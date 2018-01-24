2018-01-24T15:23:11+03:00
Звезды

Ужас, который мы уже не можем почувствовать

Кинообозреватель «КП» - о скандальном фильме «Смерть Сталина», который должен был выйти в прокат 25 января
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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За всей этой знакомой исторической фабулой Иануччи находит и ужас, который мы уже не в состоянии почувствовать, и, конечно, густой черный юморЗа всей этой знакомой исторической фабулой Иануччи находит и ужас, который мы уже не в состоянии почувствовать, и, конечно, густой черный юморФото: кадр из фильма
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Во-первых, это очень тревожно - в 2018 году «защищать» само право на существование фильма о смерти Сталина - спустя 61 год после ХХ съезда партии, на котором Никита Хрущев выступил с докладом о разоблачении культа личности Сталина.

Во-вторых, неудобно напоминать, но приходится: произведение нужно судить не вообще, а по законам, которое оно само над собой признает (А. С. Пушкин). Нельзя судить кинокомикс, как будто это «Освобождение» Юрия Озерова или «Сталинград» Федора Бондарчука (хотя это тоже, по-своему, комикс).

«Смерть Сталина» автора знаменитого сериала «Вице-президент» Армандо Иануччи - не исторический фильм, а экранизация комикса Фабиена Нури. Он содержит авторский взгляд на события, развернувшиеся в СССР в 1953 году - кажется, никому еще не приходило в голову рассказать о смерти и похоронах советского диктатора в жанре «комедии ужасов». Но это совсем не что-то из ряда вон исключительное. Политическая сатира - жанр вполне традиционный: в качестве примеров можно вспомнить и Джонатана Свифта, и пародии Монти Пайтона, и фильм «Диво» Паоло Соррентино, и даже популярную в прошлом в нашей стране телепрограмму «Куклы».

Такой взгляд на Сталина и подковерную борьбу после его смерти, безусловно, имеет право на существование - особенно если не нести в себе вековые комплексы советского человека (это очень комично - обижаться за маршала Жукова, величайший военачальник не нуждается в защите самозванных своих покровителей). В конце концов, Россия и СССР не раз давали миру примеры странного, непонятного, на грани и за гранью абсурда поведения. В частности, иностранцам очень сложно понять, как можно истерически оплакивать человека, который в течение десятилетий убивал в своей стране все живое. Здесь обычно возникают увлекательные дискуссии о том, что было бы со всеми нами, если бы великий Сталин не выиграл войну и не восстановил народное хозяйство, но, чтобы вернуться к реальности, достаточно привести строку из интервью выдающегося писателя-фронтовика Даниила Гранина: «Непонятно, как мы выиграли войну. Были такие безнадежные состояния, что даже вспоминать о них долгие годы было страшно.».

Гротесковая комедия Иануччи, которая, на мой взгляд, могла быть еще смешнее, вполне прилежно следует историческому ходу событий - в ней есть все то, что мы видели хотя бы в фильме Алексея Германа «Хрусталев, машину!» (даже эта фраза присутствует). И распростертое на ковре тело еще живого вождя, к которому боятся подойти соратники по партии, и их последующая грызня за власть, и свержение с пьедестала, и торопливый расстрел только вчера еще всесильного Лаврентия Берии. За всей этой знакомой исторической фабулой Иануччи находит и ужас, который мы уже не в состоянии почувствовать, и, конечно, густой черный юмор. Вместо того, чтобы старомодно клеймить автора с позиций прошлого века, нужно воспользоваться этой возможностью по-детски изумиться нашей новейшей истории, взглянув на нее глазами постороннего человека. Ею стоит воспользоваться хотя бы для того, чтобы смеясь расстаться уже, наконец, со своим прошлым и начать жить будущим.

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