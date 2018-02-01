Экс-губернатору Белых дали 8 лет

1 Февр. 2018 2018-02-01T22:11:11+03:00

Около 21.35 судья огласила наказание для Никиты Белых: восемь лет Фото: REUTERS

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Более 10 часов читала в четверг судья Пресненского суда столицы Татьяна Васюченко приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых.

Подсудимого доставили из СИЗО в суд в подавленном состоянии, он опирался на трость.Но слушал уже знакомые материалы своего уголовного дела о взятке стоя, хотя судья предлагала ему присесть. На скамье подсудимых адвокаты приготовили ему стакан воды, рядом положили таблетки. А адвокат заявил, что у Белых было в СИЗО предынсультное состояние.

Судья несколько раз объявляла перерыв, и после одного из них Белых не выдержал, все же присел.

Но стало плохо уже его новой супруге - Екатерине Рейферт (с которой Белых расписался прямо в СИЗО «Матросская Тишина»). Случилось это в тот момент, когда Следственный комитет обнародовал пикантные факты из личной жизни экс-губернатора.

Екатерина Рейферт во время оглашения приговора Никите Белых ФОТО Станислав Красильников/ТАСС

Несмотря на то, что Белых пришел в политику уже состоявшимся бизнесменом (он даже на посту губернатора использовал не служебный лимузин, а личный внедорожник), следователи отметили, что в период получения взяток Никита Юрьевич вел достаточно роскошный для госчиновника образ жизни.

"Часто в выходные и праздничные дни отдыхал за пределами Кировской области и за границей, снимал дорогие отели, содержал бывшую супругу и многочисленных избранниц, тратил деньги на дорогостоящие увлечения. В 2010 - 2016 годах оплачивал обучение сына в престижной школе в Великобритании стоимостью 24 - 25 тысяч фунтов стерлингов в год (почти 2 млн. руб. - Ред.). При этом в 2009 - 2015 гг. размер зарплаты Белых составлял в среднем около 156 тысяч рублей. В этой связи Белых, по понятным причинам, на широкой публике свой образ жизни и фактический достаток не афишировал. Но все эти факты подтвердились в ходе расследования», - рассказала представитель СК Светлана Петренко.

К полудню судья уже произнесла роковые для Белых слова: "признан виновным" в получении взятки в 600 тысяч евро несколькими траншами от предпринимателя Юрия Зудхаймера за "покровительство его предприятию - Нововятскому лыжному комбинату" и "попустительство по службе". Судья перечислила случаи взяточничества, в которых участвовал Белых. По одному эпизоду экс-губернатора оправдала.

Белых, в свою очередь, заявлял, что вообще не брал взяток, а деньги просил исключительно на нужды города. А еще утверждал, что суммы называл не в евро, а в рублях.

Адвокат заявил, что у Белых было в СИЗО предынсультное состояние. ФОТО Сергей Фадеичев/ТАСС

Однако на суде выяснилось, что Зудхаймер сам обратился в ФСБ и даже предоставил силовикам аудиозаписи разговоров с экс-губернатором. Уже после этого сотрудники ФСБ подготовили операцию: 24 июня 2016 года бизнесмен вручил Никите Белых в московском ресторане сверток со 100 тысячами евро, на котором лежала бутылка вина. Все это спецслужбы положили в пакет, который обработали спецсредством. Белых сначала оставил отпечатки пальцев на пакете, затем на бутылке, а потом потрогал и деньги (они также были обработаны спецраствором). Лишь после всего этого Белых сфотографировали на фоне кучи купюр, разложенных на ресторанном столе, с руками, которые светились в лучах ультрафиолета.

Около 21.35 судья Татьяна Васюченко огласила наказание для Никиты Белых: восемь лет лишения свободы и штраф в размере 48 миллионов рублей. Также подсудимый не сможет занимать государственные должности в течение трех лет.

Напомним, ранее прокуратура попросила назначить Белых наказание - 10 лет колонии и штраф 100 миллионов рублей.

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- Поздравляю вас, Екатерина, как бы то ни было, бракосочетание — это всегда радостный повод. Как прошла церемония?

- Честно говоря, церемонией то, что было, назвать сложно. Все проходило в тюрьме, в комнате для свиданий. Обстановка соответственная, как вы понимаете. Присутствовали несколько человек от «Лефортово», плюс сотрудники ЗАГСа (подробности)

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Белых появился в Кировской области тогда, когда ее неуклонное развитие при прежних губернаторах уже привело к тому, что воровать здесь стало нечего. Промышленность оскудела, сельское хозяйство скукожилось, область обезлюдела, и, как выражаются кировские следователи, «все ломанулись пилить лес» (подробности)