2018-02-25T13:13:05+03:00
Спорт

"Выходишь такой против ОАР, а это оказываются русские!". В соцсетях радуются победе хоккеистов России на Олимпиаде

"КП" собрала самые яркие посты из соцсетей про успех наших в финальной игре против Германии в Пхенчхане
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Кирилл Капризов - автор победной шайбы в ворота Германии в финале Олимпиады 2018.Кирилл Капризов - автор победной шайбы в ворота Германии в финале Олимпиады 2018.Фото: REUTERS
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Хоккеисты сборной России принесли нам историческую победу в финале Олимпиады 2018. В драматичнейшем поединке наши победили Германию со счетом 4:3 в овертайме. Пользователи соцсетей отреагировали очень живо на выигрыш "Красной машины".

Мы собрали самые яркие и эмоциональные посты.

mamaluda72mamaluda72
#хоккей2018 #россиягермания #знайнаших #ура #россиявперед
1 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
deysteranastasiyadeysteranastasiya
Ура! #олимпиада2018 #финал #россиягермания #чемпионы #культовыйматч #мыпатриоты
10 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
prosto_smeshno_prosto_smeshno_
#краснаямашина #хоккей #сборнаяроссии #россиягермания #россиявмоемсердце #мычемпионы #простосмешно
10 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
bayan_babaianbayan_babaian
#ои2018 #хоккей #краснаямашина #россиягермания #redmashine #phangan #олимпийскоезолото
8 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
simply_formulasimply_formula
Красная машина: выбор очевиден. #РоссияГермания #RussiaGermany #f1 #formula1 #ои2018 #олимпиада #хоккей #hockey #olympics #ф1 #формула1 #мемы #феррари #краснаямашина
69 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
valiakhokhlova2408valiakhokhlova2408
Точно #финал #хоккей #нервы #победа #олимпиада2018 #РоссияГермания #Россиячемпион
3 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
alilevshinalilevshin
#ОИ #сборнаяРоссии #хоккей #победа #поздравляю #немцынервнокурятвсторонке #4-3 #РоссияГермания #ДазИстФантастиш #vkpost
20 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram
m_katufffkam_katufffka
Оуеееее Урааааааааа #золотонаше#сборнаяРоссии #олимпиада2018#РоссияГермания#плачьдеткаплачь
31 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
maloveyamaloveya
Немец Патрик Раймер заработал удаление, после которого Россия забросила победную шайбу
6 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
venedey_venedey_
И все таки мы сделали это! 4:3 #краснаямашима #redmachine Пусть знают наших! Европа долго этого не забудет!
32 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram
amr097amr097
26 лет и вот оно Золото Олимпиады! #redmachine hine Спасибо, парни! #олимпиада #олимпиада2018 #winter #winterolympics #hokkey #хоккей
22 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
iriska07iriska07
Ураааааа! С победой, парни! #вместемыкоманда #redmachine @Olympic @russiahockey
3 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
wiselyaboutwiselyabout
С Россией Бог и это главное!!!
14 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
rinat_amirovrinat_amirov
Ура! #Красснаямашина#Russiaischampion#olympicchampionsofrussia#redmachine#olympicgames2018#IAAF#USA#WADA
16 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

МНЕНИЕ

Худшая Олимпиада для нас закончилась. Под хриплые голоса хоккеистов, ревущих "Славься, Отечество"

Павел САДКОВ

На фоне героических, вежливых и дисциплинированных немцев, наши хоккеисты, в перекошенных робах, смеющиеся, толкающиеся, орущие «Славься, Отечество» запомнятся навсегда. В истории спорта, в истории новой холодной войны, и даже где-то глубоко в сердце, что гораздо важнее. (подробности)

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New York Post: Команда без страны выиграла «золото»

Друзья, они познаются… Ну в общем, если кто-то будет говорить, что Олимпийское «Золото» в хоккее так себе достижение – не верьте. Газета «Нью-Йорк пост» мгновенно опубликовала передовицу: «Команда без страны выиграла олимпийское золото». (подробности)

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