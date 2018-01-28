Виталина Цымбалюк-Романовская: "Докажу - никакие квартиры Армена Борисовича я не продавала"

28 Янв. 2018 2018-01-28T19:31:45+03:00

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Два года назад (в феврале 2016 года) Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян зарегистрировали свои отношения официально. До этого они были знакомы 16 лет. А восемь лет назад у Джигарханяна случился инсульт, и Виталина стала жить с ним, чтобы ухаживать. Постепенно 38-летняя женщина стала незаменимой для 82-летнего артиста и дома, и в театре, и на отдыхе, и в гостях у друзей. Виталина стала незаменимой для Армена Борисовича.

Теперь их развод остается самым громким светским событием вот уже три месяца: за это время детали семейной жизни и расставания этой пары выучили наизусть телезрители всех федеральных каналов. В эфир вышло уже более 50 программ. И вот новое признание от Виталины, которое прозвучит на этот раз 29 января накануне годовщины свадьбы в программе "Пусть говорят" на Первом канале.

Ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов после записи эфира говорит: "Все три с лишним месяца, что продолжается эта скандальная история, чуть ли не каждый день вскрываются всё новые и новые подробности. С каждым разом всё оборачивается ещё серьёзнее для главной «героини».

Мы наконец перестали общаться заочно - и встретились с Виталиной, чтобы узнать, каким она сама видит выход из сложившейся ситуации. И есть ли шанс сохранить достоинство всем участникам этой драмы?"

Конечно, Виталина будет защищаться, сейчас ей нужно восстанавливать репутацию. "Я его из квартиры не выписываю. Я его дома жду вообще-то каждый день, - говорит Цымбалюк-Романовская в ответ на обвинения в том, что она оставила бывшего мужа без жилья. - Никакие квартиры Армена Борисовича мною проданы не были..."

Напомним, что недавно доверенное лицо Виталины Элина Мазур отказалась представлять ее интересы, сообщив, что целью Цымбалюк-Романовской было присвоить недвижимость и деньги Джигарханяна.

Виталина умело с ангельским видом оправдывается. Цымбалюк-Романовская демонстрирует документы о том, что трехкомнатную квартиру купила до брака на свои сбережения. «Можно сказать, что это был мой свадебный подарок. Мы оба там прописаны», - говорит Виталина. Квартира площадью 134 кв. м на Рублевском шоссе оценивается в 30 млн. рублей. На деньги Джигарханяна тут был сделан ремонт. Кроме того, в собственности пианистки однушка в Красногорском районе. Друг Армена Борисовича получил документы, согласно которым Виталине принадлежит еще одна квартира - тоже однушка в Красногорске, где живут ее родители, которых она перевезла из Киева. По версии стороны актера, все три квартиры Виталины приобретены на сбережения Джигарханяна. Рублевскую трешку женщина оформила на себя за день до регистрации брака. Именно в этой квартире Виталина "ждет каждый день" Джигарханяна.

"Наказать самым жестоким образом!", - в очередной раз потребует кары для бывшей жены Армен Борисович.

А она напомнит: "Я была для него медсестрой, я была для него водителем, я была для него сиделкой, я была для него директором театра. Я не строила свою жизнь без Армена Борисовича..."

С юридической точки зрения действия Виталины в отношении счетов и недвижимости безупречны - Джигарханян одаривал жену добровольно. Учитывая, что у Армена Борисовича серьезные проблемы со здоровьем, то, скорее всего, Цымбалюк-Романовская будет чаще артиста появляться в эфирах ток-шоу и озвучивать свою версию развода.

"Покаяние Виталины Цымбалюк-Романовской" смотрите в "Пусть говорят" на Первом канале 29 января.

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