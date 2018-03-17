Дочь отравленного экс-офицера ГРУ Скрипаля вернулась из Лондона в Москву ради любви

СЕГОДНЯ 01:12 2018-03-17T01:12:42+03:00

Перед поездкой в Англию девушка удалила из соцсетей снимки с отцом

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Обычная 17-этажная «свечка» в спальном районе на западе Москвы. Здесь, в Крылатском, на Рублевском шоссе до недавних пор жила Юля Скрипаль. По словам знакомых, двухкомнатную квартиру экс-разведчик в начале девяностых получил от государства. Узнав, что мы разыскиваем соседей того самого шпиона, консьержка, по виду явно мигрантка, закатывает глаза:

- Да сколько можно, всю неделю уже ходите! Мне жильцы строго сказали: никого из журналистов чтобы близко тут не было! Да и что они вам расскажут? Квартиру продали два года назад. А до этого Юля жила тут с парнем - ну как жила, появлялись набегами. И Саша (старший брат Юли, умер в прошлом году от острой почечной недостаточности. - Авт.) тоже бывал. Юля тихо себя вела, никаких посиделок шумных, утром прошмыгнет на работу - «Доброе утро», вечером возвращается - «Добрый вечер». А потом она к парню своему вроде переехала.

В той самой двушке на 16-м этаже сейчас живут муж и жена, пенсионеры. Новых жильцов нет дома, открывает соседка.

- Ничего не хочу говорить, - сразу отрезает она. - И чего вам этот Скрипаль дался? Обычная скромная семья, на старенькой «Ниве» ездили, ничем не выделялись.

Московский дом, где жил Скрипаль, а до недавних пор и его дочьФото: Алена МАРТЫНОВА

СТАРЫЙ ДРУГ

Из Юлиных друзей его мало кто помнит - Скрипаля-старшего арестовали еще в 2004 году, когда девушке был 21 год.

- Мы знали только, что он работает кем-то при МИДе, - вспоминают они. - Арест стал для всех неприятным сюрпризом.

Когда спустя шесть лет Сергея Скрипаля обменяли и отправили в Англию, Юлия уже работала специалистом в логистическом отделе компании Nike.

- Не начальник, но и не самая низкая должность. - рассказал «КП» бывший коллега Юлии. - Получала по тем временам неплохую зарплату, около 100 тысяч. Первое время на работе ни с кем особо не общалась, в курилках не откровенничала. То, что ее папа - тот самый Скрипаль, мы узнали, уже когда произошел обмен шпионами. А через несколько дней она написала заявление об увольнении, сказала, что переезжает с родителями.

Следующие пять лет девушка жила в Англии, изредка приезжая в Россию. А два года назад решила окончательно вернуться на родину.

- Дело в том, что тут у нее остался молодой человек, - утверждает подруга Юлии Ирина Петрова.

Квартира располагалась на 16 этажеФото: Алена МАРТЫНОВА

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА В ФОТОАЛЬБОМАХ

Пара стала жить вместе, Юлия устроилась в информационный центр посольства США. Потом работала в столичном филиале Кембриджской международной школы. Правда, там не прошла испытательный срок - уровень продаж оставлял желать лучшего.

Про молодого человека Скрипаль известно куда меньше. Друзья девушки, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что видели его только на фото. Зато пара человек обмолвились, что он якобы работает в российских спецслужбах. Странно, что на страничках девушки в соцсетях довольно много фото, но ни одной с молодым человеком или отцом.

- Соцсети хорошо почищены. Юля постила много снимков с родными и близкими, но теперь их нет, - говорит Ирина Петрова.

В причастность России к отравлению девушки ее друзья не верят.

- Если человека хотят устранить, есть огромное количество способов. А если хотят устроить шум, делают это с фейерверком, как сейчас, - говорит друг Юлии Константин. - Знаете, что странно? Нет ни одного фото Юлии или ее отца из больницы, уже неделю нет никаких новостей об их состоянии. С ними действительно то, о чем нам рассказывают?

Школа №63, где училась Юлия СкрипальФото: Алена МАРТЫНОВА

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на Юлию Скрипаль, которая является гражданкой РФ. Заниматься расследованием будут специалисты по особо важным делам.

- Мы планируем привлечь к делу высококвалифицированных экспертов, а также готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании, - уточнили в СК.

КСТАТИ

В этот раз Юлия прилетела в Англию поддержать отца. Александр Скрипаль (старший брат Юлии) скончался после болезни в прошлом году. Отец и сын были очень близки. 1 марта был первый день рождения Александра, который Скрипали отмечали без него.

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