Дневник трижды мамы: “Иван вместо обеда танцует и поёт”

9 Янв. 2018 2018-01-08T12:13:47+03:00

Продолжаем публиковать записки Анастасии Аксяновой. Часть двадцать шестая, о том, почему один близнец ест, как не в себя, а второй постоянно на диете [фото, видео]

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Читать Часть двадцать пятую, Часть двадцать четвертую, Часть двадцать третью, Часть двадцать вторую, Часть двадцать первую, Часть двадцатую, Часть девятнадцатую, Часть восемнадцатую, Часть семнадцатую, Часть шестнадцатую, Часть пятнадцатую, Часть четырнадцатую, Тринадцатую часть, Двенадцатую часть, Одиннадцатую часть, Десятую часть, Девятую часть, Восьмую часть, Седьмую часть, Шестую часть, Пятую часть, Четвертую часть, Третью часть, Вторую часть, Первую часть и Вступление

***

Теодор вышел на новый уровень владения навыком раздевания на скорость. Он снял и выбросил подгузник-трусики (трусики! – это важно) одним эффектным рывком. Будучи в застёгнутом на все кнопки боди. Я в полнейшем изумлении. Надежд теперь полна – кормилец растёт! Это ж эксклюзив – Гарри Гудини, подавшийся в стриптезёры. Всю семью парень кормить станет. Перспективный, ничего не скажешь.

***

Дети – бесконечное вдохновение на любом поприще. Вот, скажем, взять хотя бы мою новую профессию (у меня и справка есть!) фитнес-нутрициолога. В режиме реального времени наблюдаю разницу пищевого поведения у троих близнецов. Это же потенциально бесценное исследование! Худой у нас самый кто? Правильно – Иван Иванович. А всё почему? Он танцует. И поёт. Не до обеда, не после. Вместо! В лучшем случае половину порции более крупных собратьев одолеет и тут же «Джими-Джими, ача-ача».

Живем бедно, на хлебе и воде (автор шутит)Фото: Анастасия АКСЯНОВА

Вчера по ватрушке всем выдала. Теодор свою из моих рук так вырвал, что я испугалась: сейчас и кисть отхватит, в порыве. Шерсть у парня дыбом, глаза горят! Пожрать – важнейшее из искусств. Маргарита с достоинством полдник из моих рук приняла. Понадкусывала и потребовала йогурта греческого – макать туда ватрушку. Гурман растёт. Крупный такой, знающий, что хочет и как это добыть любыми способами. Но вернёмся к Ванадию. Булку с творогом он, конечно, взял. Повертел и так, и эдак. И сразу интерес к ней утратил – тут же папа с работы пришёл! С ним можно играть в «стрельбу глазами» - не спрашивайте, такие вот у Ванечки забавы – и хохотать до упаду. Спустя сорок минут соизволил тонкий слой творога с ватрушки обгрызть. Вид был такой, будто большое родителям одолжение сделал.

Так что выходит по всему – не надо на генетику пенять! Два идентичных близнеца. И что? Один наворачивает вареники с вишней по утрам, второй – первым делом бежит к игрушкам и ест по остаточному принципу.

Любитель варениковФото: Анастасия АКСЯНОВА

Один крепыш, второй дрищеват. Разумеется, в моих словах смысл в основном шутейный – серьёзно заговорю, только если мне кто-нибудь грант на научные изыскания выделит, ха-ха.

***

По несколько раз в день в нашей квартире можно любоваться скульптурной группой «Лаокоон и его сыновья», изображающую смертельную борьбу Лаокоона и его сыновей со змеями. И в ватиканский музей Пия-Климента ехать не нужно. Хотя, я бы сама поехала. Но куда там! Могу только повторять шедевр вместе с детьми. При этом, я обычно в роли Лаокоона выступаю и заодно его сыновей. Дети же весьма правдоподобно изображают упитанных питонов, сжимающих кольца вокруг несчастных древних греков в моём покрасневшем от натуги лице.

Самсон, разрывающий рот писающему мальчику. Скульптурная группа. МраморФото: Анастасия АКСЯНОВА

Вчера Маргарита так в роль вошла, что цапнула меня и вырвала целый кусок! Нет-нет, не плоти – спокойно. Дерюжку она на мне последнюю зубами порвала. Вцепилась в подол домашнего платья, дёрнула. Пока я пыталась двух других детей нейтрализовать, Ритун к зубам руки подключил и кусок ткани 15 на 15 сантиметров с треском вырвал.

Порвали на маме платьеФото: Анастасия АКСЯНОВА

Я даже как-то зависла. Ни звука не издала, только восхищенно выдохнула. А платье что – пустяки. Подайте на новую рубаху, люди добрые! (зачёркнуто).

***

Случается, пеняют мне всякое. Мол, что ж это вы, мамаша, детьми спекулируете?! Сидели бы тихо, починяли примус, раз у вас столько времени свободного – вон, как из пулемёта колонки строчите. Постесняйтесь в таком восторженном ключе о себе и детях писать! Вы все четверо совершенно обыкновенные, тьфу, даже смотреть противно. Вот только Харизмыч всегда как необыкновенный проходит, скорее, как герой и местами – потерпевший. Безмолвный, вызывающий смесь восторга и сочувствия. Упрёки в мой адрес, чего греха таить, справедливые. Конечно же, мы все совершенно обыкновенные, не мутанты какие-нибудь. Особой красотой, талантами и аристократизмом не отмеченные.

Маргарита требует хлеба и зрелищФото: Анастасия АКСЯНОВА

Однако, скажите на милость, чем же мне ещё спекулировать, кроме детей? У меня ж больше ничего нету. И не предвидится – такое это дело доходное. Да и совершенно непонятно, куда девать суть акына, которая вперёд меня родилась. Что вижу – то пою. Были бы вокруг австралийские бушмены, я бы про их нравы писала. Фарш ведь нельзя провернуть назад! Неудержима и моя графомания. Можно было бы, конечно, как-то полечиться. Но хорошие психотерапевты нынче чрезвычайно дорогое удовольствие. Я, как мать в декрете, только на бесплатный галоперидол рассчитывать могу. Вот и пишу роман в письмах миру – я так выживаю в изоляции. Отправляю послания в бутылках из-под пива, по бурным водам интернета. Вот сегодня в 6 утра вскочила, пока дети спят, пишу. SOS! Мы тут, на острове! Мы хотим к вам – в общество. Мы – есть. А уж там право всякого - либо читать, либо сдать все выловленные бутылки в стеклотару, не вскрывая.

Продолжение следует.

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Читать Часть двадцать пятую, Часть двадцать четвертую, Часть двадцать третью, Часть двадцать вторую, Часть двадцать первую, Часть двадцатую, Часть девятнадцатую, Часть восемнадцатую, Часть семнадцатую, Часть шестнадцатую, Часть пятнадцатую, Часть четырнадцатую, Тринадцатую часть, Двенадцатую часть, Одиннадцатую часть, Десятую часть, Девятую часть, Восьмую часть, Седьмую часть, Шестую часть, Пятую часть, Четвертую часть, Третью часть, Вторую часть, Первую часть и Вступление.