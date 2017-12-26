«Кусь», «эщкере» и «реновация» - самые популярные слова года в России

26 Дек. 20:21 2017-12-26T20:21:50+03:00

Составлен рейтинг слов, которые полюбились соцмедиа в уходящем году. Люди в возрасте редко знают, что они означают. Но мы переведём!

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Русский язык богат и могуч и в последнее время очень лоялен к неологизмам. В 2017 году их появилось великое множество. И теперь они звучат из каждого утюга! Надолго ли? Пока непонятно, но знать обозначение самых популярных новых слов нужно всем, кто хочет оставаться с современным миром на одной волне. Мы переведём с новорусского на русский классический распространённые нынче неологизмы. А за основу возьмём рейтинг, подготовленный компанией «Медиалогия». Итак, встречайте топ-20 популярных слов года в соцмедиа в 2017 году:

1. Биткоин - это вид цифровой валюты. За него можно купить в Интернете всё что угодно - от веника до самолёта. Ни одно учреждение в мире его не контролирует. В начале года биткоин стоил около 1 тысячи долларов, а сейчас - 14 тысяч! Но никто не знает, сколько за него дадут на бирже завтра... Если вы человек рисковый, то можете почитать нашу инструкцию - как заработать на криптовалюте.

2. Блокчейн - это технология, с помощью которой «добывают» биткоины. Она представляет собой огромную базу данных общего пользования, которая существует без централизованного руководства. Конечно, это очень упрощённое определение и оно уместно строго в контексте темы криптовалюты.

3. Хайп - это шумиха, ажиотаж. Слово хайп чаще всего используют в отношении событий и персон, активно обсуждаемых в СМИ и соцсетях.

4. Криптовалюта - это разновидность цифровой валюты. Ярчайший представитель криптовалюты - биткоин (см.п.1). Но вообще у биткоина существует более 100 аналогов - это и лайткоины, и догкоины, и тейккоины...

5. Матильда - это имя стало популярным в уходящем году благодаря выходу фильма Алексея Учителя. Картина рассказывает о любви будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

6. Майнинг - вообще это способ добычи полезных ископаемых. Но в 2017 году это слово использовали, преимущественно по отношению к биткоину. Майнинг - это единственный способ получения криптовалюты, построенный на решении компьютерами математических задач.

7. Допинг - значение этого слова наверняка все знают. Но пика популярности оно достигло на волне скандала с российскими спортсменами. Из-за нарушения антидопинговых правил нашу олимпийскую сборную не пустили под своим флагом на Олимпиаду-2018.

8. Эфириум - ещё одно слово из сферы криптовалют. Если кратко, эфириум - это распределённая открытая сеть на основе блокчейна.

9. Фейк - слово не новое, но с каждым днём всё более актуальное. Это подделка в самом широком смысле слова. Бывают фейковые статьи, бывают фейковые аккаунты в соцсетях, бывают фейковые футболки и даже фейковые чувства.

10. Баттл - это битва. Слово стало популярным после рэп-баттла Оксимирона и Гнойного.

11. ICO (Initial Coin Offering - первичное размещение токенов) - это тоже термин из сферы цифровых валют. Если кратко, то это форма привлечения инвестиций.

12. Спиннер - это популярная игрушка. Ничего в ней особенного: просто надо крутить. Но мир по ней сходил с ума всё минувшее лето.

13. Кусь - это сокращение от слов «укус», «укусить». Стало мемом благодаря любителям аниме. Чаще всего слово иллюстрируют милыми картинками с котиками.

14. Домогательство - слово не новое, но его активно использовали в связи с громким голливудским скандалом. В сексуальных домогательствах обвинили американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Среди потерпевших даже Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

15. Эщкере - популярная в рэперской тусовке фраза. В России она стала популярной благодаря рэперу Face. А изначально её на концертах стал использовать американский рэп-исполнитель Lil Pump. Он произносил esketit. Считается, что это исковерканный вариант английского выражения «Let's get it» (Давайте сделаем это).

16. Безвиз - имеется в виду безвизовый режим. В этом году он вступил в силу между Украиной и ЕС.

17. Токсичный - значит ядовитый, вредный. Часто можно услышать: токсичные люди. А ещё слово стало модным использовать в связке с политическими терминами. Например, токсичный президент Трамп, токсичное решение ЦИК.

18. Зашквар - позор, бред или что-то немодное. Пришло из тюремного жаргона.

19. Антихайп - слово стало приобретать популярность в связке с ростом интереса к рэперу Гнойному, представителю творческого объединения «Антихайп». Термин означает отрицание мейнстрима и «попсы».

20. Реновация - это процесс улучшения чего-либо. Слово стало активно использоваться в связи с расселением и сносом ветхого жилья в Москве.

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