СЕГОДНЯ 23:13 2018-03-11T23:18:06+03:00

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Год назад мы с нетерпением ждали, когда же наконец мы узнаем имя исполнителя, который представит Россию на главном песенном конкурсе Европы. Песня Юли Самойловой «Flame is burning» должна была прозвучать в Киеве, но из-за политических махинаций страны, принимающей конкурс, мы не смогли участвовать в евросмотре. В итоге было принято решение, что в Лиссабон, которому принёс победу певец Сальвадор Собрал, поедет все же Юля. Девушка говорила, что хочет исполнить свою детскую мечту и попасть на сцену «Евровидения», поэтому Первый канал решил помочь ей исполнить задуманное. Да и в любом случае так было бы справедливо.

Конечно же, со старой песней 28-летняя артистка ехать не могла. Поэтому мы с нетерпением ждали премьеры новой композиции. Некоторое время Юля интриговала, публикуя в Инстаграме фото и видео с репетиций. На них присутствовал и Алексей Голубев, который поставил Полине Гагариной тот фееричный номер, с которым она штурмовала сцену «Евровидения» в Вене. Все держалось в строгом секрете, лишь Голубев сказал, что «акцент будет на глаза».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/642566" frameborder="0"></iframe> “Я не сломаюсь": Стала известна песня, с которой Юлия Самойлова выступит на «Евровидении - 2018».

И вот, сегодня, 11-го марта, в программе «Время», наконец, прозвучала песня, с которой Самойлова будет представлять нашу страну в Лиссабоне. Она называется «I won’t break», что переводится как «Я не сломаюсь». Не самая веселая песня получилась, но, тем не менее, жизнеутверждающая - о преодолении, свободе и о том, что даже в самый темный час можно найти лучик света. Качественная аранжировка, взрывной припев, запоминающиеся слова, которые удобно подпевать (а это главное в евросмотре - чтобы песня была внятной). Клип не сенсационный - крупные планы лица Самойловой, горы, океаны, полная луна. Под конец Юля как бы сидит на вершине горы, текут водопады, сверху - радуга. Но мы не сомневаемся, что Голубев сделает нашей конкурсантке такой номер, что вся Европа ахнет.

Конкурсную композицию Юле написала та же команда, которая год назад готовила ей "Flame is burning”: Леонид Гуткин, Нетта Нимроди и Арье Бурштейн.

Напомним, что «Евровидение» пройдёт в Лиссабоне с 8 по 12-го мая. Наша артистка выйдет на сцену во втором полуфинале, 10-го числа.

ТЕКСТ ПЕСНИ ЮЛИИ САМОЙЛОВОЙ

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