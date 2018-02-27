Путешествие по Океании. Соломоны: русский медведь бродит по островам

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БЕЗ ПЛАЩА ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ

- Куда это мы прилетели? – удивился я, когда наш самолет приземлялся в аэропорту страны Соломоновы острова. Страны, где, согласно последним научным данным, и появились первые люди Земли - в 26000 году до нашей эры.

На часах было семь вечера, но кругом царила тьма тьмущая и правила ночь кромешная. Лишь где-то далеко внизу мелькали редкие огни – как вскоре оказалось, это были костры, в которых туземцы то ли сжигали траву вместе с мечтами о лучшей жизни, то ли готовили себе немудреное варево из не слишком щедрых даров тропической природы.

Здесь, согласно последним научным данным, и появились первые люди Земли - в 26000 году до нашей эры

Чтобы хоть как-то осветить взлетную полосу, к трапу подогнали джип со включенными фарами. Часовой путь от аэропорта до столицы Хониары тоже проходил в полной темноте – лишь изредка промелькивали слабые огоньки в хижинах аборигенов и ночных ларьках на обочине…

Впрочем, совсем по-другому осветила следующим утром наше прибытие на Соломоны крупнейшая местная газета «Айлэнд Сан».

Событие в изложении главной островной медиа выглядело вполне эпично. Ярко выглядело. На обложку издания поместили мутный снимок неизвестного авто с нечитаемыми номерами и заголовок, набранный самым крупным из существующих здесь шрифтов: «Медведь бродит по Соломоновым островам». Подзаголовки тоже внушали тревогу: «6 русских прибыли прошлой ночью при сомнительных обстоятельствах», «Русские «интересуются» воскрешением нашего банка развития» (что это за загадочный банк и почему его надо воскрешать, мне неведомо – Авт.)…

Визит российской делегации стал главным событием островного государства, где проживает около 600 тысяч человек

Текст самой статьи, подписанной «Альфред Сасако и другие репортеры», был исполнен в лучших традициях Яна Флеминга. Прямо бондиада по-соломонски:

«Под покровом темноты: дорожное освещение оставалось полностью выключенным примерно полчаса, когда русские высадились с авиаборта, который доставил их в международный аэропорт Хониары… Один из двух автобусов доставил русских в город… Шесть русских – две женщины и четверо мужчин – прибыли в Хониару прошлой ночью для свержения премьер-министра Рика Хоуенипвела… Знают ли сами русские, что их могут использовать во властных играх, неизвестно...»

Далее в статье подробно излагались какие-то сугубо местные интриги, завершалась она многообещающей и зловещей фразой: «Премьер-министр Хоуенипвела хорошо осведомлен о происходящем и внимательно следит за визитом русских»…

Когда-то, всего 450 лет назад, судьба этого архипелага казалась исключительно радужной

Я СОГЛАСЕН НА МЕДАЛЬ!

Откуда эта информация?! Наша небольшая группа прилетела на Соломоны, с которыми у России даже нет дипломатических отношений, с сугубо мирными и полностью открытыми целями – презентовать российскую заявку на проведение Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году, пригласить соломонцев в Екатеринбург и, не секрет, попросить представителей островного государства поддержать российскую кандидатуру. А тут такие страсти!

Делегация из России прилетела пригласить соломонцев в Екатеринбург

Горжусь собой. Требую, чтобы по возвращению на родину меня и моих спутников наградили. Тайно. Без опубликования в печати. Так и скажу: не надо орден, я согласен на медаль «За взятие Хониары».

КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА ОКАЗАЛИСЬ МИФОМ

Когда-то, всего 450 лет назад, судьба этого архипелага казалась исключительно радужной. Открывший его испанский мореплаватель Альваро Менданья де Нейра выменял у аборигенов золото и, сильно обрадовавшись, назвал острова Соломоновыми. В честь легендарного иудейского царя, хозяина неведомой золотой страны. Представляете: копи царя Соломона почти у экватора!

- Ну и где же ваше золото? – интересуюсь у местных жителей.

Для сельских семей заработанные на столичном рынке деньги являются единственным источником дохода

Оказалось, это миф. Нет здесь никакого благородного металла. Да и было ли? Медь, да, была, да и той теперь нет. Но тем не менее местный министр экономики также официально называется министром рудников, энергетики и электрификации сельской местности. Должность весьма хлопотная - даже в столице Хониаре, которая находится на главном острове Гуадалканал, свет подают с перебоями, чего уж тут говорить о сельской местности и крохотных кусочках суши в океане, коих в этом государстве 992? Соломоновы острова входят в список наименее развитых стран мира – туда включаются страны с ВВП менее 750 долларов на душу населения. Некоторые из островов настолько маленькие, что жители проводят все время в океане – так, на одиноком островке Анута размером всего 400 квадратных метров проживает почти 300 человек — это более, чем высокая плотность населения.

Туристы приезжают на Соломоны, в основном, для дайвинга к затонувшим кораблям

Между тем соломонцы совсем не производят впечатление несчастных страдальцев. Может, дело в том, что и взрослые, и дети постоянно пребывают в состоянии легкой эйфории, в которую их вводит бетель, смешанный с пудрой из растолченного стекла? Потребление этого легкого наркотического вещества – нечто вроде национальной забавы. Бетелем торгуют на каждом углу. Несмотря на то, что во всех правительственных учреждениях и школах на стенках висят объявления «Запрещено жевать орех бетеля», на это никто внимание не обращает. Рядом с объявлениями повсюду характерные красные следы – это граждане Соломоновых островов плюют на запреты в буквальном смысле этого слова…

У постоянно употребляющих бетель соломонцев характерные красные десны и губы

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СООТЕЧЕСТВЕННИК ИЗ ЛЕНИНГРАДА

- А здесь вообще хоть что-нибудь производят? - спрашиваю якобы услышавшего русскую речь и подсевшего к нам в ресторане бывшего соотечественника, а теперь австралийца Алекса-Сашу, который, по его словам, работает в Хониаре по контракту и занимается развитием местной инфраструктуры. Во всяком случае это он так нам объясняет свое неожиданное появление среди заклейменных печатным словом русских заговорщиков. Алекс-Саша, которого еще в детстве родители вывезли из Ленинграда-Санкт-Петербурга, как бы между прочим рассказывает, что офис премьер-министра охраняется вооруженными людьми, и настойчиво интересуется, кто мы такие, как и зачем здесь оказались. Но нам скрывать нечего.

Большинство соломонцев живут в домах, построенных из подручных материалов - бамбука, пандана, саговой пальмы

- Так все же какая на Соломонах экономика? Что люди делают? – в свою очередь пытаю странно появившегося специального соотечественника.

Тот задумывается на мгновение, подбирает русские слова и, мешая их с английскими, выдает очень профессиональный отчет:

-Ничего! Никакого производства – разве что на соседнем острове есть совсем небольшая мастерская по выпуску консервов из тунца. Но сами жители островов рыбу не ловят - продают квоты на промысел китайцам, тайванцам и южнокорейцам. В окрестностях водится сарган, акула-молот, а также черепахи.

Небольшие медные рудники закрылись – племена стали волноваться, что они портят экологию, и не договорились, кому за это платить. И вообще, как тут что-либо производить, если в стране постоянные бунты и волнения? Каждое племя, а здесь их несколько десятков, хочет устроить маленькую революцию. Австралийский миротворческий контингент вывели всего два года назад, а гражданская полиция из Австралии еще здесь, но и ее вроде бы обещают убрать из страны в 2019-м году.

Эти картины местных художников можно купить за 100-150 долларов

- А за счет чего тогда страна живет?

- Только за счет австралийской помощи. Но в таком климате человеку многого и не надо - с голоду не умрешь…

Поговаривают, что особой популярностью здесь пользуется охота на летучих мышей и обезьян - они являются источником белка и витаминов. Из овощных культур жители Соломонов выращивают таро, ямс, кокосы и бананы.

Алекс-Саша раскланивается и спешит к своим спутникам за соседним столиком, уже внимательно поглядывающим в нашу сторону:

- Я пойду. Не хочу возвращаться к себе по улице один.

Что ж, вполне профессионально…

ВОЙНА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ

На центральной улице столицы, где расположены все министерства, ведомства и резиденция премьер-министра –– стоит густое облако пыли от проезжающих машин.

В 1942-1943 годах здесь, на Гуадалканале, шли, как считается, самые ожесточенные бои между американцами и японцами. Похоже, дорогу после тех бомбардировок здесь больше не ремонтировали.

В 1942-1943 годах здесь, на Гуадалканале, шли, как считается, самые ожесточенные бои между американцами и японцами

Про бои на Гуадалканале Голливуд даже снял эпическую военную драму «Тонкая красная линия» с Шоном Пенном в главной роли. Впрочем, местные жители рассказывают, что большая часть американских и японских солдат тогда все же погибли не в результате военных действий, а от малярии…

По разбитым дорогам едем к мемориалам, которые воздвигли на месте основных столкновений американцы и японцы. У американцев памятник помпезней, вход бесплатный. У японцев комплекс поскромней, но за посещение надо заплатить 150 соломонских долларов (примерно 1300 рублей). Кстати, некоторые местные племена (которых в стране насчитывается более сотни) до сих пор в качестве денег используют перья красных экзотических птиц. И это, пожалуй, одна из самых необычных денежных единиц на планете.

Большая часть американских и японских солдат тогда все же погибли не в результате военных действий, а от малярии

ЗАЧЕМ ОНИ ЭТО ЖУЮТ?!

Улетая с Соломоновых островов, опять заглядываю в свежие номера местных газет. На этот раз нам уделяют не меньшее внимание. «Ночь, когда высадились русские» - так выглядит очередной отчет. Соломонские аналитики продолжают гадать, тыча пальцем в южное небо:

«Возможно, визит русских не привлек бы такого внимания и не был бы таким подозрительным, если бы они прилетели в дневное время… Наши люди до сих пор не знают реальных целей русских… Возможно, они бизнесмены? Или все-таки используют бизнес как прикрытие?.. Вопросы безопасности должны быть главными для граждан Соломоновых островов, если мы хотим заботиться о своей стране…Остается так много вопросов без ответа!».

Министр туризма Соломоновых островов надеется, что после проведения Всемирной выставки в регион приедут тысячи туристов из России. Пока их здесь не бывает

Нда-а-а… Все-таки с потреблением бетеля здесь нужно бороться настойчивее и решительней…

Фото: Павел Марков, Роман Тульнов

В следующем репортаже читайте, что сделала сырьевая экономика с островным государством Науру.

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