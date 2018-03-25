Одной из версий причин пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово называют неисправную электропроводку

25 Март 23:44 2018-03-26T00:17:46+03:00

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По одной из версий, причиной крупного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово могла стать неисправная электропроводка, считают специалисты.

Как пояснили в службах технического надзора региона, вероятно, в результате допущенных нарушений при монтаже и обслуживании электросетей в здании ТЦ «они могли не выдержать повышенной нагрузки и, возможно, не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения», передает Интерфакс.

Как ранее писал сайт kp.ru, есть и другая версия: детская шалость с огнем. По словам главы региона Владимира Чернова, страшная трагедия а Кемерово могла случиться из-за поджога в батутной комнате: вероятно, у кого-то из ребят была зажигалка, от которой загорелся поролон – он вспыхнул, как порох.

Напомним, крупный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул днем в воскресенье, 25 марта. Он начался на четвертом этаже здания, где располагаются детский каток, большой детский активити-парк «Круча», кафе и фитнес-клуб, а также 3D-кинотеатр с тремя кинозалами. Именно там оказались заблокированными дети. К этому часу пожарным уже удалось туда войти.

По последним данным, погибли 37 человек, пострадали 43. Кроме того, о пропаже своих близких сообщили родственники 69 человек, 40 из них - дети.

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В Кемерове после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пропавшими без вести все еще числятся 35 человек. Среди них – 26 детей (подробности).

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