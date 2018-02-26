«Настю Рыбку и Алекса Лесли нужно посадить в самую вонючую камеру с крысами и червями»: Виталий Милонов осуждает секс-гуру

26 Февр. 16:05 2018-02-26T17:52:31+03:00

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Красивая сказка молоденькой соблазнительницы олигархов Насти Рыбки обернулась тюрьмой Таиланда. Туда ее посадили вместе с секс-гуру Алексом Лесли. На райских берегах Рыбка и Лесли проводили уроки, посвященные свободной любви. Всего в Тайланде собралось 40 учеников. Каждый раскошелился на 600 долларов. Их секс-уроки сорвала полиция.

Теперь депутат Госдумы Виталий Милонов требует для них жесткого наказания.

- Этого Лесли нужно посадить в самую вонючую тайскую тюрьму, - поделился с "Комсомолкой" Виталий Милонов. - Там ребята молодцы. Наши не смогли их задержать, видимо, коррупция помешала. Почему в России Лесли давали спокойно ходить? Я не понимаю. Он устроил тут фабрику проституток. Поставлял глупых девиц богатеньким мужичкам. Хорошо, что хоть там его задержали. И эту дуру Настю Рыбку тоже посадить в яму. Нашим дипломатам не нужно тратить ни минуты своего времени, чтобы его освободить. Вот пусть они сидят в яме с червями и крысами, чтобы он оттуда не вышел. И не нужно их тащить в Россию. Могут продать Лесли в африканский притон злобным африканским гомосекам. Они ему там найдут применение.

Пообещал депутат разобраться и с другими российскими секс-гуру.

- Этого Лесли нужно сфотографировать в тайской камере с громадным сокамерником Бубой, - предложил Милонов. – Потом эти снимки распечатать и повесить по всей России. Чтобы другие мерзавцы знали, что грозит за организацию борделя. И тогда с секс-тренеры одумаются. А те, которые не одумаются - накажем. Их нужно приравнять к сутенёрам и торговцам людьми. Мы скоро возьмемся за них и выловим этих подонков.

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