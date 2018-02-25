"Выходишь такой против ОАР, а это оказываются русские!". В соцсетях радуются победе хоккеистов России на Олимпиаде

СЕГОДНЯ 13:01 2018-02-25T13:13:05+03:00

"КП" собрала самые яркие посты из соцсетей про успех наших в финальной игре против Германии в Пхенчхане

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Хоккеисты сборной России принесли нам историческую победу в финале Олимпиады 2018. В драматичнейшем поединке наши победили Германию со счетом 4:3 в овертайме. Пользователи соцсетей отреагировали очень живо на выигрыш "Красной машины".

Мы собрали самые яркие и эмоциональные посты.

simply_formula Красная машина: выбор очевиден. #РоссияГермания #RussiaGermany #f1 #formula1 #ои2018 #олимпиада #хоккей #hockey #olympics #ф1 #формула1 #мемы #феррари #краснаямашина

valiakhokhlova2408 Точно #финал #хоккей #нервы #победа #олимпиада2018 #РоссияГермания #Россиячемпион

m_katufffka Оуеееее Урааааааааа #золотонаше#сборнаяРоссии #олимпиада2018#РоссияГермания#плачьдеткаплачь

maloveya Немец Патрик Раймер заработал удаление, после которого Россия забросила победную шайбу

venedey_ И все таки мы сделали это! 4:3 #краснаямашима #redmachine Пусть знают наших! Европа долго этого не забудет!

amr097 26 лет и вот оно Золото Олимпиады! #redmachine hine Спасибо, парни! #олимпиада #олимпиада2018 #winter #winterolympics #hokkey #хоккей

iriska07 Ураааааа! С победой, парни! #вместемыкоманда #redmachine @Olympic @russiahockey

wiselyabout С Россией Бог и это главное!!!

МНЕНИЕ

Худшая Олимпиада для нас закончилась. Под хриплые голоса хоккеистов, ревущих "Славься, Отечество"

Павел САДКОВ

На фоне героических, вежливых и дисциплинированных немцев, наши хоккеисты, в перекошенных робах, смеющиеся, толкающиеся, орущие «Славься, Отечество» запомнятся навсегда. В истории спорта, в истории новой холодной войны, и даже где-то глубоко в сердце, что гораздо важнее. (подробности)

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