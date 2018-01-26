Китайцы верят, что в России лучше всё. Даже лопаты. Часть 5

26 Янв. 2018 2018-01-26T01:13:32+03:00

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая

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Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4

Им хотелось понять, так ли страшен для нас Китай, как его рисуют, и можем ли мы, русские и китайцы, друг друга понять.

В предыдущих частях - о том, с какими приключениями наши журналисты перешли китайскую границу.

Нас встречал член коммунистической партии Китая (КПК) (к ужасу вечно ждущего ареста Гусейнова, я познакомился с ним в интернете).

Узнать коммуниста легко. Есть в партийных боссах что-то аристократическое. Черта избранности, отделяющая от пролетариев и неудержимо приближающая к миллионерам.

Коммунист вел бизнес в России и чем-то напоминал Павла Грудинина. Он явно хотел донести до нас какую-то правду.

- Здравствуйте, товарищ! - вскричали мы, радуясь что уже не одиноки.

Китаец лучезарно улыбнулся с высоты своего КПК. И повез нас вглубь Поднебесной…

Первое впечатление от Хэйхэ - нечто аврально и дорого возведенное а-ля Сочи. Новенькие дороги, развязки, микрорайоны…

- На самом деле затрапезный городишко, - перевели нам слова коммуниста. - Я знаю, что на том берегу считается, что мы тут строим для русских витрину. Но витрина - когда внутри хуже, чем снаружи. А вы увидите - это не так…

Один из офисов недалеко от "русской" улицы Хэйхэ.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ДРУГАЯ РОССИЯ

Коммунист оказался приятным и очень гостеприимным большевиком. Я даже подзабыл, что мы пересекли Амур. Уж очень по-русски мы сидели за нерусским вертящимся столом и сетовали на китайскую жизнь.

- Вот вся моя частная собственность, - грустно шутил коммунист, указывая на свой 10-й айфон. - В Китае все государственное. Квартиры, фабрики, земля - все в долгосрочной аренде. Так (подмигнул) и живем.

- Это хорошо или плохо?

- Это мудро, - веселый коммунист стал непроницаем. - Наш социализм - единственный вариант развития, не допускающий социальных конфликтов… Правда, и партия сейчас стала строже, - выразительно смотрит «китайский Грудинин» на богатый стол. - Теперь нам нельзя даже друзей на ужин позвать. Поэтому угощает мой друг (указывает на кивающего переводчика). Нельзя пользоваться дорогими машинами, и вообще мы, коммунисты, живем скромно - показываем другим пример.

- Вот недавно член партии сбил прохожего, - шепчет переводчик. - Водителя сразу исключили из КПК!

- Автоматически! - мрачнеет коммунист. - И это очень правильно! В китайских проблемах много психологии - вот, например, зачем я купил айфон, когда в Китае есть «Хуавей»? Сам не понимаю! Психология! У нас считается, что обычные лопаты из России лучше, чем китайские… Даже лопаты! (Сердито.) Люди не доверяют китайскому - ищут молоко, мясо, шоколад, да все что угодно, лишь бы импортное. Считается, что из-за экологии есть все китайское опасно, а это неправда! Но так болтают…

В большинстве своем во время морозной погоды китайцы предпочитают ходить в масках. Это тем более актуально, когда на улице минус тридцать.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Потому у коммуниста сельскохозяйственный бизнес в России - выращивает сою, которая продается лучше, потому что не из Китая.

Но, по словам бизнесмена, он так и не понял загадочных русских.

- Тебе говорят: пожалуйста, вложи деньги, строй, - говорит китаец. - Ты вкладываешься. Привозишь рабочих. И когда ты приступаешь к работе - начинаются сюрпризы. Приказывают: рабочих увози. Квоты. Ты: но вы говорили - зеленый свет, все можно. В Китае власть сразу информирует - правила такие, и они никогда не меняются. А в России правила все время меняются! Тут и местное население начинает возражать, налоговая приезжает, миграционная, и еще сто проверок. Ты думаешь: чего они добиваются? В чем тут госполитика? Ну уйду я, не останется здесь никого. Деревни в окрестностях, которым я даю работу, вымрут. Кому станет лучше?

Большинство зданий в Хэйхэ - новенькие высотки.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И самое удивительное: включишь китайское или российское телевидение - государственные отношения прекрасны, здесь, в Китае, вашу страну уважают- Путина в Китае, я заметил, любят даже больше, чем в России. А на местах впечатление - другая Россия совсем, не та что в телевизоре.

- Вы ушли из России?

- Не ушел, - вздыхает. - Но многие уходят. Да и наши власти запретили нам вкладывать в Россию больше 50 тысяч долларов в год.

- Почему?

Коммунист удивленно посмотрел на меня - ему ли задан вопрос? А потом вспомнил - ах да, русские…

- Ну откуда я могу знать! - рассмеялся он.

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КАЖЕТСЯ - ВСЕ КУРЯТ И ПЛЮЮТ

Случайная встреча с русским жителем Хэйхэ Александром Кожиным чуть примирила нас с Поднебесной. В экспедиции Саша превратился в мем: «Боже, какая гадость! А-а-а, караул, меня сейчас вырвет! О Конфуций, что это?! (И тут же - спокойно.) А вот Александр из Хэйхэ сказал бы так…»

- Поначалу думал - что за бред он несет… - ворчит Гусейнов. - Хотя начал Саша патриотично: мол, если запеть при китайцах «Ой, рябина кудря-я-явая», их от восторга разрывает на части. Но когда он принялся объяснять местные привычки… Брр!

Привычки китайцев ужасны.

Для человека русского, подзабывшего 90-е, Поднебесная таит две главные опасности. Одна пустяковая - для жизни. И пострашнее - эстетическая.

Житель города на фоне труб местной ТЭЦ.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К первой привыкаешь сразу. Ну, подергаешься на пешеходной зебре, уворачиваясь от машин, - поймешь, что водители здесь не прочь проредить расплодившихся пешеходов. А знание это (плюс респиратор от китайского смога) продлевает жизнь.

С эстетикой сложнее.

Снаружи Хэйхэ - благополучный, сооруженный циклопами город, где, хотя и проживают полтора миллиона человек, но запроектирован он на все пять. То есть коммуникации, пустые широченные проспекты, да и все-все-все уже построено на будущее…

На набережной стоит памятник советским войнам, освобождавшим Китай от вооружённых сил Японии в годы Второй мировой.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И ты, впечатленный блистающим царством стекла и бетона, любуешься архитектурной кунсткамерой - например, копией готического собора (кирха высотой с 20-этажный дом и площадью с футбольное поле), которая потом окажется обычным городским фитнес-клубом. И думаешь: что за дурдом! Что за помойка! Прости, Китай, но впечатление о тебе разбивается об изнеженный европейский менталитет.

Ладно, все вокруг курят. Это простительно. Тоже рождены в социализме, помним…

Здание, напоминающее католическую кирху, при детальном рассмотрении оказалось дворцом спорта.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но тут же… Э-э-э.

Не, тут нужен Витя…

- Пердят, плюют, рыгают, - восклицает Гусейнов (эстет из Калининграда, живущий на столичном Арбате). - И это шокирует мою ранимую душу! Тут даже в туалет, пардон, сходить - подвиг. Потому что…

(Абзац вырезан.)

Возле дворца спорта для всех желающих открыт каток.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Саша из Хэйхэ выслушал нас с терпением психиатра.

- Расслабьтесь, - скомандовал он. - Китай мудр. Начнем с дорожного движения. Если важный человек едет по делу - ему уступают дорогу. Водители смотрят не на машину или знаки, а на водителя. Им важно понять - кто он. Если таксист - пропустят, работа. А пешеходу остановиться проще.

Вывески на магазинах чаще всего переводят на русский язык.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Железная логика! - закивали мы.

И хлопнули по стопке 50-градусной вонючки, закусив полевой куропаткой (так здесь называют лягушек).

Некоторые спиртные напитки в Китае ужасны даже для привыкших ко всему русских путешественников.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

(Саша утверждает, что именно так ведутся в Китае серьезные переговоры, а мы сюда не шутить приехали.)

Александр явно словил дзен. После занятий бизнесом в Южном Китае он мигрировал в Северный и организовал в Хэйхэ бизнес-инкубатор для русских предпринимателей, пытающихся работать в Китае. Читает четырехчасовую лекцию - как открыть магазин в мессенджере «вичат».

Запрещающий что-то знак в Хэйхэ.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Тут не приживаются люди, которые думают на шаг вперед, а не на три-четыре, - учил он. - Моим русским ученикам, например, тоже непонятно, почему все харкаются. Мыслят коротко и не понимают, что, по цигуну (народные оздоровительные упражнения. - В. В.), чем больше вы в себе дерьмо носите, тем больше оно портит кровь. И если что-то попросилось наружу, то нужно сразу выпустить.

- Больше скажу, - понизил голос он. - По звуку харчка можно услышать, какое здоровье. Вот слушайте…

- Нет!!! - хором взмолились мы.

Дороги здесь новые, но правила движения соблюдаются довольно редко.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Или почему китайцы кости кидают под стол? - пожал плечами Александр. - А они не понимают - зачем русские оставляют ошметки на столе. Это же как плюнуть в тарелку. Ведь чем больше фэн-шуй ты видишь перед собой, тем полезнее еда.

Продолжение в следующем номере «КП» и на нашем сайте kp.ru - о том, как путешественники постигали главные правила китайского бизнеса и штурмовали музей «не для русских».

Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4