Алина Загитова: После падения на ЧМ ревела навзрыд и просидела до трех часов ночи

СЕГОДНЯ 19:30 2018-03-25T19:48:18+03:00

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, как пережила неудачу на чемпионате мира в Милане [видео]

Изменить размер текста: A A

Одним из самых трагичных и эмоциональных эпизодов завершившегося чемпионата мира по фигурному катанию в Милане стало выступление россиянки Алины Загитовой. 15-летняя фигуристка в этом сезоне одержала победу на чемпионате Европы и Олимпиаде, но мировое первенство не покорилось нашей спортсменке. Она трижды упала во время произвольной программы и осталась лишь пятой. Спустя некоторое время Алина Загитова поведала, как она пережила это поражение в Милане.

- Физически я была готова. Мы откатывали с тренерами программы полностью, все чисто делала на тренировках здесь. Но такое бывает. Когда-нибудь это бы случилось, - приводит слова Загитовой пресс-служба федерации фигурного катания на коньках России. - На Олимпийских играх у меня тоже не получился первый каскад, но я смогла собраться на второй прыжок и сделала каскад в конце. тут почему-то, не то, что я упала, расстроилась и дальше у меня программа не пошла, как многие говорят. Нет, это не так. У меня было много опыта, что я с первых прыжков падала и докатывала чисто программу.

Алина Загитова во время показательных выступлений на чемпионате мира.Фото: REUTERS

Все остальное дальше прошло для Алины - словно в страшном сне:

- Я как будто не каталась, как будто это был сон. Я не нервничала, абсолютно не нервничала. И для меня даже было как-то шоком, как это – перед соревнованиями не нервничать? И вот в тот момент я поняла, что-то не то, - говорит спортсменка. И вот она завершила свои выступления, не сдерживая эмоций заплакала на груди у своего тренера Этери Тутберидзе. Но дальше спортсменка с трудом приходила в себя:

- Я не могу описать, что у меня творилось в голове. Серьезно, как сон. Я не понимала, что происходит. После выступления мне надо было сдать допинг. Я реву навзрыд, болит башка, а мне еще надо допинг сдавать. Просидела до трех ночи. Под конец успокоилась. Смирилась.

И все-таки обрести покой Алине Загитовой, потерпевшей самое страшное поражение в своей карьере, помогли тренеры и друзья, которые были с ней в Милане:

- Утром встала, снова поплакала. Потом стала анализировать. Слезами тут не поможешь. Стала думать, что не получилось, почему? Потом пошли с тренерами, с нашей дирекцией школы погулять. Они меня развеяли. Они знают, как это сделать. Могут где-то поругать, подбодрить, чтобы я забыла этот момент. И в принципе у них получилось. Я забыла все и сегодня у меня хорошее настроение.

В воскресенье у фигуристов на чемпионате мира было гала-представление и Алина Загитова приняла участие в показательных выступлениях, представ в оригинальном костюме тигриного окраса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трагедия на ЧМ по фигурному катанию в Милане: Загитова трижды упала и стала пятой

В пятницу, 23 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане были разыграны медали в женском одиночном катании. Главной надеждой нашей сборной в этом виде программы была 15-летняя Алина Загитова, которая месяц назад выиграла Олимпиаду в Пхенчхане (подробности)

Алине Загитовой после неудачи на ЧМ по фигурному катанию Татьяна Тарасова посоветовала меньше есть

Татьяна Тарасова после поражения россиянки Алины Загитовой на чемпионате мира по фигурному катанию, дала свой комментарий об итогах выступления спортсменки. Загитова, которая еще месяц назад была первой в Пхенчхане на Олимпиаде, заняла пятое место на турнире в Милане. Победа осталась за канадкой Кейтлин Осмонд.

- После Олимпийских игр Загитова выросла на три сантиметра. Она этого не понимает. Никакого пубертата нет. Просто надо поменьше есть. Когда ты вырастаешь, мышцы чуть-чуть не успевают за твоим ростом, и у тебя теряется координация, - заявила Татьяна Тарасова во время прямого эфира Первого канала (подробности)

Евгения Медведева про общение с Алиной Загитовой: "Мы совершенно свободно разговариваем"

- Во время соревнований и подготовки к ним я абсолютно закрытый человек. Бывает такое, что просто от людей "шарахаюсь". В общении с Алиной мы свободно говорим, мы даже в одной раздевалке переодеваемся. Нет никаких оснований ссорится с ней. Что Алина, что я каждый день друг за другом наблюдаем и видели, сколько было вложено труда и поэтому друг друга уважаем. (подробности)

Тренер Алины Загитовой рассказал, что ожидает спортсменку после неудачи на чемпионате мира

Один из тренеров российской фигуристки Алины Загитовой прокомментировал итог выступления спортсменки на чемпионате мира в Милане. Олимпийская чемпионка Пхенчхана заняла пятое место, допустив три падения во время произвольной программы. Даниил Глейхенгауз заявил:

- Хотим извиниться перед всеми болельщиками, которые поддерживали Алину и наш тренерский состав. Все-таки не будем забывать, что ей 15, и это ее дебютный чемпионат мира. В произвольной программе она не справилась с нервами. (подробности)

Илья Авербух: Главное испытание для Алины Загитовой - это взросление

- Илья, наши лидеры-одиночники попадали, и Коляда, и Загитова...

- Давайте обо все по порядку. Ведь даже учитывая, что мы остались в Милане без побед, можно сказать, что чемпионат мира прошел для нас достаточно неплохо. В трех видах мы получили призовые места. (подробности)