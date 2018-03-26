Почему не объявлен общероссийский траур из-за пожара в Кемерово

СЕГОДНЯ 19:05 2018-03-26T19:08:35+03:00

«Комсомольская правда» ответила на вопрос читателей о трауре после пожара в Кемерово

Изменить размер текста: A A

После пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кузбассе пройдет трехдневный траур: 27, 28, 29 марта. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Аман Тулеев. Но читатели «КП» задались вопросом: почему же день скорби официально назначили только в одной губернии, а не по всей стране? Ведь погибли 64 человека.

Тут нет строгих рамок закона. Преимущественно все зависит от личного решения чиновников. В отдельной области день скорби объявляет губернатор при единовременной гибели более 10 человек. А вот общероссийский траур наступает после решения президента России. Обычно его объявляют при гибели в катастрофе более сотни граждан. Есть и исключение из правил. Когда в 96-м году автобус со школьниками столкнулся с тепловозом – погибли 19 человек, из них 17 детей. В этот день траур был во всей стране.

В траурное время приспускают государственные флаги. А театры, телеканалы и радиостанции просят отказаться от юмористических и развлекательных постановок и передач. Хотя за несоблюдение этих рекомендаций ТВ или радио никто не накажет – это добровольное решение, которое полностью лежит на совести гендиректора. Также в день скорби отменяют городские праздники, концерты и спортивные соревнования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644587" frameborder="0"></iframe> Москвичи несут цветы и игрушки к представительству Кемеровской области в Москве.Десятки необратимых человеческих трагедий на счету кемеровского пожара в "Зимней вишне". В основном - это дети. Разбираемся, кому принадлежало здание и кто отвечал за безопасность людей

КАК У НИХ?

- В Америке, когда падает самолет или происходит страшное происшествие, объявляют траур на уровне одного штата, - поделился с «КП» американист, профессор ВШЭ Александр Домрин. - Чтобы это был общенациональный уровень, должно случиться нечто, как 11 сентября с «Башнями близнецами». Хотя стрельба в школе – это местное событие. Какого-то законодательства по поводу траура нет. Все решает мэр, губернатор или президент. Хотя в маленьких европейских государствах траур могут объявить из-за гибели 10-15 человек.

Когда объявляли всероссийский траур?

1. 12 июля 2011 года. Из-за шторма потерпел крушение теплоход "Булгария". Погибли 122 человека;

2. 9 июля 2012 года. Наводнение в Краснодарском крае унесло жизни 171 человека. И опрокинулся автобус с паломниками из России под Черниговом - погибли 14 человек;

3. 1 ноября 2015 года. Теракт на борту пассажирского самолёта, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 224 человека;

4. 26 декабря 2016 года. Падение самолёта Ту-154 при взлёте в Сочи. Погибли 92 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как помочь пострадавшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Рассказываем, куда можно перечислить деньги и где сдать кровь, чтобы поддержать и помочь семьям погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове (подробности)

"Было очень много дыма, дети выбирались из кинозала практически по полу": подруга погибшей при пожаре в ТЦ Кемерово рассказала, как люди пытались спастись из огня

«Завтра проснусь и пойду в штаб искать маму», - с такой надеждой засыпала 14-летняя дочь Татьяны Дерсалия Элеонора. Дочь и мать в кинозале кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" были вместе. В суматохе они потерялись.... (подробности)

«Возможно, прощайте...» На пожаре в Кемерово без вести пропал целый 5 «А» класс сельской школы

Судьба девочки, которая написала это своим друзьям в соцсетях, до сих пор не известна. Как других детей, пропавших при пожаре в ТРЦ в Кемерово (подробности)

«Бедные дети звонили родителям: «Мы горим! Мы горим! Мы не можем выйти», а помочь им никто не мог»: родственница Амана Тулеева рассказала об огненной ловушке в ТЦ «Зимняя вишня»

Поселок Трещевский Кемеровской области выглядит вымершим. На улицах - ни души, многие прильнули к экранам телевизора, но все равно не знают верить ли новостям. А кто смог, тот уехал в областной центр. Там на месте трагедии ищут ответ на главный вопрос - кто бросил детей из 5А в огненной ловушке в злополучной «Зимней вишне». В Трещевском всего одна школа. И на самом деле всего один 5 класс (подробности)