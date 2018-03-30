Из морга тело Мавроди забрала его бывшая жена Елена Павлюченко

30 Март 23:20 2018-03-30T23:28:52+03:00

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Пять дней останки великого махинатора новой России Сергея Пантелеевича Мавроди пролежали никому, как бы и не нужные. Уже даже сотрудники 5-го судебного морга стали беспокоиться, уж не придётся ли хоронить такого человека за государственный счёт рядом с бомжами? Родной брат Вячеслав сделал заявление, что не разрешает хоронить покойного в семейной могиле на Троекуровском кладбище. Вот, собственно, и все его участие. Но все в смерти Мавроди разрешилось благополучно. Сегодня в морг приехала бывшая супруга Сергея Елена Павлюченко и забрала тело.

Похороны намечены на завтра, 31 марта. Место и время держится в строжайшем секрете, чтобы не было провокаций и толпы зевак.

Как удалось выяснить «КП», на панихиде будут только близкие — бывшая жена, дочь, несколько родственников по линии тетки и самые большие почитатели они же вкладчики его последней пирамиды «МММ-2011» - жена его умершего партнера Андрея Ким, соратница Наталья Исаева, Андрей Муратов, тот самый, что развивал финансовые пирамиды в Индии. Именно эти люди и оплатили похороны. Сумма собрана не большая и не маленькая, так что и сама панихида и поминки обещают быть достойными.

— Но все равно я уверен, журналисты будут сидеть под каждым кустом. — Рассуждат Александр Молохов, работавший когда-то адвокатом у Сергея Мавроди. — Все же продаётся и покупается, а уж такая информация тем более. Люди алчные и продажные, как и говорил всегда Сергей Пантелеевич.

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