Елене Мисюриной дали два года колонии за непреднамеренную ошибку: Пойдут ли теперь врачи на риск ради спасения больного?

30 Янв. 2018 2018-01-30T01:32:04+03:00

В понедельник, 29 января, минула ровно неделя, как гематолог Елена Мисюрина попала в СИЗО. Шум и возмущение по поводу этого не утихают, а только набирают обороты

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Так совпало, что на 29-е число была назначена клинико-анатомическая конференция. Ежегодное сугубо медицинское мероприятие. Однако в этот раз оно привлекло тысячи людей. Как мы уже писали, Черемушкинский суд в прошлый понедельник вынес приговор руководителю гематологической службы ГКБ № 52 Елене Мисюриной - 2 года колонии по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть». Пять лет назад она провела пациенту с несколькими тяжелыми заболеваниями трепанобиопсию, якобы вследствие которой он и умер.

ПОДПИСИ В ЗАЩИТУ

Организаторы конгресса подготовили листовки в защиту Мисюриной. Прямо в холле стихийно организовалась непрекращающаяся пресс-конференция. Врачи друг за другом выходили к журналистам, многие в руках с бумажкой «#яЕленаМисюрина» (так в соцетях была обозначена эта акция). Был организован сбор подписей под открытым письмом в поддержку Мисюриной. Еще один документ существует в интернете. С прошлой недели подписи собирают в 52-й больнице, а также ряд общественных организаций врачей и пациентов.

Тысячи людей в соцсетях поменяли свои аватарки на фотографию Елены Николаевны. И не только люди, причастные к медицине.

«Кто теперь возьмется проводить сложные процедуры после этого», - возмущаются одни. «После таких приговоров только умирать нам всем, и так с медициной в стране не очень, вон сколько больниц закрыли уже. Так еще сейчас всех врачей пересажают», - пишут другие.

ЛУЧШИЕ АДВОКАТЫ ДЛЯ МИСЮРИНОЙ

Все ждали заявлений руководства. Первым выступил глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Он явно очень волновался и сразу заявил о беспрецедентной реакции всего врачебного сообщества.

- Важно понимать, что любое оказание инвазивный помощи всегда сопровождается риском осложнений для пациента. Это я говорю не только как руководитель департамента, но и как хирург, у которого за плечами 35 лет стажа.

Слово взял заммэра Леонид Печатников.

- Мы с вами прекрасно понимаем, что, по-видимому, произошла чудовищная судебная ошибка. Подана апелляционная жалоба в суд второй инстанции. К ней приложены все экспертизы, которые не были учтены ранее. Мэрия позаботилась, чтобы Елене Николаевне помогали самые известные в стране адвокаты. Они вызвались работать бесплатно. Не обвиняя в непрофессионализме следователей и судью, как врач я смотрел историю болезни этого пациента. Мне представляются обвинения, выдвинутые следствием, абсурдными. Тем более обвинения в намеренном причинении вреда врачом.

На защиту Елены Мисюриной единым фронтом поднялось все профессиональное сообщество врачей.Фото: facebook.com

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Надо вводить административную ответственность для медработников»

- Не первый раз медицинское сообщество кричит о том, что врачи неподсудны. Так же точно защищали белгородского врача, убившего пациента ударом кулака. Но дело не в этом. В деле Елены Мисюриной огромное количество нарушений, - считает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. - Формально ее осудили за несоблюдение правил проведения процедуры. Но, во-первых, таких правил для трепанобиопсии вообще не существует в природе. Как тогда следствие и суд установили их несоблюдение? Во-вторых, не установлен прямой умысел и мотив ее поступка, тем более что согласно этой статье и приговору он должен быть. То, что пациент попал в больницу после медицинского вмешательства врача Мисюриной, как бы подтверждает ее вину в случившемся. Но какова ее степень? Тем более что смерть была вполне предотвратима! Надо было просто два литра плазмы влить, чего, судя по всему, не было сделано. Одним словом, даже если Мисюрина и правда повредила сосуды и после этого наступила смерть, то для квалификации таких действий существует статья 28 УК «невиновное причинение вреда». Ясно же, что врач не собиралась никого намеренно убивать. А от ошибок никто не застрахован.

- Но есть же и недобросовестные врачи. Не будет ли такого, что теперь полицейские вообще перестанут рассматривать заявления пациентов?

- Нет, не будет. Чтобы отделить намеренный вред врачей от ненамеренного, надо вводить административную ответственность для медработников. Удивительно, но у нас в кодексе ее до сих пор нет. Наказанием за ошибки могут быть штрафы, отзыв лицензии, принудительная отправка на переаттестацию или запрет на лечебную деятельность. У нас же всех судят по Уголовному кодексу.

А КАК В РЕГИОНАХ?

Плохо поставил катетер. Пациенту ампутировали руку, а доктор покончил с собой

Чем заканчивались другие громкие медицинские истории.

2007 г. Краснодарский край

Соне Куливец не было и трех месяцев, когда ее увезли в инфекционку с коклюшем. Ей неудачно установили катетер, из-за чего в плечевой артерии образовался тромб. Через несколько дней пришлось ампутировать правую ручку. Врачу-реаниматологу дали 11 месяцев, медсестре 10 месяцев колонии-поселения. Реаниматолог покончил с собой через несколько дней после приговора.

2009 г. Краснокамск

Годовалую Виолетту привезли в больницу с температурой за 40. У девочки были судороги. В реанимации анестезиолог установил ей катетер в подключичную вену и ввел лекарства. Девочка осталась инвалидом. В 2017 году на УЗИ в полости сердца обнаружился остаток лески от катера. Идет следствие. Родители настаивают на компенсации в полтора миллиона рублей.

2015 г. Санкт-Петербург

Забыли простыню в животе у роженицы после кесарева сечения. Роженица жаловалась на боли, но ее выписали. Через 24 дня врачи обнаружили в животе у Юлии Селиной медицинскую пеленку 117 на 84 сантиметра. После огласки в прессе с должности сняли акушера-гинеколога Марьям Аракелян и медсестру Галину Шломину. В 2017-м их приговорили к двум годам ограничения свободы (в тюрьму не сажают, но запрещают выезжать за пределы города). Им запрещено работать по специальности и предстоит выплатить потерпевшей 380 тысяч рублей.

2016 г. Пермь

Врачи диагностировали у годовалого Коли опухоль головного мозга. Операция и год химиотерапии не помогли. МРТ показывало, что полностью опухоль не удалили. В Москве мальчику сделали трепанацию, и в голове у него обнаружился марлевый тампон. Его-то врачи и принимали за опухоль. Ребенок остался инвалидом, возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

2017 г. Киров

Хирург Николай Филиппов проткнул во время пункции 57-летнему пациенту легкое. Мужчина скончался в тот же день. Филиппову назначили наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Два года ему запрещено заниматься врачебной деятельностью.

По сообщениям региональных редакций «КП».

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Если бы Мисюрина раскаялась, приговор был бы не так суров»

Так заявил адвокат семьи погибшего Василий Никифоров на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

- Вина подтверждена несколькими экспертизами. В том числе специалистами судебно-медицинской государственной организации. Но если бы Мисюрина признала вину и раскаялась, возможно, приговор был бы не таким суровым.

За комментарием «Комсомолка» обратилась также в Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) по Москве, где вели расследование.

- Врач-гематолог, оказывая пациенту медицинскую услугу - трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции, - сказала «КП» официальный представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. - Произошло сквозное повреждение крестца, а также повреждение кровеносных сосудов по ходу медицинской манипуляции. Смерть потерпевшего наступила от массивной кровопотери вследствие кровотечения из поврежденных кровеносных сосудов таза. Виновность врача-гематолога подтверждается в том числе и показаниями независимых экспертов и опытных специалистов в области гематологии разных медучреждений, которые подтвердили выводы проведенных по уголовному делу экспертиз.

Елена АФОНИНА, Антон ЧЕЛЫШЕВ, Владимир ДЕМЧЕНКО

ВОПРОС ДНЯ

Будут ли теперь врачи рисковать жизнью ради больного?

Владимир СОЛОВЬЕВ, журналист:

- Это не категория риска. Врачебная ошибка - это системный сбой. Врачи должны следовать правилам и протоколам.

Дмитрий БЕЛЯКОВ, фельдшер «Скорой помощи»:

- Доктора будут десять раз перестраховываться, как бы чего не случилось. Но пойдет это не на пользу пациентам. Бывает, что время тратить нельзя.

Илья РЕМЕСЛО, юрист:

- По отдельному случаю судить обо всем нельзя. Тут каждый врач должен осматривать своего пациента, брать у него анализы и проверять, чем он болен. Доктору нужно понять, какие процедуры могут сгубить человека, а какие нет.

Герман ПЯТОВ, врач-хирург:

- Не будут, однако есть большое но! Крупные чиновники заявили жестко, что не согласны с приговором Мисюриной. И готовы приложить все усилия, чтобы его пересмотрели. Если власть встала на защиту врача, то это сигнал остальным: их не отдадут на съедение.

Алексей СТАРЧЕНКО, член лиги защиты пациентов, член Общественного совета при Минздраве:

- Нужно менять менталитет главврачей. Когда умирает пациент, родственники приходят в поликлинику, а им там говорят, что больной виноват сам. Хотя главврач мог бы согласиться с ошибкой, сказать, что процедура была сложная, и возместить родным умершего ущерб.

Анна ОРЕШКОВА, адвокат Общества защиты прав пациентов:

- Да, будут. Не для этого мы учились, чтобы пугаться всех и вся. Риск есть каждый день. Но надо выполнять свою работу.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- Если человек прав, его выпустят на свободу. И это будет примером для всех. Когда из-за вас умер человек, то придется нести наказание. А если засудили незаконно - отпустят с миром.

Ирина, читательница сайта KP.RU:

- Они давали клятву Гиппократа. Им нужно делать все, чтобы спасти жизнь.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Дело врача Елены Мисюриной: Теперь умрете без помощи

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