Почему предупреждение о проблемах с датчиками скорости дали уже после катастрофы Ан-148

СЕГОДНЯ 01:09 2018-02-16T22:25:16+03:00

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Как уже писала «Комсомолка», Росавиация 12 февраля, то есть спустя сутки после катастрофы Ан-148, распространила письмо о проблемах с индикацией скорости при неблагоприятных погодных условиях. Причины крушения, правда, еще не были проанализированы, в письме говорится о проблемах в самолетах «Сухой Суперджет».

В письме Росавиации сказано, что в период 4 - 5 февраля (то есть во время «снегопада века») «произошло 7 инцидентов с самолетами типа RRJ-95В, связанных с расхождением показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Инциденты произошли при выполнении разбега для взлета и на начальном этапе набора высоты. Во всех случаях экипажи ВС принимали решение о прекращении взлета или возврате на аэродром вылета. По предварительным данным, после осмотров самолетов были обнаружены отложения льда на фюзеляже перед приемником воздушного давления. Образование льда могло быть вызвано замерзанием воды (в условиях сильного снегопада), стекавшей с передней верхней части фюзеляжа и стекол кабины экипажа».

Напомним, что, по предварительным данным, авария Ан-148 произошла именно из-за проблем с индикацией скорости, вызванных обледенением приемников воздушного давления. Якобы пилоты не включили обогрев датчиков, из-за чего не могли в полете оценить скорость лайнера. Несмотря на это, в пресс-службе компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) категорически отвергли какое бы то ни было сходство проблем «Суперджета» и Ан-148:

- Ни о какой «похожести» говорить нельзя, тем более до оглашения выводов комиссии по расследованию катастрофы Ан-148. Обогрев датчиков системы воздушных сигналов на SSJ100 включается автоматически при запуске одного из двигателей на земле. В случаях подозрений на частичное обледенение датчиков скорости срабатывал соответствующий индикатор. Система не позволяла самолету подняться в воздух, обеспечивая главный приоритет - безопасность пассажиров.

То самое письмо Росавиации о семи (!) случаях за два дня, когда в мороз начинали врать датчики скорости.

Тем не менее возникает вопрос, почему письмо о возможных проблемах, связанных с обледенением датчиков скорости, Росавиация распространила только 12 февраля? То есть через неделю после обнаружения этих проблем и через день после гибели 71 человека, связанной с этой проблемой. Даже если инциденты на «Суперджетах» нельзя назвать похожими, такое предупреждение могло бы заставить летчиков Ан-148 быть внимательнее.

А вот какой ответ мы получили из Росавиации.

- Федеральное агентство воздушного транспорта распространяет свои рекомендации только после тщательного изучения всех обстоятельств, - сказали в агентстве. - В данном случае по каждому из семи инцидентов было проведено расследование. Уже 6 февраля был проведен анализ причин инцидентов с участием эксплуатанта и разработчика воздушного судна. После этого были выработаны профилактические меры и рекомендации по эксплуатации воздушных судов, направленные на повышение безопасности полетов. На самом деле между описанными в письме инцидентами и катастрофой Ан-148 действительно нет ничего общего. Расследование катастрофы еще не закончено, по предварительным данным, там идет речь о невключенном обогреве датчиков. А случаи с «Суперджетами» - это вопросы к наземным службам по поводу подготовки летного поля и обработки воздушных судов средствами против обледенения.

Признаемся, после такого объяснения разница между проблемами «Суперджета» и Ан-148 яснее не стала. Однако пилот, пожелавший остаться неназванным, объяснил, что на «Суперджете» обледенели не сами приемники давления, а фюзеляж перед ними - там, где обогреватели уже не действуют. Потому и бороться с этими сосульками должны не пилоты, а наземные службы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- В данном случае винить Росавиацию некорректно, - говорит вице-президент профсоюза летного состава Олег Буленков. - Письмо агентства носит исключительно информативный характер, каждая авиакомпания должна принимать все меры для безопасности полетов и без всяких писем. А в этом случае Росавиация лишь собрала информацию и поделилась ею. А то, что на это потребовалась неделя, - в этом тоже нет ничего криминального. И на сбор, и на качественный анализ информации нужно время.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

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