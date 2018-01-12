Движение вверх и немного вбок

12 Янв. 2018 2018-01-12T15:30:58+03:00

В самом начале фильма его авторы в титрах заявляют, что он снят на основе реального события Фото: кадр из фильма

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За последние несколько дней мне не раз приходилось участвовать в дискуссиях о фильме «Движение вверх». Я не профессиональный кинокритик и говорить о художественных достоинствах и недостатках фильма не буду. Буду о другом: о спорте и отношении к нему.

В самом начале фильма его авторы в титрах заявляют, что он снят на основе реального события.

Однако многовато для фильма, основанного на реальных событиях, нестыковок с тем, что было на самом деле! Для меня главная ошибка в том, что так в баскетбол в 1972 году не играли. Сверху в кольцо не забивали, из-под ноги не бросали, за спиной скрытых пасов не давали... Да и сборная США, при всем к ней уважении, всего лишь один из вариантов студенческой сборной этой страны. И никакой трагедии американский баскетбол не испытал. Это как в 50-60-е годы на чемпионаты мира и олимпийские игры канадцы и американцы присылали хоккеистов-любителей.

Допустили создатели фильма промах, если можно это так назвать, в финальном и главном эпизоде про три секунды, которые потрясли ХХ олимпийские игры и навсегда вошли в историю баскетбола, по крайней мере, советского. Наш представитель (из фильма так и непонятно, кем он был в команде) эмоционально убеждает судей, делая из пальцев римскую цифру три, в том, что необходимо доиграть 3 сек. Крупный план: на табло горит 01. Таким образом, режиссер подчеркивает, что судья-хронометрист выставил на табло не то время. Нет, не так. В действительности, второй тренер сборной СССР С.Башкин напоминал судье-хронометристу баскетбольные правила. Отсчет времени в баскетболе начинается не с момента введения мяча в игру, как в футболе. А только после момента касания мяча любым игроком на площадке уже после введения в игру. О футболе упомянул неслучайно. Судьей-хронометристом того матча был … вы сразу мне и не поверите, был Йозеф Блаттер! Да, да будущий президент ФИФА. Вот такая загогулина в мировой истории спорта!

В фильме председатель спорткомитета СССР Павлов под водочку смотрит финал ХХ Олимпийских Игр по телевизору в Москве. На самом деле он был вместе нашими олимпийцами в Мюнхене

Еще одна принципиальная нестыковка. Показанный антисоветчиком и потенциальным перебежчиком Модестас Паулаускас был лидером той команды и капитаном сборной СССР!

Вот, что он говорил 17 ноября 2008 года в интервью «РГ»:

- У себя в Шакяе (Литва) в спортшколе я веду несколько групп. А сюда, в Краснознаменск (Калининградская обл.), меня гонит ностальгия по моей советской юности. Я хочу слышать русскую речь и помогать ребятам.

Есть в фильме пара очень сомнительных авторских решений. Зачем наклеили усы С.Белову, которые в то время он не носил, и наоборот сбрили бакенбарды у А. Белова, совершенно непонятно. Есть же множество и видео, и фото тех лет! Александру Белову с фактографией в фильме не повезло больше всех. Ну, не падал он в обмороки во время матчей. Ну, не делали ему операцию на сердце в США! Да и вообще не делали!

А эпизод с будущей женой - баскетболисткой сборной СССР А. Овчинниковой (в фильме Александра Овчинникова стала Александрой Свешниковой)! Она, как мы понимаем сама участница ХХ Олимпиады, после финального свистка выскакивает на площадку, где заключает его в объятия с долгим поцелуем. Надуман этот эпизод от начала до конца. Женского баскетбола на ОИ-1972 не было! Впервые турнир по женскому баскетболу на олимпиаде был проведен в 1976 году

В фильме председатель спорткомитета СССР С. Павлов под водочку смотрит финал ХХ Олимпийских Игр по телевизору в Москве. На самом деле он был вместе нашими олимпийцами в Мюнхене.

Александру Белову с фактографией в фильме не повезло больше всехФото: ТАСС

Как теперь принято говорить, sorry, но сын В. Кондрашина, так, увы, и остался больным, и на ноги не встал. Каково матери, реальной жене (а не Гаранжина) все это видеть?!

Лично для меня странно, что в фильме ни разу не прозвучало прозвище, данное баскетболистами В.П. Кондрашину - «Батюшка»! А это очень художественно было бы. Да, и для тех, кто в теме, понятно. А.Я. Гомельский, который в самом начале фильме покидает сборную – Папа, В.П. Кондрашин – Батюшка.

В фильме ни разу не прозвучало прозвище, данное баскетболистами Кондрашину - «Батюшка»

Не скрывают продюсеры и режиссеры, что в фильме многое взято из одноименной автобиографической книги прославленного баскетболиста чемпиона Олимпийских игр -1972 Сергея Белова «Движение вверх». В том числе и название, как вы уже поняли. Быть может, стоило все же, хотя бы фильму дать другое название. Да и героям дать другие фамилии: стал же Кондрашин - Гаранжиным. Были бы не однофамильцы Беловы, а Черновы, не Паулаускас, а например, Паланскас, стал бы Жармухамедов – Жанахметовым… и т.д. Тогда у матросов - нет вопросов! Фантазируйте на выбранную вами тему сколько хотите!

Да и наш московский «Мегаспорт» на Ходынке очень уж узнаваем и, мягко говоря, не совсем спортхолл в Мюнхене на ОИ-1972. Болельщики, кстати, в те годы боевой фанатский макияж на лица себе не наносили. Мода эта появилась значительно позже,где-то в середине восьмидесятых годов прошлого века

Прямо скажем легкомысленно, выражаясь мягко, относятся создатели фильма к Москве. К городу - Москва. А. Белов встречается со своей невестой перед ЗАГСом на площади Гагарина. Около памятника первому космонавту в мировой истории Ю.А.Гагарину. Сам памятник установили в 1980 году к Олимпиаде!

А здание академии наук РАН, которое видно на тех же кадрах встречи у ЗАГСа! Строительство его было начато только в 1974 году! Завершили весь комплекс АН РАН строить в 1997 году. При нынешних возможностях компьютеризации кино можно легко исправить любой кадр. Можно, но не сделали … Вопрос, почему?

Хотя съемки самой игры очень эффектные…

В принципе же, пусть побольше будет фильмов про спорт, чем про бандитов.

Вы же не против?

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