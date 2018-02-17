Хоккеистки сборной России впервые в истории пробились в полуфинал Олимпиады

СЕГОДНЯ 08:17 2018-02-17T08:22:54+03:00

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В субботу, 17 февраля, на женском хоккейном олимпийском турнире прошли поединки четвертьфинального раунда. Российская команда встречаалсь со сборной Швейцарии, которая 4 года назад на Олимпиаде в Сочи неожиданно для всех выиграла бронзовые медали. Причем, именно на стадии четвертьфинала мы тогда уступили со счетом 0:2. Реванш удался на славу! Россиянки победили команду Швейцарии со счетом 6:2. У нас отличились - Шохина (7 и 54 минуты матча), Кулишова (33), Ганеева (38), Дергачева (48). Шестую шайбу Сосина забросила уже в пустые ворота на последней минуте матча. В составе швейцарской сборной точные броски на счету Мюллер (20), Штальдер (31). Для сборной России выход в полуфинальный раунд Олимпиады - это высшее достижение в истории. До этого нашим "потолком" были пятые места на Олимпиаде. Теперь в полуфинале сборная России сыграет 19 февраля с командой Канады.

Хоккеистки сборной России в последние годы дважды были третьими на чемпионатах мира - в 2013 и 2016 годах.