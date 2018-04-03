Хозяин «Зимней вишни» на следующий день после пожара устроил в Австралии звездный прием

СЕГОДНЯ 15:20 2018-04-03T15:31:05+03:00

Штенгелов признался, что в момент страшного пожара находился в Австралии, где постоянно обитает его семья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Ответит ли за пожар в Кемерове Денис Штенгелов, истинный владелец печально известного кемеровского торгового центра «Зимняя вишня»? Этот вопрос возник у многих россиян. Кто он вообще такой? Обладатель баснословного состояния не светится в прессе, и если его где-то и знают хорошо, то только в родном Томске. Но слово «Кириешки» знают все. Продукция, на которой сделал свое состояние миллиардер, без преувеличения знакома почти каждому россиянину: «КДВ Групп» Дениса Штенгелова является крупнейшим в стране производителем закусок к пиву - сухариков, сушеных морепродуктов, чипсов. Второе крупное направление - кондитерские изделия. Фабрики магната выпускают огромный ассортимент: от мармелада и шоколадных конфет до гематогена и круассанов.

Сам Штенгелов признался, что в момент страшного пожара находился в Австралии, где постоянно обитает его семья. «Я давно живу на две страны», - говорит миллиардер. И хотя поначалу он говорил, что готов вернуться в Россию и сотрудничать со следствием, но все-таки, видимо, передумал. Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин уже заявил, что Россия будет добиваться принудительной выдачи хозяина «Зимней вишни» из Австралии.

Денис ШтенгеловФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ЗАРАБОТАЙ НА БЕДНЫХ

Карьера Дениса Штенгелова точно соответствовала правилу: чтобы разбогатеть в России, нужно зарабатывать на бедных. Свой первый успешный бизнес он открыл в 22 года - продавал семечки томским бабушкам, торгующим у переходов. Дела у Штенгелова (а он к тому времени уже был дипломированным экономистом) быстро пошли в гору. Стоит стакан семечек вроде бы копейки, зато какие обороты!

Есть, правда, одно «но». Со стартом юному экономисту тогда очень помог отец - Николай Штенгелов руководил преуспевающим совхозом в 20 километрах от Томска. Там же находился завод по выпуску подсолнечного масла. То есть у начинающего бизнесмена не было проблем ни с сырьем, ни с сушилками. И когда в 1997 году 25-летний Денис нашел деньги на выкуп своей первой кондитерской фабрики в Кемеровской области, удивляться этому особенно не приходилось.

Денис Штенгелов вел переговоры с Петром Порошенко о покупке его конфетной фабрики в ЛипецкеФото: скриншот видео

Есть, кстати, подтверждения тому, что между кемеровскими властями и Денисом Штенгеловым долго существовала взаимная симпатия.

- Из регионов, где мы работаем, я бы выделил Кузбасс - там правила игры бизнесу понятны. Возможно, поэтому там сконцентрированы основные производственные мощности «КДВ», - говорил Штенгелов в 2012 году одному из томских сайтов.

ХОТЕЛ КУПИТЬ ФАБРИКУ ПОРОШЕНКО

Николай Штенгелов, отец нашего героя, в начале 2000-х годов покинул свой совхоз и уехал на историческую родину. На Украину.

В небольшом селе около Запорожья Штенгелов-старший занялся тем, что знал лучше всего - сельским хозяйством. И быстро стал уважаемым человеком на новом месте. Теперь уже сын возвращал родителю долги. Запорожский фермер и его отпрыск, владелец ряда российских кондитерских фабрик, гордо называли друг друга партнерами.

Местные сайты пестрят упоминаниями о славных делах Николая Штенгелова. Вот он получает награду «За заслуги перед Запорожским краем», вот помогает детскому саду, а вот становится депутатом от «Партии регионов» Януковича.

Спортивные поля в австралийском городе Голд-Кост (в переводе «Золотой берег») перешли в собственность Штенгелова в 2011 году

Свою последнюю на сегодня награду Николай Васильевич получил буквально в прошлом августе - ему вручили почетную грамоту «за гуманитарное участие в антитеррористической операции». Проще говоря, он был, скорее всего, спонсором одного из украинских добровольческих батальонов, воюющих на Донбассе.

Интересно, что когда-то Денис Штенгелов вел переговоры с Петром Порошенко о покупке его конфетной фабрики в Липецке. На нынешний украинский президент и российский бизнесмен тогда не сошлись в цене.

ВОПРЕКИ МАРИИ АНТУАНЕТТЕ

Настоящий взлет Дениса Штенгелова пришелся на кризисные 2008 и 2009 годы. Именно тогда «король кондитерских изделий» объединил под своим началом компании, которые выпускают две самые популярные в России марки сухариков: «Кириешки» и «Три корочки».

Старшая сестра миллиардера ЮлияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тут Денис Штенгелов выступил антиподом французской королевы Марии Антуанетты, которая, по легенде, воскликнула в ответ на жалобы оголодавшего народа: «У них нет хлеба? Пусть едят пирожные!». Томский олигарх вместо своих тортов завалил рынок дешевыми перекусами. Денег на этом он поднял столько, что уже в 2010 году купил поместье в Австралии и перевез туда свою жену и трех детей. Еще и на гольф-клуб осталось - спортивные поля в австралийском городе Голд-Кост (в переводе «Золотой берег») перешли в собственность Штенгелова в 2011 году.

АВСТРАЛИЙСКАЯ МЕЧТА

Но настоящим проектом мечты для Дениса Штенгелова стала организация собственной теннисной академии. Какое-то время он даже хотел построить ее в родном Томске, но наверное решил, что сибирский климат не подходит для этого. Шикарный комплекс KDV Sport стоимостью 25 миллионов долларов появился рядом с австралийским домом Дениса Штенгелова в штате Квинсленд. Вряд ли кто-то из местных понял, что аббревиатура в названии расшифровывается по-русски - «Кондитерский дом Восток».

25 теннисных кортов, поля для мини-гольфа, современный фитнес-центр и дом приемов с рестораном, гостиницей и помещениями для детских праздников - здесь любят предоставлять своим клиентам обслуживание по высшему разряду. А уроки юным воспитанникам здесь дают мировые звезды тенниса.

Сестра Дениса Штенгелова Юлия на следующий день после пожара радостно позировала с французской звездой Анри ЛеконтомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Когда в Кемерово разворачивалась трагедия национального масштаба, в австралийской академии Дениса Штенгелова был особый день. Здесь встречали легенду французского тенниса, одного из сильнейших игроков мира в 1980-х Анри Леконта.

- Анри у нас! Его можно встретить, где угодно - на детских площадках и на взрослых кортах, - жизнерадостно сообщает утром 26 марта страничка академии в соцсетях. На выставленной здесь же фотографии со звездным французом позирует улыбающаяся Юлия Штенгелова, сестра Дениса и управляющая теннисной академией. В этот момент уже весь мир знал, что в «Зимней вишне», которая принадлежит этой семье, погибли более шестидесяти человек, и большинство из них маленькие дети. Но не отменять же праздник?! На выложенных наутро после трагедии счастливых австралийских фотографиях мы не встретим Дениса Штенгелова. Но зная, что он в тот день был дома, в Австралии, несложно предположить, чем был занят хозяин «Зимней вишни», пока в Кемерове разбирали завалы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644553" frameborder="0"></iframe> Почему в ТЦ «Зимняя вишня» столько жертв.Число погибших и пропавших без вести на пожаре в Кемерово исчисляется десятками. И ясно, что жертв будет еще больше. Называем основные причины массовой гибели людей

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