Немецкие СМИ: "Так круто мы еще никогда не проигрывали"

25 Февр. 17:06 2018-02-25T18:04:32+03:00

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Новость о победе сборной России в финале хоккейного олимпийского турнира стала одной из главных новостей в Германии. Именно команде этой страны удалось дойти до решающего матча турнира и проиграть в драматичном поединке со счетом 3:4 россиянам.

Сборная России, спонсор - валидол.

Немецкое издание Bild опубликовало новость о неудаче своей команды в финале Олимпиады с заголовком: "Так круто мы еще не проигрывали". Как отмечается в публикации, немецкие хоккеисты играли против россиян с большим энтузиазмом, навязав борьбу фаворитам. "Так горько, но так здорово!" - завершается материал немецкого издания.

Фото: twitter.com/BILD

Отметим, что сборная России отпраздновала победу на Олимпиаде шампанским и песнями группы "Ленинград" в своей раздевалке. На прошедших Играх россияне выиграли 17 наград разного достоинства. Олимпиада 2018 проходила с 9 по 25 февраля с участием 168 российских спортсменов.

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