Мама Собчак: «Мы рады, что Эммануил и Ирина стали родителями!»

СЕГОДНЯ 13:22 2018-03-04T13:47:52+03:00

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Новость о том, что у 78-летнего актёра Эммануила Виторгана и его 56-летней жены Ирины Млодик родился общий ребёнок стала настоящей сенсацией. Ведь Ирина рассказала, что родила очаровательную девочку Этель сама.

Это заявление тоже вызвало обсуждение в соцсетях.

Поклонники Виторгана гадали, мол, почему пару не поздравляют близкие в соцсетях. Вся его семья хранит молчание в своих блогах, журналистам ничего не комментирует.

Нам удалось дозвониться до мамы Ксении Собчак Людмилы Нарусовой.

- Мы рады, что Эммануил и Ирина стали родителями, - сказала «КП» Людмила Борисовна Нарусова. - Конечно, я одной из первых их поздравила. А что пожелала? Это уже наше семейное дело.

Кстати, в одном из интервью Людмила Борисовна рассказывала, что в юности была влюблена в актёра Эммануила Виторгана, ходила на все спектакли с его участием. Сейчас Нарусова крепко дружит с Эммануилом и его женой Ириной. Когда пара бывает в Питере, они останавливаются в квартире мамы Ксении Собчак.

Напомним: Эммануил Виторган и Ирина Млодик знакомы более 20 лет. Ирина была приятельницей покойной жены Эммануила Гедеоновича Аллы Балтер. И после смерти актрисы Ирина поддержала Эммануила Гедеоновича, который находился в тот момент в тяжёлой депрессии. Пятнадцать лет назад Виторган и Млодик поженились. Этель стала для Ирины первым ребёнком. Из-за перенесённого онкологического заболевания Млодик долгое время не решалась стать мамой. А для Эммануила Гедеоновича Этель уже третий ребёнок.

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56-летняя жена Виторгана: «Родила сама!»

В минувшие выходные в шоу-бизнесе родилась очередная сенсация. Напомним: 78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя жена Ирина стали родителями девочки Этель.

Об этом журналистам поведала сама пара (подробности)

56-летняя Ирина Виторган объяснила, почему смогла родить ребенка только теперь

После того, как супруги Маликовы стали родителями сына (а звездная пара прибегла к услугам суррогатной матери), новость о том, что Ирина и Эммануил Виторган 3 марта вечером хоть и шокировала общественность, все-таки артисту 78 лет, а его супруге 56, но не так сильно, поскольку большинство поклонников были уверены, пара также обратилась за помощью к суррогатной матери (подробности)

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Ещё 21 февраля на своей страничке в Фейсбуке Эммануил Виторган начал розыск няни. Мол, грудничку требуется опытная гувернантка с медицинским образованием и проживанием в квартире в центре Москвы. Тогда Эммануил Гедеонович не стал уточнять для какого младенца ищется няня. (подробности)