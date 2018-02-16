Белый дом: Трамп уже знает об обвинениях 13 россиян во «вмешательстве» в выборы 2016 года

16 Февр. 23:53 2018-02-16T23:53:42+03:00

Пресс-секретарь американской администрации не уточнила, как на это отреагировал президент США

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Главе американской администрации Дональду Трампу в пятницу доложили о том, что Минюст США выдвинул официальные обвинения против 13 россиян и трех российских организаций в причастности к пресловутому «вмешательству» России в президентские выборы 2016 года, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Для президента был проведен брифинг», - сказала она журналистам.

При этом Сара Сандерс не уточнила, как Трамп на это отреагировал, пообещав, что Белый дом выступит с заявлением по этому поводу позднее, передает ТАСС.

Напомним, американский лидер неоднократно заявлял, что Россия не помогала ему стать президентом, и он не вступал в сговор с Москвой во время своей предвыборной кампании. А однажды даже заявил, что всё наоборот: якобы РФ «потратила много денег» на борьбу с ним.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что наша страна не вмешивалась в выборы президента США, и лучшее подтверждение этому — то, что за все время расследования пресловутого «влияния» на избирательный процесс, которое приписывают Москве , Вашингтон не смог представить ни одного доказательства.

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