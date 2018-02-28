Патриарх Кирилл накормил российских хоккеистов пирогами: "Я молился за вас во время матча"
Патриарх поздравляет хоккеистов.Предстоятель РПЦ отслужил благодарственный молебен вместе с олимпийскими чемпионамиЕлена ЧИНКОВА
В среду вечером у храма Христа Спасителя остановилась колонна белых BMW - это сборная России по хоккею, получив в Кремле госнаграды, а в Белом доме - автомобили, заехала на встречу к Патриарху Кириллу.
Входили олимпийские чемпионы в главный собор страны притихшими, но с сияющими улыбками. Некоторых сопровождали жены и подруги.
-То, что с вами произошло, многие назвали чудом, чтобы на последней минуте, играя в меньшинстве, вы вырываете практически победу. Эта победа очень была нужна нашему народу. Это не просто победа в матче, это очень важная победа, которая поддержала дух нашего народа, - поздравил команду предстоятель РПЦ. - Когда вопреки человеческой логике происходит нечто, что приводит нас к замечательном результату, хуже всего, если мы используем слово "повезло". Мы, верующие люди, говорим, что именно в этих пограничных зонах между "могу" и "не могу" и действует Божья сила. Если бы вы не тренировались, не были бы блестяще подготовлены, никакой победы бы не было. Господь не любит лентяев, а идет навстречу нашим трудам!
Далее Святейший отслужил благодарственный молебен, по окончании которого хоккеисты поставили у образов свечи и отправились пить с ним чай.
Пожалуй, особым вниманием пользовался герой финального матча - 20-летний нападающий Кирилл Капризов, забивший в овертайме решающую шайбу. Скромный парень долго стоял с зажженной свечой у икон, общаться в храме с журналистами не стал, но в селфи никому не отказывал.
-Святейший угостил гостей постными пирогами с капустой и картошкой, было видно, что за этот насыщенный день они сильно проголодались и ели их с удовольствием. Разговор за чаем получился очень теплым. Чувствовалось, что для ребят и их тренеров это немаловажная встреча. Благодаря их, Патриарх отметил, что это не только спортивная победа, но и победа всех нас, - рассказал "Комсомолке" пресс-секретарь Патриарха иерей Александр Волков.
-Святейший смотрел матч с немцами?
-Во время матча он служил литургию, на которой горячо за них молился. А матч посмотрел уже днем в записи. "Так даже лучше, а то очень переживал", - признался он хоккеистам.
Уходили из храма чемпионы с иконами Божьей Матери и книгами Патриарха.
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