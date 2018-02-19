2018-02-19T21:13:27+03:00
Звезды

Поклонники Бузовой уличили Тарасова в измене беременной жене

По версии пользователей сети футболист провел ночь в клубе с блондинкой из шоу «Пацанки» [фото]
Петр СИМОНОВ
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Тысячи фанатов звезды «Дом-2» выливают тонны ненависти на Тарасова и его новую женуТысячи фанатов звезды «Дом-2» выливают тонны ненависти на Тарасова и его новую женуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов мало того высокооплачиваемый спортсмен, так еще и достаточно симпатичный молодой человек. Есть у Тарасова несомненное достоинство — он не бежит от ответственности перед девушкой, с которой имеет серьезные отношения, он ведет ее в ЗАГС. Правда, за последние 10 лет Дмитрий проявил ответственность трижды. Последний брак 31-летний футболист заключил с 23-летней моделью Анастасией Костенко. Чтобы доказать красавице из Ростовской области чистоту своих чувств, спортсмен венчался с ней.

tarasov23tarasov23
Всех с праздником @kostenko.94 ты все знаешь
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В последнее время вокруг этой пары появляется все больше слухов о том, что внезапная зимняя свадьба после года отношений и свободные одежды модели напрямую свидетельствуют о ее беременности. Так ли это, неизвестно. Однако избраннице Тарасова приходится нелегко. Ведь она заменила Бузову — феномен отечественного шоу-бизнеса.

Тысячи фанатов звезды «Дом-2» выливают тонны ненависти на Тарасова и его новую жену, мол, Костенко увела футболиста из семьи. Ольгу настолько перепахал развод, что она доказала бывшему свою значимость. Последствия этих доказательств уже год ощущает на себе отечественный шоу-бизнес.

С очередного выступления против пары Тарасовых началась новая неделя. Кто-то из сочувствующих Бузовой провел Инстаграм-расследование, просмотрев все лайки на страничке Тарасова и изучив аккаунты всех этих девушек. На одном из них была запечатлена измена Тарасова его новой жене. На видео финалистки шоу «Пацанки» Кристины Белокопытовой бдительные юзеры нашли Тарасова и букет цветов от него. Да, ночь в клубе и букет роз по мнению пользователей сети — предательство.

Тарасов в «Роял Арбате» Фото: Instagram.com

Тарасов в «Роял Арбате»Фото: Instagram.com

- Нашла в Инста инфу, что пока молодая беременная жена дома с подругой, Тарасов в «Роял Арбате» с какой-то коротконогой жирной блондинкой тусит, розы дарит и т.д. Не поленилась, нашла ее профиль, посмотрела сторис - все так. И ведь Костенко это все увидит. И я даже представляю его оправдания, типа, «нет ты что там баб не было» КОГДА ТАМ НА ВИДЕО ВЕЗДЕ БАБЫ. Там где ночь, алкоголь и бабы, там всегда секс и предательство. И это у них месяца после венчания не прошло даже, - написала одна из пользователей в сети.

krisisblondkrisisblond
Урааа , неужели, нашла классные купальники Спасибо @marpol_shop.ru , за такой выбор . Только не могу, выбрать какой брать А какой вам нравиться 1,2 или 3? Пишите в комментах
8671 отметок «Нравится»987 комментариевInstagram

Кристина Белокопытова, о которой идет речь, действительно прошлой ночью была в этом ночном клубе. Правда видео, где мелькает Тарасов или очень похожий на него мужчина, уже удалено. Остался только букет роз. Также звезда шоу на «ТНТ» выключила возможность комментировать ее посты.

krisisblondkrisisblond
Да , да , я та сумасшедшая которая просто решила на завтрак накраситься красной помадой выпить бокал шампанского и просто улыбаться как ненормальная Кстати ни разу в жизни так не делала Я великий экспериментатор С Добрым утром мои персики p.s. Жизнь прекрасна
8325 отметок «Нравится»40 комментариевInstagram

Сама Анастасия Костенко сохраняет невозмутимость, делая вид что ничего не произошло. А может быть так оно и есть?

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Свадьба футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко уже несколько дней обсуждается не только в футбольных кругах (подробности)

Свадьба футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко уже несколько дней обсуждается не только в футбольных кругах (подробности)

Свадьба футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко уже несколько дней обсуждается не только в футбольных кругах (подробности)

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