2018-01-25T01:32:14+03:00
Общество

Сын Никиты Хрущева - о фильме «Смерть Сталина»: "Это пасквиль на весь народ и моего отца"

Сергей Хрущев рад, что у британской картины отозвали прокатное удостоверение
Александра СОТНИКОВА
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Лето 2015 года. Сын бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев на церемонии открытия мемориальной доски Хрущеву в Староконюшенном переулке Москвы.Лето 2015 года. Сын бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев на церемонии открытия мемориальной доски Хрущеву в Староконюшенном переулке Москвы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева направил в адрес Министерства культуры письмо, в котором попросил Владимира Мединского приложить усилия, чтобы картину «Смерть Сталина» не увидели в России. Приводим письмо профессора Сергей Никитовича, который сейчас живет в США, полностью:

"Уважаемый Владимир Ростиславович!

Я благодарю за то, что в России есть люди, которые обеспокоены тем, что история нашей страны уничтожается и искажается, преследуя совершенно определенные цели. Внедрение в сознание молодого поколения ложного, искаженного и унизительного представления о прошлом, а, следовательно, и о настоящем нашей страны, являет собой огромную опасность.

Ярчайшим примером такого искажения является великобританский фильм режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», который представляет собой пасквилем на весь народ и руководство страны того времени, и в частности на образ моего отца Н.С.Хрущева.

В картине "Смерть Сталина" роль Никиты Хрущева сыграл актер Стив Бушеми.

В картине "Смерть Сталина" роль Никиты Хрущева сыграл актер Стив Бушеми.

Не понимаю кому на руку все эти издевательства над собственной историей, да еще руками наших стародавних и злейших врагов. И почему власти этому потворствуют.

От имени семьи, прошу Вас, уважаемый Владимир Ростиславович, приложить все усилия для того, чтобы эта подлая ложь не отравляла чувства людей, пришедших в кино как молодых, так и тех, для кого еще свежа память о прошлом."

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Дмитрий СТЕШИН

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ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Ужас, который мы уже не можем почувствовать

Во-первых, это очень тревожно - в 2018 году «защищать» само право на существование фильма о смерти Сталина - спустя 61 год после ХХ съезда партии, на котором Никита Хрущев выступил с докладом о разоблачении культа личности Сталина. (подробности)

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Напомним, что «черная» комедия «Смерть Сталина», производстваВеликобритании, должна была выйти в отечественный прокат 25 января. Но после просмотра фильма в Министерство культуры было направлено открытое письмо. Его подписали режиссеры Никита Михалков, Владимир Бортко, актриса и депутат Елена Драпеко, дочь маршала Жукова (полководец - один из действующих персонажей ленты). (подробности)

Смерть Сталина - Русский трейлер .

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