Какое имущество оставил своим наследникам Олег Табаков

СЕГОДНЯ 01:01 2018-03-16T01:35:37+03:00

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Помимо неповторимого творческого наследия, которое оставил после себя Олег Павлович Табаков, гениальных работы в театре и кино, актерской театральной школы, он позаботился и о финансовой подушке безопасности для своих наследников.

Их у него пятеро: жена Марина Зудина, сыновья Антон и Павел и две дочери – Александра и Мария. Как человек мудрый и предусмотрительный, скорее всего он составил завещание. Так чем же владел народный артист СССР?

На сайте Министерства культуры РФ опубликованы открытые данные о доходах и имуществе всех руководителей подведомственных учреждений. В этом реестре есть и Олег Табаков.

Олег Табаков с супругой и детьмиФото: ТАСС

По информации за 2016 год (она самая свежая) он владел земельным участком в 30 соток (с домом) в посёлке "Кино-1", что на берегу реки Истра. Стоимость сотки земли в этом элитном поселке - около 900 тысяч рублей.

Еще он был собственником легкового автомобиля Субару В9 TRIBECA. И трех квартир (площадью 116; 164 и 68 кв.м). Имелась в его распоряжении и жилплощадь в 240 кв.м. Но она - в собственности его жены Марины Зудиной. За свою долгую жизнь Табаков обзавелся машиноместом в 27 кв.м. Вот и все.

Олег Табаков с сыном Антоном и дочерью Александрой. Фото: Личный архив

Для руководителя двух театров: МХТ им.Чехова и «Табакерки», московского театрального колледжа, плюс, не забываем, Олег Павлович продолжал до своей болезни играть спектакли, - довольно скромные материальные блага. Ни яхт, ни зарубежной недвижимости, ни частных самолетов. И если пролистать сведения о доходах и имуществе пятилетней давности (они тоже есть на сайте Минкульта), то вы обнаружите всю ту же машину Субару и те же квадратные метры.

По мнению экспертов рынка недвижимости, общая стоимость имущества Табакова - примерно 300 – 400 млн. рублей.

Олег Табаков с первой женой Людмилой КрыловойФото: GLOBAL LOOK PRESS

Но, скорее всего, на его счетах остались существенные денежные накопления. Например, на сайте Минкульта мы видим, что в 2012 году Табаков «намолотил» почти 34 миллиона рублей. А в 2016 – уже 68, 752 тысячи. То есть в два раза больше. Наверное, чаще играл спектакли, больше гастролировал. Только как художественного руководителя МХТ им.Чехова он зарабатывал почти 1 млн. рублей в месяц. Так что, как говорил, его кот Матроскин: «Средства у нас есть». Да и сам Олег Павлович добавлял: «Чего там ханжить, я человек успешный».

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