Олимпийская чемпионка Алина Загитова откровенно рассказала, есть ли у нее парень

СЕГОДНЯ 15:25 2018-04-02T15:36:06+03:00

Об этом знаменитая фигуристка рассказала во время азиатского турне

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Олимпийская чемпионка Пхенчхана в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова во время своей поездки в Японию раскрыла тайны личной жизни. После громких побед спортсменки в этом сезоне интерес к фигуристке возрос и довольно долгое время оставался закрытым вопрос по поводу того - есть ли парень у Алины Загитовой. В интервью японскому телеканалу Загитова рассказала со всей открытостью и откровенностью.

- Нету. Даже не задумывалась об этом. Во-первых, я маленькая. Во-вторых, об этом нужно думать уже после спорта. Сейчас можно только общаться по-дружески и ничего более.

Говоря о дальнейших целях своей карьеры, Алина Загитова сказала, что просто хочет хорошо выступать:

- Чисто и с удовольствием откатать свои программы и передать зрителям все эмоции, которые я чувствую на льду, - приводит слова Алины Загитовой пресс-служба Олимпийского комитета России.

Нынешний сезон стал для Алины Загитовой первым во взрослом фигурном катании. Она выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в Москве, серебро в командном турнире и золото в индивидуальных соревнованиях Олимпиады. А вот на чемпионате мира Загитова заняла пятое место.

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