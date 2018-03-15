Пять самых известных пророчеств Хокинга: Ученый был уверен, что на Земле настанет Апокалипсис

СЕГОДНЯ 21:10 2018-03-15T21:18:44+03:00

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Гениальный физик и популяризатор науки Стивен Хокинг ушел из жизни 14 марта на 77-м году жизни. Сам он скептически относился к предсказаниям, особенно после того, как врачи в 1963 году предрекли, что жить ему осталось всего 2 года. Парализованный физик сумел посмеяться над смертельным диагнозом «боковой амиотрофический склероз» и прожил еще 55 лет. При этом он стал отцом троих детей, мужем двух жен, завоевал бесчисленное количество престижных научных премий и, по собственному признанию, продал книг о физике больше, чем Мадонна о сексе. Помимо этой кипучей деятельности, беспомощный человек на инвалидной коляске сделал ряд прогнозов на сугубо научной основе, к которым стоит прислушаться.

1. К 2600 году планета не сможет прокормить человечество

Ресурсы планеты ограничены, а население растет в геометрической прогрессии. Численность людей на Земле удваивается каждые 40 лет.

- Если этот рост продолжится и в следующих столетиях, то уже к 2600 году жителей на планете станет так много, что они будут стоять плечом к плечу, - утверждал Хокинг на научном форуме Tencent WE Summit в 2017 году. - А уровень потребления электроэнергии вырастет настолько, что Землю уже неправильно будет называть Голубой планетой - она станет огненно-красной.

Каждый раз, когда перед нашей цивилизацией возникал кризис перенаселенности нам было, что колонизировать. Так выходцы из Африки на заре человечества заселили Европу. А затем выходцы из Европы заселили Новый Свет, Австралию... Но сейчас на планете не осталось свободного места. И через некоторое время она не сможет прокормить плодовитое племя Гомо Сапиенсов.

Стивен сделал ряд прогнозов на сугубо научной основе, к которым стоит прислушатьсяФото: REUTERS

2. Три вида Апокалипсиса

Однако, в представлении Хокинга катастрофа в 2600 году могла разразится только в случае оптимистического сценария. По его расчетам, люди должны угробить свою планету значительно раньше в результате ядерной войны, либо эпидемии, возникшей из-за генно-инженерных вирусов, или рукотворного глобального потепления. Именно эти три фактора в наибольшей степени угрожают существованию цивилизации.

- Гибель Земли это всего-лишь вопрос времени, - уверял Хокинг. - Человечество может сохраниться только колонизируя космос. В ближайшие 50-100 лет нам жизненно необходимо основать на других планетах поселения численностью хотя бы в несколько тысяч человек, животных, растений и насекомых.

Вполне реально выстроить первые форпосты на Луне и Марсе в горизонте нескольких ближайших десятилетий. Кроме того, Хоккинг поддерживал проект российского предпринимателя Юрия Мильнера Breakthrough StartShot. Он посвящен разработки концепции звездолетов, которые способны совершить путешествие к звездной системе Альфа-Центавра. Полет флотилии зондов-разведчиков займет 20 лет. Их задача найти подходящую планету для жизни.

3. Как выиграть чемпионат мира по футболу

Хокинг не был ученым-занудой. Он увлекался многими вещами и одно из своих исследований посвятил проблеме выступлений сборной Англии. Дело в том, что родоначальники футбола с 1966 года ни разу не могли выиграть чемпионат мира.

Накануне мундиаля-2014 физик решил проанализировать этот феномен с научной точки зрения и найти формулу успеха для сборной Ее Величества. Для этого он разложил на математические составляющие все 45 матчей земляков Шерлока Холмса на Кубках мира. Формула победы выглядела следующим образом: играть надо было при температуре не выше 27 градусов, поскольку на жаре шансы британцев тают, как снег. В частности, при повышении температуры на 5 градусов вероятность успеха снижается на 59%. Кроме того, Хокинг пришел к выводу что тактика игры 4-4-2 (4 защитника, 4 полузащитника и 2 нападающих), которую применяли англичане, была успешна в 48% случаев. Куда более выгодно построение 4-3-3, в этом случае вероятность победы составляет 58%. Играть лучше всего на стадионах, которые находятся на высоте ниже 500 метров над уровнем моря.

А самое главное, Хокинг рекомендовал англичанам выходить на поле в красной форме. Тренер британцев Рой Ходжсон мнение физика проигнорировал. Команда Туманного Альбиона играла в белом, по схеме 4-4-2, ни разу не смогла победить и заняла последнее место в группе.

Ученый был уверен, что на Земле настанет АпокалипсисФото: EAST NEWS

4. Земля превратится в Венеру через 200 лет

Физик был взбешен решением президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату, которое обязывало страны сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Трамп не понимает, что подобные выходки могут превратить Землю в безжизненную планету наподобие Венеры, возмущался ученый. В свое время наша соседка тоже обладала атмосферой и ее поверхность покрывали океаны. Однако, Венеру погубило такое явление, как неограниченно растущий парниковый эффект. Он возникает, когда планета поглощает больше энергии от Солнца, чем может излучать обратно в космос. Старт этого процесса начинается, когда температура океана превышает 27 градусов (на Земле она в целом пока ниже - авт). В этом случае в атмосферу испаряется критическое количество водяного пара - самого эффективного парникового газа. ПОлучается замкнутый цикл: повышение температуры океана влечет еще более высокий уровень испарения и возникает «тепловой разгон»: неконтролируемое нагревание планеты.

Если другие политики будут вести себя так же безответственно, как Трамп, то люди смогут превратить планету в ад всего за пару сотен лет.

5. Горе от искусственного ума

После удаления трахеи в 1985 году Хокинг окончательно потерял возможность разговаривать. Для общения с внешним миром он пользовался компьютерной системой, соединенной с синтезатором речи. Стивен управлял этой аппаратурой с помощью мимической мышцы щеки - она единственная сохранила подвижность во всем его теле. Это оборудование для Хокинга создавали специалисты в области искусственного интеллекта. Но это не помешало физику заявить, что именно умные машины способны уничтожить человеческую расу.

- Да, примитивные формы искусственного интеллекта (ИИ) доказали свою полезность, - говорил Хокинг. - Я сам пользуюсь одной из них. Но не ручаюсь, что мы еще долго сможем оставаться хозяевами положения. ИИ может самосовершенствоваться с фантастической скоростью. Возможности людей прогрессировать ограничены рамками биологической эволюции.

Не исключено, что в один прекрасный день искусственный интеллект поймет, что его создатель ему уже не нужен. И никто не берется предсказать, какое решение он примет в этом случае. А чем закончится восстание машин мы видели в фильмах о Терминаторе.

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