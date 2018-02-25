2018-02-25T12:03:38+03:00
Спорт

Владимир Путин поздравил главного тренера сборной РФ по хоккею с победой на Олимпиаде

Олег Знарок рассказал, что президент России позвонил ему сразу после окончания матча
Екатерина БОЛГОВА
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Главный сборной России по хоккею Олег Знарок после победы в финальном матче ОлимпиадыГлавный сборной России по хоккею Олег Знарок после победы в финальном матче ОлимпиадыФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поздравил главного тренера сборной РФ по хоккею с победой на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Олег Знарок рассказал, что глава государства позвонил ему сразу после окончания финального матча против Германии.

"На лавке позвонили мне Владимир Владимирович и (руководитель Олимпийского комитета России) Александр Дмитриевич Жуков , поздравили с победой. Было очень приятно. Служим России", - сказал Знарок журналистам.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 25 февраля, российские хоккеисты одержали историческую победу, обыграв команду Германии со счетом 4:3 в финале олимпийского турнира. Причем победную шайбу удалось забить Кириллу Капризову только в дополнительное время. В итоге Павел Дацюк попал в "Тройной золотой клуб" хоккея, выиграв ОИ, ЧМ и получив Кубок Стэнли. Лучшим нападающим признан Никита Гусев.

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