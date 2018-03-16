Версия: отравленный в Британии Сергей Скрипаль занимался контрабандой химоружия

СЕГОДНЯ 16:00 2018-03-16T16:12:16+03:00

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены четвертого марта в бессознательном сознании в Солсбери Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Отравление бывшего офицера ГРУ и агента британской разведки Сергея Скрипаля продолжает обрастать новыми версиями. Британское издание The Telegraph, например, со ссылкой на свои источники в полиции сообщает, что, по основной версии, газ «Новичок» попал в Англию в чемодане дочери разведчика Юлии Скрипаль. Якобы ядом был пропитан некий подарок для ее отца, который девушка везла из Москвы.

Масла в огонь добавил и предполагаемый создатель «Новичка», российский химик-перебежчик Вил Мирзаянов. В интервью русской службе «Голоса Америки» он утверждает, что через границу боевое отравляющее вещество могли провезти в виде «полупродуктов», которые были смешаны и превращены в смертельное оружие уже в Великобритании.

«Комсомолка» обратилась к профессиональным химикам, чтобы они подтвердили или опровергли эти заявления.

Украденные технологии

- Версия с чемоданом Юлии Скрипаль абсолютно высосана из пальца! - категорично заявил бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин. - Если бы кто-то попытался такую операцию провернуть, это был бы крупнейший теракт в истории - сотни трупов. Затронуло бы всех, кто был рядом - пассажиров самолета, посетителей аэропорта.

Hежелание Великобритании передать России образцы отравляющего вещества, которое попало в организм Скрипаля, только укрепляет экспертов в их подозренияхФото: REUTERS

- Но Вил Мирзаянов заявляет, что перевозка составных частей «Новичка» относительно безопасна...

- Четверть века назад он, может быть, и был серьезным химиком, но сегодня это просто диванный эксперт. Хотя даже по его интервью видно, что он не верит в озвученные версии. Для того, чтобы смешать компоненты бинарного химического оружия организаторам покушения нужна была своя лаборатория в Лондоне, скафандры, специальное оборудование. Сделать это в полевых условиях нереально. И тем более нельзя себе представить, чтобы смешивание компонентов произошло самопроизвольно, во время вручения какого-то подарка Сергею Скрипалю.

Масла в огонь добавил и предполагаемый создатель «Новичка», российский химик-перебежчик Вил МирзаяновФото: GLOBAL LOOK PRESS

- А как вы относитесь к утверждению, что Россия является единственной страной в мире, которая владеет технологией «Новичка»?

- Это лукавство. Завод в Узбекистане, где производилось советское химическое оружие, утилизировали представители инженерного корпуса США. Разумеется, они вывезли оттуда все, что представляло интерес: оборудование, материалы, образцы отравляющих веществ, технические регламенты. Поэтому все технологии у них есть, хотя они, конечно же, никогда в этом не признаются.

«Утка» от британских СМИ

Перевозка боевого отравляющего вещества в гражданском самолете является наиболее невероятной версией, которую могли вбросить британские СМИ, считает один из авторов российской программы уничтожения химического оружия Антон Уткин.

- Перевозка веществ такого класса опасности — крайне рискованное мероприятие. Никто не знает, что может произойти с багажом в самолете, на огромной высоте. И потом: даже если на чемодане Юлии Скрипаль найдены следы этого вещества, то о чем это говорит? Почему не проверяются версии, что яд попал в чемодан уже по прибытию в Лондон или вообще после отравления?

Будучи офицером ГРУ Сергей Скрипаль работал на британскую разведку, но был разоблачен и задержанФото: GLOBAL LOOK PRESS

Серия загадочных смертей

Оба опрошенных эксперта считают, что, скорее всего, нервно-паралитический газ был произведен в самой Великобритании. Тем более, что в 13 километрах от места преступления располагается знаменитая база «Портон Даун» - крупнейшее в Западной Европе производство химического и бактериологического оружия. 17 лет назад в том же маленьком городке Солсбери, где отравились Скрипали, при загадочных обстоятельствах погиб другой российский перебежчик, биолог Владимир Пасечник. Да и смерти местных, британских ученых происходят там с пугающей частотой.

- Сергей Скрипаль не был химиком, так зачем он же поселился там? - задается вопросом Игорь Никулин. - Может быть, ему нужны были деньги и, учитывая его прошлое в спецслужбах, он каким-то образом участвовал в контрабанде химоружия? Такую версию исключать нельзя. По крайней мере, она объясняет, почему следы боевого отравляющего вещества обнаружили не только в ресторане, но и дома у Скрипаля, на его вещах.

А нежелание Великобритании передать России образцы отравляющего вещества, которое попало в организм Скрипаля, только укрепляет экспертов в их подозрениях. Ведь в этом нет никакой логики, если смертельный газ, действительно, был произведен в России. И совсем другое дело, если речь идет о новейшей разработке «Портон Дауна», которая не должна попасть в руки стратегического противника. Вся история про «Новичок» в таком случае не более, чем ширма.

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