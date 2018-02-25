2018-02-25T12:39:20+03:00
Спорт

New York Post: Команда без страны выиграла «золото»

Победа наших хоккеистов не прошла не замеченной у наших «зарубежных партнеров»
Петр ПАВЛОВ
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Зарубежные СМИ не могли не прокомментировать победу России под нейтральным флагомЗарубежные СМИ не могли не прокомментировать победу России под нейтральным флагомФото: REUTERS
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Друзья, они познаются… Ну в общем, если кто-то будет говорить, что Олимпийское «Золото» в хоккее так себе достижение – не верьте. Газета «Нью-Йорк пост» мгновенно опубликовала передовицу: «Команда без страны выиграла олимпийское золото».

Как говорится, «и вам не хворать». Напомним, американские и канадские специалисты много писали, что олимпийский титул во-первых, обесценен, так как в Корею не поехали игроки НХЛ. А во-вторых, североамериканские сборные и в таком составе имеют отличные шансы. В итоге Канада немцам (очень хорошим, честно) проиграла, и в итоге заняла 3-е место. А игроки США проиграли в четвертьфинале.

Фото: twitter.com/nypost

Фото: twitter.com/nypost

Блестяще выступили и наши украинские коллеги, один из сайтов выдал такой заголовок «Российские хоккеисты чудом избежали позора в финале Олимпиады-2018». Как в анекдоте про Брежнева и Рейгана, в котором руководители стран соревновались вдвоем в беге. Брежнев, мол, пришел вторым, а Рейган предпоследним. Ждем новых заголовков! Победа еще горяча!

Украинский портал "Обозреватель" стабилен в своих заголовках

Украинский портал "Обозреватель" стабилен в своих заголовках

МНЕНИЕ

Худшая Олимпиада для нас закончилась. Под хриплые голоса хоккеистов, ревущих "Славься, Отечество"

Павел САДКОВ

На фоне героических, вежливых и дисциплинированных немцев, наши хоккеисты, в перекошенных робах, смеющиеся, толкающиеся, орущие «Славься, Отечество» запомнятся навсегда. В истории спорта, в истории новой холодной войны, и даже где-то глубоко в сердце, что гораздо важнее. (подробности)

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