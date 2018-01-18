Почему 52 пассажира автобуса Шымкент-Казань не смогли спастись и заживо сгорели в салоне

19 Янв. 2018 2018-01-19T01:26:19+03:00

Журналисты «КП» вместе с экспертами разбирались в причинах пожара и выясняли, почему из «Сетры» смогли выбраться и спастись лишь пять человек

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Трагедия случилась вчера примерно в 10.30 по местному времени: автобус следовал из Казахстана в Россию и в одночасье сгорел в Иргизском районе Актюбинской области. Не смогли выбраться из салона и сгорели 52 пассажира. Все они были гражданами Узбекистана и направлялись в Казань на заработки.

От автобуса остался только остов, пассажиры же сгорели заживоФото: REUTERS

В САЛОНЕ ГРЕЛИСЬ ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

Всего в автобусе находилось 57 человек, трое из них - водители из Казахстана. Им и еще двоим пассажирам удалось спастись. Причем у них легкие травмы - обожжены лишь кисти рук, они даже от госпитализации отказались. Известно, что битком набитая «Сетра» загорелась на полном ходу (сначала сообщалось, что автобус мог быть переполнен. Но он рассчитан на 59 человек). Остается вопрос: почему 52 пассажира не смогли выбраться из салона и даже не попытались разбить стекла?

- Автобус сгорел очень быстро, - пояснил «КП» официальный представитель комитета по ЧС Республики Казахстан Руслан Иманкулов. - В таких машинах всегда очень много горючих материалов, и поэтому огонь распространяется молниеносно.

Автобус загорелся мгновенно. Фото: КЧС МВД РК

Комиссия по расследованию ЧП не исключает ни одной версии произошедшего, включая поджог. А в соцсетях и СМИ вчера активно муссировалось, что автобус загорелся из-за конфликта между пассажирами. Предположительно, в салоне пытались согреться с помощью паяльной лампы. В какой-то момент между пассажирами произошел конфликт, кто-то пнул канистру с бензином - топливо разлилось и вспыхнуло от лампы. Пламя моментально охватило салон.

ПРИ КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ ТАКОГО ПОЖАРА БЫ НЕ ПРОИЗОШЛО

В департаменте ЧС Актюбинской области другого мнения. По предварительной информации, причина пожара - короткое замыкание. - Произошло возгорание, автобус остановился, водители успели выскочить. Люди побежали к выходу, однако боковая дверь оказалась заблокированной, - сообщил «Комсомолке» представитель департамента ЧС Актюбинской области Виталий Синев. - В автобусе могли перевозить большое количество топлива, чтобы не заправляться на АЗС по пути следования, именно поэтому машина вспыхнула практически мгновенно. Также согласно неофициальной версии автобус мог быть переоборудован, поэтому пассажиры не смогли выбраться через окна.

Из «Сетры» смогли выбраться и спастись лишь пять человекФото: REUTERS

- При замыкании электропроводки не происходит мгновенного распространения пламени по всему автобусу, - разбирается в причинах трагедии на Радио «КП» Юрий Антипов, независимый технический эксперт из Москвы. - Автобус дизельный. Дизельное топливо горит достаточно вяло в отличие от бензина. Это не может являться истинной причиной катастрофы. Я сам был очевидцем нескольких пожаров в автобусах на трассе. Да по фотографии видно, что дело не в топливе, потому что огонь пошел не с моторного отсека и не со стороны бака. Даже если бы это было так, то передняя часть автобуса была бы свободна от пламени, и люди, по крайней мере часть из них, успешно бы выбрались. Для меня очевидно - по тем немногочисленным фото и видео, что огонь пошел не со стороны кабины и не со стороны моторного отсека, а огонь пошел в автобусе снизу. Более того, передняя правая дверь автобуса открыта, и в этой двери сохранилось стекло. Тем не менее нижняя часть двери - металл - очень сильно покорежился. Это говорит о том, что, скорее всего, возгорание произошло где-то в багажном отсеке, который находится в нижней части автобуса. Он магистральный, там большие багажные отсеки внизу, и огонь пошел оттуда. Скорее всего, часть вещей из-за перегруза была сложена еще и в проходе возле выхода. Люди просто не смогли через этот проход выбраться.

Автобус марки «Сетра», сгоревший в Казахстане на трассе Самара - Шымкент, мог быть технически неисправенФото: Instagram.com

ДАЖЕ НЕ ПЫТАЛИСЬ РАЗБИТЬ СТЕКЛА?

- А что могло помешать людям просто разбить стекла и таким образом покинуть салон? - Очень сильная паника, - отвечает эксперт. - Тем более стекло каленое, его разбить не так просто, прилагается определенный молоток в автобусе. А его могло просто не оказаться в салоне. Поэтому разбить стекло кулаком, конечно, очень сложно. Все это вместе и привело к трагедии.

- Что касается багажа, - продолжает Юрий Антипов. - Вряд ли вещи сами по себе взяли да загорелись. Даже если перевозили, предположим, этиловый спирт. Кто-то из пассажиров что-то перевозил. - А поджог извне? - Исключен, потому что автобус был на полном ходу. Снаружи поджечь автобус, находящийся в пустынной местности… Это маловероятно.

В истинных причинах трагедии разбирается следствие. «КП» следит за развитием событий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Техосмотр не делался с 2015 года Автобус марки «Сетра», сгоревший в Казахстане на трассе Самара - Шымкент, мог быть технически неисправен. Последний раз он проходил техосмотр в 2015 году. Об этом журналисту «Комсомолки» сообщили в министерстве по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

- Принадлежал он гражданину Казахстана Ордухану Мехтиеву, который не получал лицензии на пассажирские перевозки, - рассказали в ведомстве. - Возможно, он работал по договору аренды. Специалисты считают, что причиной пожара могла стать техническая неисправность автобуса, ведь срок пройденного техосмотра истек в феврале 2016 года. Сам автобус был выпущен в 1989 году.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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