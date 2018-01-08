«Движение вверх» готовится побить кассовый рекорд

8 Янв. 2018 2018-01-08T17:38:22+03:00

Изменить размер текста: A A

За первые дни проката, с 28 декабря по 7 января, фильм «Движение вверх», по предварительным оценкам, собрал 1 миллиард 242 тысячи рублей. Это больше, чем было собрано за тот же период в 11 дней в прошлом году «Викингом». По оценкам издания «Кинобизнес сегодня», к концу праздников фильм соберет порядка 1,35 миллиарда. И у него есть прекрасный шанс превзойти «Последнего богатыря», став не только самым кассовым российским фильмом из выпущенных в 2017 году, но и самым кассовым изо всех российских, вышедших со времен перестройки.

Аналитики «Кинобизнеса сегодня» отмечают, что во второй уик-энд фильм собрал примерно на 450 процентов больше, чем в первый, предновогодний. «Что-то подобное в российском кинопрокате при всём желании сложно припомнить. Достаточно сказать, что в свой второй уик-энд «Движение вверх» собрал больше, чем любой другой отечественный фильм в первый».

Движение вверх - Трейлер #2 (2017).

Напомним, речь в фильме «Движение вверх» идет о знаменитом финальном баскетбольном матче на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. В нем сошлись сборные СССР и США, и, вопреки всем прогнозам, советская сборная под руководством тренера Владимира Кондрашина выиграла. Показанные в фильме подробности личной жизни спортсменов и тренера во многом отличаются от реальных, их родственники остались этим недовольны. В результате Кондрашин, сыгранный Владимиром Машковым, в фильме носит другую фамилию, Гаранжин.

На данный момент самым кассовым изо всех российских фильмов новейшего времени является фэнтези по мотивам русских народных сказок «Последний богатырь», вышедшее в октябре 2017 года. На его счету 1 731 760 105 рублей, или почти 30 миллионов долларов. Однако в общем списке самых кассовых картин за историю российского проката он занимает лишь десятое место - его обходят девять голливудских фильмов, начиная с «Аватара», в 2009-2010 годах собравшем в России почти 120 миллионов долларов по тогдашнему курсу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Движение вверх» и реальный Мюнхен-72: Что правда в фильме о великом баскетбольном финале на Олимпиаде 1972 года

"Комсомольская правда" выяснила, как сложилась судьба советских баскетболистов - прототипов фильма «Движение вверх» (подробности)

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Движение вбок

Павел САДКОВ

Наверно это логично. В 2017-м, когда рэп уже стал классикой с оттенком старины и даже со следами мха, у нас разразились войны Гнойного и Oxxxymiron'а, и миллионы людей вдруг начали открывать для себя эту культуру. Примерно так человечество реагировало на найденную Трою, удивляясь, «как это мы раньше все это не замечали» (подробности)

Легенда № 18

Стас ТЫКИН

Главный принцип Голливуда - успех обязан иметь продолжение. Удачно выстреливший фильм обречен на сиквелы, римейки и прочие коммерческие предприятия, и продолжаются они до кровавой пены из глаз зрителей, до тех пор, пока те несут в кассы свои денежки (подробности)

КСТАТИ

Наука побеждать

Режиссер оговорился перед премьерой: «События фильма могли разворачиваться в условиях какого угодно вида спорта. Сама история — абсолютно человеческая. Так уж случилось, что произошла она в «декорациях» баскетбола (подробности)