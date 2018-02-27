2019-01-14T02:51:49+03:00
Умный город

Путешествие по Океании. Соломоны: русский медведь бродит по островам

Наш корреспондент Сергей Пономарев отправился с гуманитарной миссией на затерянные далекие земли. Публикуем пятую часть его репортажа
Сергей ПОНОМАРЕВ
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Соломоновы острова входят в список наименее развитых стран мираСоломоновы острова входят в список наименее развитых стран мира
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Продолжение. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4

БЕЗ ПЛАЩА ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ

- Куда это мы прилетели? – удивился я, когда наш самолет приземлялся в аэропорту страны Соломоновы острова. Страны, где, согласно последним научным данным, и появились первые люди Земли - в 26000 году до нашей эры.

На часах было семь вечера, но кругом царила тьма тьмущая и правила ночь кромешная. Лишь где-то далеко внизу мелькали редкие огни – как вскоре оказалось, это были костры, в которых туземцы то ли сжигали траву вместе с мечтами о лучшей жизни, то ли готовили себе немудреное варево из не слишком щедрых даров тропической природы.

Здесь, согласно последним научным данным, и появились первые люди Земли - в 26000 году до нашей эры

Здесь, согласно последним научным данным, и появились первые люди Земли - в 26000 году до нашей эры

Чтобы хоть как-то осветить взлетную полосу, к трапу подогнали джип со включенными фарами. Часовой путь от аэропорта до столицы Хониары тоже проходил в полной темноте – лишь изредка промелькивали слабые огоньки в хижинах аборигенов и ночных ларьках на обочине…

Впрочем, совсем по-другому осветила следующим утром наше прибытие на Соломоны крупнейшая местная газета «Айлэнд Сан».

Событие в изложении главной островной медиа выглядело вполне эпично. Ярко выглядело. На обложку издания поместили мутный снимок неизвестного авто с нечитаемыми номерами и заголовок, набранный самым крупным из существующих здесь шрифтов: «Медведь бродит по Соломоновым островам». Подзаголовки тоже внушали тревогу: «6 русских прибыли прошлой ночью при сомнительных обстоятельствах», «Русские «интересуются» воскрешением нашего банка развития» (что это за загадочный банк и почему его надо воскрешать, мне неведомо – Авт.)…

Визит российской делегации стал главным событием островного государства, где проживает около 600 тысяч человек

Визит российской делегации стал главным событием островного государства, где проживает около 600 тысяч человек

Текст самой статьи, подписанной «Альфред Сасако и другие репортеры», был исполнен в лучших традициях Яна Флеминга. Прямо бондиада по-соломонски:

«Под покровом темноты: дорожное освещение оставалось полностью выключенным примерно полчаса, когда русские высадились с авиаборта, который доставил их в международный аэропорт Хониары… Один из двух автобусов доставил русских в город… Шесть русских – две женщины и четверо мужчин – прибыли в Хониару прошлой ночью для свержения премьер-министра Рика Хоуенипвела… Знают ли сами русские, что их могут использовать во властных играх, неизвестно...»

Далее в статье подробно излагались какие-то сугубо местные интриги, завершалась она многообещающей и зловещей фразой: «Премьер-министр Хоуенипвела хорошо осведомлен о происходящем и внимательно следит за визитом русских»…

Когда-то, всего 450 лет назад, судьба этого архипелага казалась исключительно радужной

Когда-то, всего 450 лет назад, судьба этого архипелага казалась исключительно радужной

Я СОГЛАСЕН НА МЕДАЛЬ!

Откуда эта информация?! Наша небольшая группа прилетела на Соломоны, с которыми у России даже нет дипломатических отношений, с сугубо мирными и полностью открытыми целями – презентовать российскую заявку на проведение Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году, пригласить соломонцев в Екатеринбург и, не секрет, попросить представителей островного государства поддержать российскую кандидатуру. А тут такие страсти!

Делегация из России прилетела пригласить соломонцев в Екатеринбург

Делегация из России прилетела пригласить соломонцев в Екатеринбург

Горжусь собой. Требую, чтобы по возвращению на родину меня и моих спутников наградили. Тайно. Без опубликования в печати. Так и скажу: не надо орден, я согласен на медаль «За взятие Хониары».

КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА ОКАЗАЛИСЬ МИФОМ

Когда-то, всего 450 лет назад, судьба этого архипелага казалась исключительно радужной. Открывший его испанский мореплаватель Альваро Менданья де Нейра выменял у аборигенов золото и, сильно обрадовавшись, назвал острова Соломоновыми. В честь легендарного иудейского царя, хозяина неведомой золотой страны. Представляете: копи царя Соломона почти у экватора!

- Ну и где же ваше золото? – интересуюсь у местных жителей.

Для сельских семей заработанные на столичном рынке деньги являются единственным источником дохода

Для сельских семей заработанные на столичном рынке деньги являются единственным источником дохода

Оказалось, это миф. Нет здесь никакого благородного металла. Да и было ли? Медь, да, была, да и той теперь нет. Но тем не менее местный министр экономики также официально называется министром рудников, энергетики и электрификации сельской местности. Должность весьма хлопотная - даже в столице Хониаре, которая находится на главном острове Гуадалканал, свет подают с перебоями, чего уж тут говорить о сельской местности и крохотных кусочках суши в океане, коих в этом государстве 992? Соломоновы острова входят в список наименее развитых стран мира – туда включаются страны с ВВП менее 750 долларов на душу населения. Некоторые из островов настолько маленькие, что жители проводят все время в океане – так, на одиноком островке Анута размером всего 400 квадратных метров проживает почти 300 человек — это более, чем высокая плотность населения.

Туристы приезжают на Соломоны, в основном, для дайвинга к затонувшим кораблям

Туристы приезжают на Соломоны, в основном, для дайвинга к затонувшим кораблям

Между тем соломонцы совсем не производят впечатление несчастных страдальцев. Может, дело в том, что и взрослые, и дети постоянно пребывают в состоянии легкой эйфории, в которую их вводит бетель, смешанный с пудрой из растолченного стекла? Потребление этого легкого наркотического вещества – нечто вроде национальной забавы. Бетелем торгуют на каждом углу. Несмотря на то, что во всех правительственных учреждениях и школах на стенках висят объявления «Запрещено жевать орех бетеля», на это никто внимание не обращает. Рядом с объявлениями повсюду характерные красные следы – это граждане Соломоновых островов плюют на запреты в буквальном смысле этого слова…

У постоянно употребляющих бетель соломонцев характерные красные десны и губы

У постоянно употребляющих бетель соломонцев характерные красные десны и губы

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СООТЕЧЕСТВЕННИК ИЗ ЛЕНИНГРАДА

- А здесь вообще хоть что-нибудь производят? - спрашиваю якобы услышавшего русскую речь и подсевшего к нам в ресторане бывшего соотечественника, а теперь австралийца Алекса-Сашу, который, по его словам, работает в Хониаре по контракту и занимается развитием местной инфраструктуры. Во всяком случае это он так нам объясняет свое неожиданное появление среди заклейменных печатным словом русских заговорщиков. Алекс-Саша, которого еще в детстве родители вывезли из Ленинграда-Санкт-Петербурга, как бы между прочим рассказывает, что офис премьер-министра охраняется вооруженными людьми, и настойчиво интересуется, кто мы такие, как и зачем здесь оказались. Но нам скрывать нечего.

Большинство соломонцев живут в домах, построенных из подручных материалов - бамбука, пандана, саговой пальмы

Большинство соломонцев живут в домах, построенных из подручных материалов - бамбука, пандана, саговой пальмы

- Так все же какая на Соломонах экономика? Что люди делают? – в свою очередь пытаю странно появившегося специального соотечественника.

Тот задумывается на мгновение, подбирает русские слова и, мешая их с английскими, выдает очень профессиональный отчет:

-Ничего! Никакого производства – разве что на соседнем острове есть совсем небольшая мастерская по выпуску консервов из тунца. Но сами жители островов рыбу не ловят - продают квоты на промысел китайцам, тайванцам и южнокорейцам. В окрестностях водится сарган, акула-молот, а также черепахи.

Небольшие медные рудники закрылись – племена стали волноваться, что они портят экологию, и не договорились, кому за это платить. И вообще, как тут что-либо производить, если в стране постоянные бунты и волнения? Каждое племя, а здесь их несколько десятков, хочет устроить маленькую революцию. Австралийский миротворческий контингент вывели всего два года назад, а гражданская полиция из Австралии еще здесь, но и ее вроде бы обещают убрать из страны в 2019-м году.

Эти картины местных художников можно купить за 100-150 долларов

Эти картины местных художников можно купить за 100-150 долларов

- А за счет чего тогда страна живет?

- Только за счет австралийской помощи. Но в таком климате человеку многого и не надо - с голоду не умрешь…

Поговаривают, что особой популярностью здесь пользуется охота на летучих мышей и обезьян - они являются источником белка и витаминов. Из овощных культур жители Соломонов выращивают таро, ямс, кокосы и бананы.

Алекс-Саша раскланивается и спешит к своим спутникам за соседним столиком, уже внимательно поглядывающим в нашу сторону:

- Я пойду. Не хочу возвращаться к себе по улице один.

Что ж, вполне профессионально…

ВОЙНА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ

На центральной улице столицы, где расположены все министерства, ведомства и резиденция премьер-министра –– стоит густое облако пыли от проезжающих машин.

В 1942-1943 годах здесь, на Гуадалканале, шли, как считается, самые ожесточенные бои между американцами и японцами. Похоже, дорогу после тех бомбардировок здесь больше не ремонтировали.

В 1942-1943 годах здесь, на Гуадалканале, шли, как считается, самые ожесточенные бои между американцами и японцами

В 1942-1943 годах здесь, на Гуадалканале, шли, как считается, самые ожесточенные бои между американцами и японцами

Про бои на Гуадалканале Голливуд даже снял эпическую военную драму «Тонкая красная линия» с Шоном Пенном в главной роли. Впрочем, местные жители рассказывают, что большая часть американских и японских солдат тогда все же погибли не в результате военных действий, а от малярии…

По разбитым дорогам едем к мемориалам, которые воздвигли на месте основных столкновений американцы и японцы. У американцев памятник помпезней, вход бесплатный. У японцев комплекс поскромней, но за посещение надо заплатить 150 соломонских долларов (примерно 1300 рублей). Кстати, некоторые местные племена (которых в стране насчитывается более сотни) до сих пор в качестве денег используют перья красных экзотических птиц. И это, пожалуй, одна из самых необычных денежных единиц на планете.

Большая часть американских и японских солдат тогда все же погибли не в результате военных действий, а от малярии

Большая часть американских и японских солдат тогда все же погибли не в результате военных действий, а от малярии

ЗАЧЕМ ОНИ ЭТО ЖУЮТ?!

Улетая с Соломоновых островов, опять заглядываю в свежие номера местных газет. На этот раз нам уделяют не меньшее внимание. «Ночь, когда высадились русские» - так выглядит очередной отчет. Соломонские аналитики продолжают гадать, тыча пальцем в южное небо:

«Возможно, визит русских не привлек бы такого внимания и не был бы таким подозрительным, если бы они прилетели в дневное время… Наши люди до сих пор не знают реальных целей русских… Возможно, они бизнесмены? Или все-таки используют бизнес как прикрытие?.. Вопросы безопасности должны быть главными для граждан Соломоновых островов, если мы хотим заботиться о своей стране…Остается так много вопросов без ответа!».

Министр туризма Соломоновых островов надеется, что после проведения Всемирной выставки в регион приедут тысячи туристов из России. Пока их здесь не бывает

Министр туризма Соломоновых островов надеется, что после проведения Всемирной выставки в регион приедут тысячи туристов из России. Пока их здесь не бывает

Нда-а-а… Все-таки с потреблением бетеля здесь нужно бороться настойчивее и решительней…

Фото: Павел Марков, Роман Тульнов

В следующем репортаже читайте, что сделала сырьевая экономика с островным государством Науру.

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