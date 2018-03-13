Ритм Олега Табакова обычный человек не выдержал бы и неделю. А он жил так каждый день

СЕГОДНЯ 07:53 2018-03-13T07:53:53+03:00

Наш обозреватель Александр Милкус вспоминает встречу с великим артистом, который в своем невероятно загруженном графике благожелательно и точно выкроил время для интервью молодому журналисту

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Вот я напишу, наверное, то, что про Олега Павловича никто не напишет.

Было это в начале 90-х. Я подрабатывал в известинской «Неделе». И была у меня идея взять интервью у тогда уже, конечно, великого Табакова. (А заодно приглашение на аншлаговый спектакль с юным Безруковым получить).

Дозвониться великому оказалось очень просто.

- Да, приходите. Через три недели в 11.20 я вас буду ждать в Табакерке. Знаете где это? - никто не ломался, не требовал заранее вопросы и не ставил условие обязательно интервью визировать.

Чтобы я не знал, где Табакерка??

Я приехал на полчаса раньше. И, честно говоря, очень сомневался, что интервью состоится. Договаривались-то почти за месяц. А в газетах писали, что Табаков ставит сейчас спектакль в Польше.

Я прекрасно знал, что за народ театральные люди. Если говорят, что в час дня - бери поправку часа на два. И приготовился ждать.

В 11 утра в Табакерке никого ещё кроме администратора или помощника (не помню точно, уж простите) не было. Я ждал на шатком стуле перед дверью давно и плохо покрашенной белой масляной краской.

Спрашивать есть ли смысл ждать Олега Павловича было не у кого. Меня усадили на стул и периметр вообще обезлюдел...

Но ровно в 11.20 входная дверь распахнулась и в кабинет влетел Кот Матроскин. В каком-то ярком пиджаке, в шарфе:

- Давайте, давайте... - позвал он меня за собой.

Я не помню, о чем мы разговаривали, скорее всего, как обычно - о репертуаре театра, его ролях, молодых артистах, кино... ничего из беседы не уложилось в памяти.

Но я помню точно, что следил за разговором, подбрасывал вопросы, а сам размышлял - как такое могло быть? Я уже знал, что Табаков приехал из аэропорта. Прямиком из Варшавы. То есть явно встал рано рано утром. Как он смог до минуты рассчитать время? Как он так бодро держится после бессонной ночи и перелёта? Почему так благожелателен и не срывает на госте плохое настроение (такого артистического люда я повидал немало)?

Ровно в 12 часов Олег Павлович поблагодарил за беседу. Как он предварительно предупредил - на все вопросы и ответы у него было ровно 40 минут.

Пока мы беседовали, я подглядел его расписание, написанное широким почерком. За интервью следовала встреча в мэрии, репетиция, ещё запись какого-то видео и вечерний спектакль... а потом ещё поздравление какого-то близкого человека с днём рождения...

Я подумал, что не выдержал бы такой ритм и неделю. А он так жил каждый день.

Табаков - фантастический артист. Но ещё у него была более редкая черта для театрального человека - чёткая организация жизни, благожелательность и уважение к другим. Вместе эти два таланта составили великую личность, которая успела невероятно много.

Просто посмотрите его фильмографию и список сыгранных ролей. Посмотрите... а ведь он успевал ещё двумя театрами руководить...

Светлая вам память, Олег Павлович!

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