Сын Никиты Хрущева - о фильме «Смерть Сталина»: "Это пасквиль на весь народ и моего отца"

24 Янв. 2018 2018-01-25T01:32:14+03:00

Лето 2015 года. Сын бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев на церемонии открытия мемориальной доски Хрущеву в Староконюшенном переулке Москвы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева направил в адрес Министерства культуры письмо, в котором попросил Владимира Мединского приложить усилия, чтобы картину «Смерть Сталина» не увидели в России. Приводим письмо профессора Сергей Никитовича, который сейчас живет в США, полностью:

"Уважаемый Владимир Ростиславович!

Я благодарю за то, что в России есть люди, которые обеспокоены тем, что история нашей страны уничтожается и искажается, преследуя совершенно определенные цели. Внедрение в сознание молодого поколения ложного, искаженного и унизительного представления о прошлом, а, следовательно, и о настоящем нашей страны, являет собой огромную опасность.

Ярчайшим примером такого искажения является великобританский фильм режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», который представляет собой пасквилем на весь народ и руководство страны того времени, и в частности на образ моего отца Н.С.Хрущева.

В картине "Смерть Сталина" роль Никиты Хрущева сыграл актер Стив Бушеми.

Не понимаю кому на руку все эти издевательства над собственной историей, да еще руками наших стародавних и злейших врагов. И почему власти этому потворствуют.

От имени семьи, прошу Вас, уважаемый Владимир Ростиславович, приложить все усилия для того, чтобы эта подлая ложь не отравляла чувства людей, пришедших в кино как молодых, так и тех, для кого еще свежа память о прошлом."

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