина заметили на федеральном уровне - в 2000-м он был доверенным лицом Путина на выбо-рах президента РФ. А еще год спустя Грудинин получил второе высшее образование — закончив академию госслужбы при Прези-денте РФ и получив диплом юриста.

В биографии Павла Грудинина есть интересный момент: несмотря на то, что третий срок в Мособлдуме он отработал от «Единой России», в 2010-м вышел из состава этой партии в связи с различием взглядов. На следующие выборы шел от КП РФ. Но его не зарегистрировали «из-за экстремизма, высказанного в интервью» (позже решение отменил Верховный суд). На выборах в Госдуму 2016 года занял второе место в своем округе и не прошел в парламент.

15 лет регулярно входит в тысячу лучших менеджеров страны, в 2005-м стал лучшим управленцем в номинации «сельское хозяйство», входит в экспертный совет при правительстве.

Павел Грудинин женат, у него двое сыновей.

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