Сразу после тренингов Лесли и Рыбка собирались лететь в США за политическим убежищем

2 Март 22:11 2018-03-02T23:13:00+03:00

Пока на помощь к «жертвам кровавого режима» не спешат сами спецслужбы - лишь только представители мировой прессы делают репортажи о незадачливой «соблазнительнице» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Жизнь подкинула нам совершенно непредсказуемый поворот. И вместо обычных, в принципе, эксцентричных персонажей, которые смогли убедить себя и других (в том числе высокопоставленных людей) в своем секс-авторитете, Лесли и Рыбка неожиданно для всех стали зеками. Причем зеками международного, политического масштаба. Западная пресса пестрит заметками об «очередных узниках совести» из России. Некоторые уже сравнивают секс-скандалистов с Pussy Riot.

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Напомним, что 25 февраля в воскресенье полицейские ворвались в помещение, где проходили занятия по пикапу (Пикап - деятельность, направленная на знакомство с целью соблазнения - ред.), проводимые Лесли. Всех организаторов арестовали, в том числе и самого Алекса и Настю Рыбку (настоящие фамилии Кириллов и Вашукевич). Им всем предъявили обвинения в незаконной предпринимательской деятельности на территории Королевства Таиланд, а некоторым и нарушение визового режима.

Сначала народ решил, что это все шутки и самопиар (многие еще помнят, как несколько лет назад Алекс «умирал» на одном из таких тренингов якобы от сердечного приступа). Но на этот раз все сообщения оказались правдой. И уже через сутки Настя передала свое первое сообщение из тайской тюрьмы в котором сообщила, что готова отдать весь имеющийся у нее компромат взамен на свободу. И намекнула, что компромат связан с влиянием России на выборы в США.

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После появлялись еще сообщения из тайских застенок. В редкие минуты наличия у Лесли и Рыбки телефона они передают все новые и новые послания иностранным журналистам. Мол, «российские спецслужбы хотят их сгноить по надуманным предлогам, продлевают их задержание, препятствуют выходу под залог, а экстрадиция в Россию означает для них верную погибель. «Нас просто грохнут», - говорит Алекс. И все это, якобы, из-за этого самого компромата, которым они владеют. Судя по всему, Настя добыла его, когда подрабатывала имидж-моделью на яхте одного из самых богатых людей России.

Как выяснила «Комсомолка», кроме видео сообщений Александр Кириллов сумел передать через друга Павло Юнко и письмо дипломатам США. Мы связались с Павло и узнали все последние подробности разгорающегося скандала

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- Я сам гражданин США, - сообщил Юнко. - И поэтому Алекс меня попросил передать его записку представителями моей страны. По его просьбе я отнес письмо в посольство Соединенных Штатов в Бангкоке. Ответа пока нет.

Копия этого письма есть и в распоряжении «КП». В нем Кириллов просит о политическом убежище и себе, и Рыбке и всем остальным арестованным организаторам тренинга. Алекс пишет «Меня угнетают в России потому что я принимал участие в расследовании Навального… Случился большой политический скандал, и мы сбежали из России в Таиланд... Сейчас полиция Тая хочет выслать нас в Россию, поэтому мы просим у вас политического убежища. У нас есть очень важная информация для США, и мы очень рискуем нашими жизнями».

- Тренинги в Таиланде Алекс проводит уже в седьмой год подряд. И никогда никаких проблем не было. И вот теперь... - говорит Павло.

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- Насколько серьезный и какого рода компромат есть у Алекса и Насти? И почему они сразу его не использовали? Если действительно предположить, что он существует, почему они его "держали"? Ведь он, насколько мы понимаем, лежит у них с момента истории на яхте, которая была в 2015 году. А про него ни слова ни пол-слова в книге. Они держали его на случай проблем с законом?

- На самом деле сразу после тренинга Алекс собирался лететь со мной в Нью-Йорк и передать весь этот материал Америке. Но получилось так, что его опередили. На 99,9% он уверен, что все это работа российских спецслужб.

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- Вы поддерживаете как-то с ними связь? Как у них дела и в каких условиях они содержатся?

- Нет, сейчас никакой связи с Алексом и Настей, потому что у них забрали телефоны сразу же, как они были переведены в миграционную тюрьму Бангкока (до этого Кириллов и Вашукевич содержались в СИЗО в Паттайе — прим.ред). Их пытали, требовали сказать все пароли и пин-коды от техники, пугали. Но они ничего не рассказали. Условия содержания в тюрьме очень плохие. В камере больше 100 — 130 человек. В понедельник, надеюсь, удастся добиться свидания с ними.

Так же Павло рассказал, что Кириллов является гражданином России, а вот Вашукевич обладательница белорусского паспорта. Но представители Белоруссии никак не участвуют в судьбе своей гражданки.

Пока на помощь к «жертвам кровавого режима» не спешат сами спецслужбы - лишь только представители мировой прессы, ухватившись за скандальную ситуацию, делают репортажи о незадачливой «соблазнительнице».

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Юрист: Насте Рыбке и ее гуру Алексу Лесли может грозить до двух лет за незаконные секс-тренинги

Прославившая охотой на богачей Анастасия Вашукевич (она же Настя Рыбка) и ее верный друг, помощник и учитель Александр Кириллов (он же Алекс Лесли) с триумфом загремели в застенки в Таиланде. 25 февраля был финальный день секс-курсов, которые проводит эта парочка. Кириллов учит пикапу (быстрые знакомства), а Вашукевич - искусству соблазна. Десять дней длился семинар, на который приехали 43 человека из России. Все занятия проходили прямо в конференц-зале отеля, где жили Лесли и Рыбка. Каждый день Кириллов и Вашукевич читали лекции и давали своим ученикам самые неимоверные задания - «снять тайку», «заняться техно-сексом» и так далее, а потом проверяли их выполнение (подробности)

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