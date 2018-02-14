Виктор Алкснис о катастрофе Ан-148: Я бы не отказывался от версии взрыва на борту

СЕГОДНЯ 01:04 2018-02-14T02:13:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Виктор Алкснис политик, бывший депутат Госдумы и военный летчик в отставке, опубликовал в социальной сети свою версию трагедии, в которой обращает внимание на некоторые нестыковки. Его текст мы публикуем с некоторыми сокращениями.

«Расследование летных происшествий дело муторное и зачастую мутное. За 25 лет службы в ВВС мне около десяти раз пришлось побывать членом комиссий по расследованию и могу признать, что не всегда целью комиссии являлось определение его причин объективно. Зачастую шла свара между представителями летного состава с одной стороны и инженерно-технического состава - с другой. Кроме того, в эту свару могли влезть представители промышленности и тыловых служб. Каждая из этих сторон пыталась снять с себя ответственность за это происшествие и переложить ее на другую.

К вчерашнему вечеру с места трагедии вывезли 700 обломков - это не один десяток «КамАЗов». Поисковая операция продолжается и сейчас. Фото: Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ/РИА Новости

Наблюдая со стороны за расследованием катастрофы самолета Ан-148, узнаю знакомую ситуацию. Но есть серьезные отличия: главная цель - не допустить признания причиной катастрофы теракт. А сделать это весьма сложно, поскольку неоднократно в СМИ проходила официальная информация - обломки самолета разбросаны в радиусе километра от места падения. Общая площадь разброса составляет более 30 га. А значит, самолет начал разрушаться еще в воздухе, что наиболее вероятно могло произойти только в двух случаях - столкновение с другим летательным аппаратом или же взрыв на борту самолета.

Поэтому меня крайне удивило прозвучавшее через несколько часов после катастрофы официальное заключение экспертов ФСБ, что экспертиза обломков самолета подтвердила отсутствие следов взрывчатки. Сразу возникли сомнения: каким образом можно было произвести экспертизу всех обломков, если они разбросаны на большой площади и многие еще не найдены, поскольку находятся под полуметровым слоем снега? Кстати, по заявлению оперативного штаба, многие обломки не найдены и до сих пор, т. е. спустя полутора суток.

У Виктора Алксниса есть свой взгляд на причины произошедшей трагедии.Фото: facebook.com

Дальше - больше. 12 февраля Следственный комитет РФ сделал официальное заявление: «Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета».

Кроме того, СКР заявил, что среди обломков не были обнаружены фрагменты какого-либо другого летательного аппарата, что исключает и столкновение с другим воздушным судном.

Т. е. два ведомства - ФСБ РФ и Следственный комитет России - категорически отвергли возможность теракта. Кроме того, СКР категорически отверг сведения о том, что самолет начал разрушаться в воздухе, утверждая, что самолет был целым вплоть до столкновения с землей.

Но как же быть с официальными заявлениями МЧС РФ, что обломки разбросаны на площади в 30 га и в радиусе 1 км от места падения? Кроме того, «Интерфакс» сообщил информацию, опровергающую заявление Следственного комитета РФ. «...На месте крушения Ан-148 в Подмосковье найдены оба «черных ящика», - сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе на месте ЧС. - В километре от места падения найден второй - голосовой самописец, визуально он в удовлетворительном состоянии», - сказал собеседник агентства.

В 2011 году точно так же потерпел крушение однотипный самолет на испытаниях под Белгородом. Фото: Пресс-служба МЧС России

Напомню, что «черные ящики» обычно устанавливают в хвосте самолета, там больше шансов уцелеть при ударе о землю. Причем они жестко крепятся к фюзеляжу самолета. Т. е. исходя из заявления оперативного штаба в километре от места падения самолета были обнаружены детали хвоста с прикрепленным к ним бортовым речевым регистратором. Но ведь Следственный комитет РФ уверяет нас, что никакого разрушения самолета не было и он целым ударился о землю.

Каким же образом речевой регистратор с деталями хвоста оказался в километре от места падения?

Кстати, из практики расследования авиапроисшествий известно, что в случае падения на землю хвост самолета, как правило, даже в случае взрыва остается на месте падения и никуда не улетает.

Поэтому создается впечатление, что некоторые должностные лица получили команду замять теракт...»

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета начали работу по расшифровке данных бортовых самописцев. Фото: МАК

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Он лопнул, как бумажный пакет

В МЧС нам подтвердили: да, территория, на которой нашли и продолжают находить детали разбившегося Ан-148, - 30 гектаров (площадь 40 с лишним футбольных полей). Более того - вчера спасатели расширили зону поисков, где находят в основном мелкие или средние фрагменты.

Мы связались с жителем подмосковного села Степановское, около которого упал борт «Саратовских авиалиний». Максим Битюков оказался на месте крушения в числе первых.

- Сам момент падения никто из жителей села не видел, - говорит мужчина. - Потому что с той стороны у нас только дачи, в которых зимой никто не живет. Мы все слышали гул, потом взрыв. Один. Я могу предположить, что это именно тот момент, когда Ан-148 ударился о землю.

В официальной версии видит логику и авиаэксперт Валерий Постников, который привлекался МАКом к расследованиям многих авиакатастроф.

- Есть такой термин «наддув кабины», - объясняет специалист. - При наборе высоты компрессор начинает закачивать в кабину воздух, чтобы сохранить для пассажиров и экипажа давление на уровне земного. Вам же наверняка закладывало уши при взлете? Вот это и есть наддув. Поэтому нет ничего удивительного, что при падении на землю самолет разметало на мелкие части. Надуйте бумажный пакет и резко ударьте по нему. Он ведь тоже взорвется. Хотя там никакой взрывчатки нет. Здесь было примерно то же. Плюс не забывайте, что «Ан» только взлетел, у него были полные баки горючего. Я вас уверяю, сейчас в расследовании участвует такое количество людей, что, если бы подтверждение взрыва в полете нашли, уже давно произошла бы утечка.

Характеристики самолёта Ан-148Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ВОПРОС - РЕБРОМ

Зачем перед катастрофой поменяли командира?

Роковой рейс из Москвы в Орск был для Ан-148 не первым в этот день. Он успел прилететь из Пензы в Москву, оттуда в Саратов и обратно в столицу. Не слишком ли большая нагрузка?

- Это обычная практика, и абсолютно нормально. Самолет не должен стоять на земле, он должен летать, - уверен пилот первого класса Андрей Литвинов.

Но в Пензу и Саратов мотался другой экипаж, который заменили перед вылетом из «Домодедово».

- Я хорошо запомнила первого пилота, потому что он поприветствовал пассажиров. Его фамилия Пугачев, а разбился через несколько часов уже другой - Губанов, - рассказала «КП» Юлия Пустовит, летевшая тем самым Ан-148 из Саратова в Москву.

Тут эксперты не видят ничего странного.

- Было бы странно, если бы компания не поменяла пилотов. Вообще-то между рейсами нужно отдыхать десять часов. В данном случае отработавший экипаж ушел, а за штурвал сел уже отдохнувший пилот. Все по плану, - говорит Литвинов. - Другое дело, что сейчас перевозчики нередко прибегают к так называемым закольцовкам, когда один и тот же экипаж совершает несколько рейсов подряд.

«Саратовские авиалинии» комментировать смену экипажа отказались. Скорее всего, первые три полета (каждый рейс не дольше полутора часов) на «Ане» работал один экипаж, а в Орск должен был отправиться новый. Поэтому пассажиры рейса Саратов - Москва узнавали в погибших стюардессах своих соседей по самолету.

Алексей ИВАНОВ («КП» - Саратов»)

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

Список погибших в крушении самолета АН-148 в Подмосковье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Официальная версия крушения АН-148 в Подмосковье: пилоты видели на датчиках «заниженную» скорость и пытались ее увеличить

Специалисты МАК завершили расшифровку одного из «черных ящиков»

Стали известны предварительные выводы Межгосударственного авиационного комитета о причинах крушения Ан-148 в Подмосковье. Во вторник, 13 февраля, специалисты МАК завершили расшифровку параметрического бортового самописца с Ан-148. Того, который фиксирует в полете показания техники.

Причиной катастрофы, по всей видимости, стало неверное представление пилотов о скорости воздушного судна. (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Могло ли обломки Ан-148 разбросать в радиусе километра, если взрыв случился только после падения

В истории с крушением пассажирского Ан-148 в Подмосковье версию о теракте отвергли практически сразу. Сначала сообщили, что на обнаруженных фрагментах самолета следов взрывчатки не нашли. Затем с официальным заявлением выступил Следственный комитет (а в расследовании сейчас участвуют около сотни сотрудников СК): «Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета». Тем не менее в соцсетях время от времени всплывают конспирологические версии о теракте (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Экипаж разбившегося Ан-148: «У нас возникли проблемы. Через минуту мы вам скажем, связываемся с техсоставом...»

Пилоты обнаружили технические неполадки прямо перед взлетом. Появилась полная расшифровка переговоров борта с диспетчером (подробности)

ВЕРСИИ

Главные версии катастрофы Ан-148: человеческий фактор, отказ двигателя и погода

На борту лайнера был 71 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело (подробности)

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Три вопроса эксперту о загадках катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Двое суток прошли с момента крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, которое унесло жизни 71 человека. По-прежнему в картине произошедшего остаются немало "белых пятен". По просьбе «Комсомольской правды» пилот первого класса, командир аэробуса А320 Андрей Литвинов прокомментировал некоторые неясные моменты, которые обсуждаются в СМИ и социальных сетях (подробности)