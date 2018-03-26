2018-03-26T00:24:06+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева оказалась среди жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

По последним данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре погибли 37 человек [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пожар стал настоящей трагедией для всего города Фото: Данил Айкин/ТАССПожар стал настоящей трагедией для всего города Фото: Данил Айкин/ТАСС
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Как стало известно, одной из жертв страшного пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово, унесшего жизни как минимум 37 человек, стала 11-летняя девочка – родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной администрации. Кем именно приходится погибший ребенок Тулееву, собеседник агентства не уточнил.

Пока у специалистов есть две основные версии причин произошедшего: по одной из них, возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки: сети могли не выдержать перепадов напряжения и повышенной нагрузки. Другая версия – детская шалость с огнем. По словам главы региона Владимира Чернова, страшная трагедия а Кемерово могла случиться из-за поджога в батутной комнате: вероятно, у кого-то из ребят была зажигалка, от которой загорелся поролон – он вспыхнул, как порох.

Люди спасаются от пожара, выпрыгивая в окна.По предварительным данным пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни четверых детей. В то же время в МЧС признали, что могли поторопиться и принять детей, потерявших сознание, за погибших

Как ранее писал сайт kp.ru, крупный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул днем в воскресенье, 25 марта. Он начался на четвертом этаже здания, где располагаются детский каток, большой детский активити-парк «Круча», кафе и фитнес-клуб, а также 3D-кинотеатр с тремя кинозалами. Именно там оказались заблокированными дети. К этому часу пожарным уже удалось туда войти.

Пожар в кемеровском торговом центре.Среди погибших в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове есть дети

Полностью потушить огонь в торговом центре получилось только к полуночи по местному времени (20:00 мск), общая площадь возгорания составила более 1500 квадратных метров, частично обрушилась крыша.

Комментарий полковника МЧС по ситуации в Кемерово.

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В Кемерове после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пропавшими без вести все еще числятся 35 человек. Среди них – 26 детей (подробности).

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В кемеровских больницах сейчас находятся десятки пострадавших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». У большинства из них легкое отравление дымом, случаи ожогов единичны (подробности).

Как горел торговый комплекс в Кемерово.Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за пожара в торговом центре

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